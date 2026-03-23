Решение о повышении налогов принимало правительство, а переложить это хотят на Раду, - Бобровская

Рада не голосует за инициативы Кабмина: в чем причина?

В Верховной Раде не готовы поддерживать налоговые инициативы правительства.

Об этом заявила народный депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская, говорится в материале Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Я думаю, найти голоса за эти законы будет очень трудно. Особенно по вопросу повышения налогов. Все понимают, как это ударит по кошельку — особенно с повышением цен на бензин. Здесь и пряник, и кнут могут не сработать. Потому что хоть в центре принятия решения стоит правительство, о ком подумают люди? Правильно, о депутатах, которые голосовали. И депутаты это понимают", — отметила парламентарий.

Что говорят в других фракциях?

"Заседание фракции "ЕС" состоится только в начале недели, и этот новый законопроект, который представило правительство (на днях Министерство финансов Украины представило законопроект, который интегрирует налоговые обязательства Украины перед МВФ в единый документ), мы еще подробно не обсуждали, - рассказала нардеп от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе. - Но я не вижу, как мы, например, поддержим НДС для ФЛП. Лично мне непонятно, как на фоне того популизма и бюджетной щедрости, которую демонстрирует правительство, правительство рассчитывает найти для этого голоса. Я не думаю, что наша фракция согласится за это проголосовать".

Во фракции "Батькивщина" также не собираются голосовать.

"Я в своей жизни проводил много разных переговоров. И я не понимаю, как можно вступать в переговоры, не имея мандата; взять на себя обязательства — а потом прийти и сказать: "Ну, вот вам, голосуйте". Зачем они это делают — я не знаю. Если они не умеют вести переговоры, нужно выйти и сказать: "Извините, мы не умеем вести переговоры — меняйте нас", — сказал нардеп Сергей Власенко.

Что известно о новом законопроекте?

  • Этот законопроект объединяет налоговые обязательства перед МВФ в единый документ. Его принятие является обязательным условием Фонда до конца марта 2026 года.
  • Документ предусматривает обязательную регистрацию в качестве плательщиков НДС для части упрощенцев, введение автоматического обмена данными о доходах с цифровых платформ и их налогообложение.

Что предшествовало?

  • Ранее первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец заявил, что в Верховной Раде около 40 народных депутатов готовы сложить мандат. Руководству фракции "Слуга народа" становится все сложнее собирать голоса за законопроекты, необходимые для бюджета и выполнения международных обязательств.
  • Заместитель председателя фракции "СН" Ковальчук сказал, что низкая результативность голосований в Верховной Раде Украины связана прежде всего с отсутствием надлежащей коммуникации с правительством, а не страхом депутатов перед антикоррупционными расследованиями.
  • В то же время председатель парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что кризис голосований в Раде связан с непопулярными инициативами Кабмина.

Мені просто цікаво, людей висмикують і висмикують з економіки України (бусифікуть) але податки зостаються на тому ж самому рівні мінімум..що це за чарівництво?
23.03.2026 13:01 Ответить
Податки на фізичних осіб мають підвищитись до рівня податків в ЄС - 40-45%, а податки на підприємства мають знизитись, бізнес має позбутись податкового тягара. Податки мають сплачувати самі працівники а не підприємства за них, тоді кожен буде цінувати державні гроші, бо він буде віддавати половину своїх прибутків державі.
23.03.2026 13:06 Ответить
>Податки на фізичних осіб мають підвищитись до рівня податків в ЄС - 40-45%

маячня, тобі хочеться - скидай гроші на рахунок казначейства, а людей не чіпай

https://censor.net/ua/forum/3604191/**********-********-v-2100-rotsi
23.03.2026 13:12 Ответить
Держава не вміє адміністровувати податки з бізнесу, бо бізнес завжди приховує базу оподаткування будь якими засобами. А стягувати податки з найманих працівників в рази легше, бо працівники не мутять з ПДВ і не роблять фіктивні податкові зобов'язання. Зміна системи оподаткування з перенесенням податкового тягара на фізичних осіб радикально покращить ситуацію зі збором податків в Україні і наповнить бюджет в рази більше ніж він наповнюється зараз. Нагадаю що реформи Саакашвілі в Грузії збільшили бюджет Грузії в 17 разів!!!!!!
23.03.2026 13:52 Ответить
розкажи це слугам у вр, як цінувати податки населення.
23.03.2026 13:13 Ответить
Їм розкажуть самі виборці, які будуть 45% прибутків сплачувати податками в казну! Потім за кожну крадіжку державних коштів виборці будуть просто забивати палками кожного депутата та чиновника!
23.03.2026 13:53 Ответить
якби ж то так сталося, як пишете.
23.03.2026 13:55 Ответить
Подоходный налог в большинстве стран ЕС прогрессивный и имеет отсечку на уровне не облагаемого дохода, который в несколько раз превосходит медианную зарплату в Украине. По вашей логике, минимум 50% населения Украины должны быть освобождены от уплаты налогов. Чтоб как в ЕС. Но вы же понимаете, что этого не будет?
23.03.2026 13:15 Ответить
Роботодавець сплачує податками ще одну зарплату кожного працівника, бо податковий тягар на бізнес сягає 100% від розміру зарплати. Якщо всю цю суму віддавати працівнику, то всі зарплати в Україні збільшаться мінімум удвічи і там буде що оподатковувати!
23.03.2026 13:47 Ответить
Там как раз начнет хватать для 50%. А оставшиеся будут освобождены от налогов? Ну чтоб как в ЕС?
23.03.2026 13:51 Ответить
Якщо дохід маленький, хай він не оподатковується. Але якщо дохід мільйони гривень, то податок може бути і 90% як в ЄС.
23.03.2026 13:54 Ответить
Так, а чому ти вирішив жалітися на дії вашої влади на українському сайті?
Тобі паря потрібно до сцаря -пу с чєлобітной....
Он всі райони Туви і Бурятії і Башкортостану вже без чолрвіків залишился, а ти все тусуєшся незрозуміло де.
23.03.2026 13:20 Ответить
Чого ти медведчука не згадала в своєму повідомленні?
23.03.2026 13:21 Ответить
Чому ж у цього українського сайту домен стоїть .net а не .ua?
23.03.2026 13:24 Ответить
Так чому ти вирішив на дії м'ясника гєрасімова жалітися на українському сайті?
23.03.2026 13:25 Ответить
А ти пропонуєш просто капітулювати Україні, перед ****** і не проводити мобілізаційних заходів, як зеленський, просто стати ухилянтом, повивозивши родичів з України до ЄС????
Щось ти заводиш, раком за камінь ….
23.03.2026 13:23 Ответить
Так чотириразовий ухилянт і веде країну до капітуляції яку подасть як "перемогу" (до останнього українця) потім золотий парашут в Європу і все, на заслужений відпочинок.
23.03.2026 13:25 Ответить
23.03.2026 13:02 Ответить
краще за йулю ніхто не вміє вести переговори - нардеп Сергій Власенко
23.03.2026 13:04 Ответить
Ще одна депутат ноу-нейм про яку чую вперше
23.03.2026 13:04 Ответить
почекайте,якщо так буде і далі,скоро вся ******* від мусорів до Жопи вдягнуть балаклави від сором"язливості
23.03.2026 13:07 Ответить
>У Верховній Раді не готові підтримувати податкові ініціативи уряду.

і це добре, підвищення податків вб'є бізнес та вже й так дохлу економіку (ввп України з 1989 року зменшився втричі!)
23.03.2026 13:05 Ответить
Ніякого підвищення податків під час війни, податки мають бути знижені навпаки щоб люди могли вільніше вести свій бізнес!
23.03.2026 13:09 Ответить
клоун в д державі зробив цирк.
23.03.2026 13:12 Ответить
Ну звісно, Рада ні в чому не винна. Вона ж за уряд не голосувала.
23.03.2026 13:13 Ответить
Это закон не про повышение податков,не выдумывай, это закон про уничтожение малого бизнеса и попытки сделать жизнь свободных людей ещё невыносимее,довольными,по задумке квартала, должны остаться только держслужбовци,которых легко потом можно будет склонить к сотрудничеству с оккупантами.
23.03.2026 13:14 Ответить
Цей МВФ якась кацапська підстілка: під час війни вимагати підвищення податків, коли багато великих підприємств припинили роботу. Вони мабуть хочуть, щоб малий бізнес або закрився, або пішов у тінь.
23.03.2026 13:19 Ответить
 
 