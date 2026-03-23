Рішення про підвищення податків ухвалював уряд, а перекласти це хочуть на Раду, - Бобровська
У Верховній Раді не готові підтримувати податкові ініціативи уряду.
Про це заявила нардепка "Голосу" Соломія Бобровська, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Я думаю, знайти голоси під ці закони буде дуже важко. Особливо під тему про підвищення податків. Всі розуміють, як це вдарить по гаманцю - особливо з підвищенням цін на бензин. Тут і пряник, і батіг можуть не спрацювати. Бо хоч у центрі прийняття рішення стоїть уряд, люди на кого подумають? Правильно, на депутатів, які голосували. І депутати це розуміють", - зазначила парламентарка.
Що кажуть в інших фракціях?
"Засідання фракції "ЄС" буде лише на початку тижня, і цей новий законопроєкт, який презентував уряд (днями Міністерство фінансів України презентувало законопроєкт, який інтегрує податкові зобов’язання України перед МВФ у єдиний документ), ми ще детально не проговорювали, - розповіла нардепка від "Європейської солідарності" Іванна Климпуш Цинцадзе. - Але я не бачу як ми, наприклад, підтримаємо ПДВ для ФОПів. Особисто мені незрозуміло, як на тлі того популізму і бюджетної щедрості, яку демонструє уряд, уряд очікує знайти на це голос. Я не думаю, що наша фракція погодиться за це проголосувати".
У фракції "Батьківщина" також не збираються голосувати.
"Я у своєму житті проводив багато різних перемовин. І я не розумію, як можна зайти у перемовини не маючи мандата; навішати на себе зобов’язання - а потім прийти і сказати: "Ну, ось вам, голосуйте". Навіщо вони це роблять - я не знаю. Якщо вони не вміють вести перемовини, треба вийти і сказати: "Вибачте, ми не вміємо вести перемовини - міняйте нас", - сказав нардеп Сергій Власенко.
Повний текст матеріалу "Парламент, уряд, МВФ: чи вийде Україна з глухого кута у відносинах?" читайте за посиланням.
Що відомо про новий законопроєкт?
- Цей законопроєкт об'єднує податкові зобов'язання перед МВФ у єдиний документ. Його ухвалення є обов'язковою умовою Фонду до кінця березня 2026 року.
- Документ передбачає обов'язкову реєстрацію платниками ПДВ для частини спрощенців, запровадження автоматичного обміну даними про доходи з цифрових платформ та їх оподаткування.
Що передувало?
- Раніше перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець заявив, що у Верховній Раді близько 40 народних депутатів готові скласти мандат. Керівництву фракції "Слуга народу" дедалі складніше збирати голоси за законопроєкти, які потрібні для бюджету та виконання міжнародних зобов’язань.
- Заступник голови фракції "СН" Ковальчук сказав, що низька результативність голосувань у Верховній Раді України пов’язана передусім із відсутністю належної комунікації з урядом, а не страхом депутатів перед антикорупційними розслідуваннями.
- Водночас голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, "слуга народу" Микита Потураєв заявив, що криза голосувань у Раді пов’язана з непопулярними ініціативами Кабміну.
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