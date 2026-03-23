Решение о повышении налогов принимало правительство, а переложить это хотят на Раду, - Бобровская

В Верховной Раде не готовы поддерживать налоговые инициативы правительства.

Об этом заявила народный депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская, говорится в материале Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Я думаю, найти голоса за эти законы будет очень трудно. Особенно по вопросу повышения налогов. Все понимают, как это ударит по кошельку — особенно с повышением цен на бензин. Здесь и пряник, и кнут могут не сработать. Потому что хоть в центре принятия решения стоит правительство, о ком подумают люди? Правильно, о депутатах, которые голосовали. И депутаты это понимают", — отметила парламентарий.

Что говорят в других фракциях?

"Заседание фракции "ЕС" состоится только в начале недели, и этот новый законопроект, который представило правительство (на днях Министерство финансов Украины представило законопроект, который интегрирует налоговые обязательства Украины перед МВФ в единый документ), мы еще подробно не обсуждали, - рассказала нардеп от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе. - Но я не вижу, как мы, например, поддержим НДС для ФЛП. Лично мне непонятно, как на фоне того популизма и бюджетной щедрости, которую демонстрирует правительство, правительство рассчитывает найти для этого голоса. Я не думаю, что наша фракция согласится за это проголосовать".

Во фракции "Батькивщина" также не собираются голосовать.

"Я в своей жизни проводил много разных переговоров. И я не понимаю, как можно вступать в переговоры, не имея мандата; взять на себя обязательства — а потом прийти и сказать: "Ну, вот вам, голосуйте". Зачем они это делают — я не знаю. Если они не умеют вести переговоры, нужно выйти и сказать: "Извините, мы не умеем вести переговоры — меняйте нас", — сказал нардеп Сергей Власенко.

Что известно о новом законопроекте?

Этот законопроект объединяет налоговые обязательства перед МВФ в единый документ. Его принятие является обязательным условием Фонда до конца марта 2026 года.

Документ предусматривает обязательную регистрацию в качестве плательщиков НДС для части упрощенцев, введение автоматического обмена данными о доходах с цифровых платформ и их налогообложение.

Что предшествовало?

Ранее первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец заявил, что в Верховной Раде около 40 народных депутатов готовы сложить мандат. Руководству фракции "Слуга народа" становится все сложнее собирать голоса за законопроекты, необходимые для бюджета и выполнения международных обязательств.

Заместитель председателя фракции "СН" Ковальчук сказал, что низкая результативность голосований в Верховной Раде Украины связана прежде всего с отсутствием надлежащей коммуникации с правительством, а не страхом депутатов перед антикоррупционными расследованиями.

В то же время председатель парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что кризис голосований в Раде связан с непопулярными инициативами Кабмина.

