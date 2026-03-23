Рішення про підвищення податків ухвалював уряд, а перекласти це хочуть на Раду, - Бобровська

У Верховній Раді не готові підтримувати податкові ініціативи уряду.

Про це заявила нардепка "Голосу" Соломія Бобровська, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Я думаю, знайти голоси під ці закони буде дуже важко. Особливо під тему про підвищення податків. Всі розуміють, як це вдарить по гаманцю - особливо з підвищенням цін на бензин. Тут і пряник, і батіг можуть не спрацювати. Бо хоч у центрі прийняття рішення стоїть уряд, люди на кого подумають? Правильно, на депутатів, які голосували. І депутати це розуміють", - зазначила парламентарка.

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Що кажуть в інших фракціях?

"Засідання фракції "ЄС" буде лише на початку тижня, і цей новий законопроєкт, який презентував уряд (днями Міністерство фінансів України презентувало законопроєкт, який інтегрує податкові зобов’язання України перед МВФ у єдиний документ), ми ще детально не проговорювали, - розповіла нардепка від "Європейської солідарності" Іванна Климпуш Цинцадзе. - Але я не бачу як ми, наприклад, підтримаємо ПДВ для ФОПів. Особисто мені незрозуміло, як на тлі того популізму і бюджетної щедрості, яку демонструє уряд, уряд очікує знайти на це голос. Я не думаю, що наша фракція погодиться за це проголосувати".

У фракції "Батьківщина" також не збираються голосувати.

"Я у своєму житті проводив багато різних перемовин. І я не розумію, як можна зайти у перемовини не маючи мандата; навішати на себе зобов’язання - а потім прийти і сказати: "Ну, ось вам, голосуйте". Навіщо вони це роблять - я не знаю. Якщо вони не вміють вести перемовини, треба вийти і сказати: "Вибачте, ми не вміємо вести перемовини - міняйте нас", - сказав нардеп Сергій Власенко.

Повний текст матеріалу "Парламент, уряд, МВФ: чи вийде Україна з глухого кута у відносинах?" читайте за посиланням.

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Що відомо про новий законопроєкт?

Цей законопроєкт об'єднує податкові зобов'язання перед МВФ у єдиний документ. Його ухвалення є обов'язковою умовою Фонду до кінця березня 2026 року.

Документ передбачає обов'язкову реєстрацію платниками ПДВ для частини спрощенців, запровадження автоматичного обміну даними про доходи з цифрових платформ та їх оподаткування.

Що передувало?

Раніше перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець заявив, що у Верховній Раді близько 40 народних депутатів готові скласти мандат. Керівництву фракції "Слуга народу" дедалі складніше збирати голоси за законопроєкти, які потрібні для бюджету та виконання міжнародних зобов’язань.

Заступник голови фракції "СН" Ковальчук сказав, що низька результативність голосувань у Верховній Раді України пов’язана передусім із відсутністю належної комунікації з урядом, а не страхом депутатів перед антикорупційними розслідуваннями.

Водночас голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, "слуга народу" Микита Потураєв заявив, що криза голосувань у Раді пов’язана з непопулярними ініціативами Кабміну.

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