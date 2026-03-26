Призываю Зеленского немедленно приказать своим агентам вернуться домой, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в шпионаже и потребовал от президента Владимира Зеленского "забрать своих шпионов домой".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex, об этом Орбан заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.
Призыв к Зеленскому
"Я призываю президента Зеленского немедленно приказать своим агентам вернуться домой и уважать волю венгерского народа", - заявил Орбан.
По его словам, президент Украины якобы "активировал своих агентов в политических кругах Венгрии" в связи с приближением выборов.
Также он заявил о "украинских шпионах и оплаченных Украиной ИТ-специалистах", якобы связанных с партией "Тиса".
Выборы в Венгрии
Орбан также заявил, что в Венгрии еще никогда не было выборов, в которые бы так глубоко вмешивались иностранные разведывательные службы.
"Венгерские власти постоянно работают над предотвращением иностранного вмешательства и делают все возможное, чтобы венгры могли голосовать за свое будущее без внешних манипуляций", - добавил он.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее издание The Washington Post со ссылкой на данные европейской разведки писало, что российские спецслужбы рассматривали сценарий инсценировки покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для влияния на выборы в Венгрии.
- Накануне лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что тот пригласил в страну представителей российской военной разведки, чтобы те повлияли на результаты предстоящих парламентских выборов.
- Ранее сообщалось, что Кремль готовит вмешательство в парламентские выборы в Венгрии, которые должны состояться в апреле 2026 года. Цель - помочь премьеру Виктору Орбану сохранить власть.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Стрість і страх кінця, роблять з орбана опудало і посміховище перед Світовим товариством!!