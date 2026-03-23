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Рішення про підвищення податків ухвалював уряд, а перекласти це хочуть на Раду, - Бобровська

Рада не голосує за ініціативи Кабміну: в чому причина?

У Верховній Раді не готові підтримувати податкові ініціативи уряду.

Про це заявила нардепка "Голосу" Соломія Бобровська, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Я думаю, знайти голоси під ці закони буде дуже важко. Особливо під тему про підвищення податків. Всі розуміють, як це вдарить по гаманцю - особливо з підвищенням цін на бензин. Тут і пряник, і батіг можуть не спрацювати. Бо хоч у центрі прийняття рішення стоїть уряд, люди на кого подумають? Правильно, на депутатів, які голосували. І депутати це розуміють", - зазначила парламентарка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінфін пообіцяв МВФ податкові зміни і поставив Раду перед фактом, - "слуга народу" Янченко

Що кажуть в інших фракціях?

"Засідання фракції "ЄС" буде лише на початку тижня, і цей новий законопроєкт, який презентував уряд (днями Міністерство фінансів України презентувало законопроєкт, який інтегрує податкові зобов’язання України перед МВФ у єдиний документ), ми ще детально не проговорювали, - розповіла нардепка від "Європейської солідарності" Іванна Климпуш Цинцадзе. - Але я не бачу як ми, наприклад, підтримаємо ПДВ для ФОПів. Особисто мені незрозуміло, як на тлі того популізму і бюджетної щедрості, яку демонструє уряд, уряд очікує знайти на це голос. Я не думаю, що наша фракція погодиться за це проголосувати".

У фракції "Батьківщина" також не збираються голосувати.

"Я у своєму житті проводив багато різних перемовин. І я не розумію, як можна зайти у перемовини не маючи мандата; навішати на себе зобов’язання - а потім прийти і сказати: "Ну, ось вам, голосуйте". Навіщо вони це роблять - я не знаю. Якщо вони не вміють вести перемовини, треба вийти і сказати: "Вибачте, ми не вміємо вести перемовини - міняйте нас", - сказав нардеп Сергій Власенко.

Повний текст матеріалу "Парламент, уряд, МВФ: чи вийде Україна з глухого кута у відносинах?" читайте за посиланням.

Читайте: Уряд звик не зважати на парламент і отримувати інструкції напряму від ОП, - нардеп "слуг"

Що відомо про новий законопроєкт?

  • Цей законопроєкт об'єднує податкові зобов'язання перед МВФ у єдиний документ. Його ухвалення є обов'язковою умовою Фонду до кінця березня 2026 року.
  • Документ передбачає обов'язкову реєстрацію платниками ПДВ для частини спрощенців, запровадження автоматичного обміну даними про доходи з цифрових платформ та їх оподаткування.

Що передувало?

  • Раніше перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець заявив, що у Верховній Раді близько 40 народних депутатів готові скласти мандат. Керівництву фракції "Слуга народу" дедалі складніше збирати голоси за законопроєкти, які потрібні для бюджету та виконання міжнародних зобов’язань.
  • Заступник голови фракції "СН" Ковальчук сказав, що низька результативність голосувань у Верховній Раді України пов’язана передусім із відсутністю належної комунікації з урядом, а не страхом депутатів перед антикорупційними розслідуваннями.
  • Водночас голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, "слуга народу" Микита Потураєв заявив, що криза голосувань у Раді пов’язана з непопулярними ініціативами Кабміну.

Читайте також: "Слуги" не голосують, бо торгуються за свою безпеку, - Ніколаєнко

Автор: 

Власенко Сергій (111) ВР (15184) голосування (475) Кабмін (14252) податки (4315) Климпуш-Цинцадзе Іванна (386) Бобровська Соломія (58)
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Топ коментарі
+7
Мені просто цікаво, людей висмикують і висмикують з економіки України (бусифікуть) але податки зостаються на тому ж самому рівні мінімум..що це за чарівництво?
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23.03.2026 13:01 Відповісти
+7
>Податки на фізичних осіб мають підвищитись до рівня податків в ЄС - 40-45%

маячня, тобі хочеться - скидай гроші на рахунок казначейства, а людей не чіпай

https://censor.net/ua/forum/3604191/**********-********-v-2100-rotsi
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23.03.2026 13:12 Відповісти
+5
Так чотириразовий ухилянт і веде країну до капітуляції яку подасть як "перемогу" (до останнього українця) потім золотий парашут в Європу і все, на заслужений відпочинок.
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23.03.2026 13:25 Відповісти

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