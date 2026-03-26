Призываю Зеленского немедленно приказать своим агентам вернуться домой, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в шпионаже и потребовал от президента Владимира Зеленского "забрать своих шпионов домой".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex, об этом Орбан заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Призыв к Зеленскому

"Я призываю президента Зеленского немедленно приказать своим агентам вернуться домой и уважать волю венгерского народа", - заявил Орбан.

По его словам, президент Украины якобы "активировал своих агентов в политических кругах Венгрии" в связи с приближением выборов.

Также он заявил о "украинских шпионах и оплаченных Украиной ИТ-специалистах", якобы связанных с партией "Тиса".

Выборы в Венгрии

Орбан также заявил, что в Венгрии еще никогда не было выборов, в которые бы так глубоко вмешивались иностранные разведывательные службы.

"Венгерские власти постоянно работают над предотвращением иностранного вмешательства и делают все возможное, чтобы венгры могли голосовать за свое будущее без внешних манипуляций", - добавил он.

Что предшествовало?