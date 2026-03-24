На Тернопільщині після атаки БПЛА зафіксовано перебої з електропостачанням

24 березня під час масованої атаки російських безпілотників на Тернопільщині зафіксовано влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури та адмінбудівлю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Тернопільської обласної державної адміністрації Тарас Пастух.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Під час масованої атаки росіян на Тернопільщині було збито частину ворожих БПЛА. Проте, є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури та адмінбудівлю. Пожежі ліквідовано", - написав він.

На щастя, загиблих та постраждалих серед жителів немає.

Також в області фіксуються перебої з електропостачанням. Енергетики працюють над тим, щоб відновити його якнайшвидше і одразу приступити до відновлювальних робіт на пошкодженому об'єкті.

Також читайте: Нічний обстріл РФ: ППО перехопила практично всі крилаті ракети

Що передувало?

Повітряні сили попередили про велику кількість БпЛА у різних регіонах України. Станом на 19 годину протиповітряна оборона знешкодила 541 дрон. Загалом за добу ворог випустив 948 "шахедів".

Протягом дня 24 березня росіяни атакували Львів, Івано-Франківськ і Вінниччину та Житомир. Є загиблі та поранені, пошкоджені житлові будинки і медичні заклади.