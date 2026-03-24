На Тернопольщине после атаки БПЛА зафиксированы перебои с электроснабжением

24 марта во время массированной атаки российских беспилотников в Тернопольской области были зафиксированы попадания по объектам энергетической инфраструктуры и административному зданию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Тернопольской областной государственной администрации Тарас Пастух.

"Во время массированной атаки россиян на Тернопольщине была сбита часть вражеских БПЛА. Однако есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры и административное здание. Пожары ликвидированы", — написал он.

К счастью, погибших и пострадавших среди жителей нет.

Также в области фиксируются перебои с электроснабжением. Энергетики работают над тем, чтобы восстановить его как можно быстрее и сразу приступить к восстановительным работам на поврежденном объекте.

Читайте также: Ночной обстрел РФ: ПВО перехватила практически все крылатые ракеты

Что предшествовало?

Воздушные силы предупредили о большом количестве БПЛА в разных регионах Украины. По состоянию на 19 часов противовоздушная оборона обезвредила 541 дрон. Всего за сутки враг выпустил 948 "Шахедов".

В течение дня 24 марта россияне атаковали Львов, Ивано-Франковск, Винницкую областьи Житомир. Есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома и медицинские учреждения.