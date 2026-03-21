Україна нарощує удари вглиб РФ: Сибіга заявив про масштабування кампанії deep strike

Україна продовжує нарощувати удари по цілях на території Росії, а масштаби та інтенсивність цієї кампанії зростають.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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За його словами, йдеться про так звану кампанію deep strike, спрямовану на ураження законних військових цілей.

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Подробиці

Сибіга заявив, що українські можливості вже дозволяють завдавати ударів на тисячі кілометрів углиб території РФ.

Він підкреслив, що ця кампанія є частиною системної стратегії, спрямованої на послаблення військового потенціалу Росії.

За словами міністра, такі дії є "українськими санкціями" проти російської військової машини, які не планується послаблювати.

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Що це означає

У МЗС наголошують, що удари мають не лише тактичний, а й стратегічний ефект.

Йдеться про зниження можливостей РФ вести бойові дії, а також обмеження її здатності підтримувати інші режими, зокрема Іран.

Сибіга також зазначив, що такий підхід дозволяє ефективніше знищувати джерела загроз, ніж реагувати на наслідки атак.

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Контекст

Міністр заявив, що, за оцінками російських чиновників, на території РФ більше немає повністю безпечних місць.

Він також додав, що, за його словами, війна, розпочата Росією проти України, поступово повертається на її власну територію.

У МЗС підкреслюють, що масштаби таких ударів можуть зростати, якщо Росія не припинить війну.

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