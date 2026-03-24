На Тернопільщині після атаки БПЛА зафіксовано перебої з електропостачанням
24 березня під час масованої атаки російських безпілотників на Тернопільщині зафіксовано влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури та адмінбудівлю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Тернопільської обласної державної адміністрації Тарас Пастух.
"Під час масованої атаки росіян на Тернопільщині було збито частину ворожих БПЛА. Проте, є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури та адмінбудівлю. Пожежі ліквідовано", - написав він.
На щастя, загиблих та постраждалих серед жителів немає.
Також в області фіксуються перебої з електропостачанням. Енергетики працюють над тим, щоб відновити його якнайшвидше і одразу приступити до відновлювальних робіт на пошкодженому об'єкті.
Що передувало?
Повітряні сили попередили про велику кількість БпЛА у різних регіонах України. Станом на 19 годину протиповітряна оборона знешкодила 541 дрон. Загалом за добу ворог випустив 948 "шахедів".
Протягом дня 24 березня росіяни атакували Львів, Івано-Франківськ і Вінниччину та Житомир. Є загиблі та поранені, пошкоджені житлові будинки і медичні заклади.
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