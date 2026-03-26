Призываю Зеленского немедленно приказать своим агентам вернуться домой, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в шпионаже и потребовал от президента Владимира Зеленского "забрать своих шпионов домой".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex, об этом Орбан заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Я призываю президента Зеленского немедленно приказать своим агентам вернуться домой и уважать волю венгерского народа", - заявил Орбан.

По его словам, президент Украины якобы "активировал своих агентов в политических кругах Венгрии" в связи с приближением выборов.

Также он заявил о "украинских шпионах и оплаченных Украиной ИТ-специалистах", якобы связанных с партией "Тиса".

Орбан также заявил, что в Венгрии еще никогда не было выборов, в которые бы так глубоко вмешивались иностранные разведывательные службы.

"Венгерские власти постоянно работают над предотвращением иностранного вмешательства и делают все возможное, чтобы венгры могли голосовать за свое будущее без внешних манипуляций", - добавил он.

Агонія)
26.03.2026 15:45 Ответить
Хотів звернутися до прутіна, а знову почав камлати орбан про зеленського….
Стрість і страх кінця, роблять з орбана опудало і посміховище перед Світовим товариством!!
26.03.2026 15:51 Ответить
*****, український нарід дозволяє тобі арештувати всіх агЄнтів Зеленського. Тільки не видуманих за вказівкою твого хазяїна *****, а реальних на яких ти жалієшся.
26.03.2026 15:45 Ответить
"Параноя", весняне передвиборче загострення.
26.03.2026 15:46 Ответить
Це ж гарна новина - у орбанюти істеріка, а значить його справи - швах. Почекаємо ще 3 тижні і подивимось, яку кацапську схемку про "не визнання результатів виборів" воно буде розкручувати - роблю ставку на "вмєшатєльство со сторони України".
26.03.2026 15:46 Ответить
Знову угорські санітари відволіклися...
26.03.2026 15:46 Ответить
Ну просто настала епоха маразматиків та ідіотів у політиці! Звісноперевешити трампа неможливо, але в цього я вірю - він зможе!
26.03.2026 15:47 Ответить
- Психлікарня? Приїжджайте негайно! Тут по хаті чорти скачуть, а дружина не бачить!
26.03.2026 15:47 Ответить
а баширов і петров най залишаються?...
26.03.2026 15:47 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/news/opozitsiya-zbilshue-vidriv-vid-orbana-pered-1774460558.html Партія Петера Мадяра наростила відрив до 23% серед активних виборців
26.03.2026 15:48 Ответить
невже той міндіч та шефір тепер в Угоршині крадуть))?
26.03.2026 15:49 Ответить
Скільки Зеленскому радили з Європи - ігноруй це лайно, гірше для нього не придумати. Ні. Зелі треба гопоту показати. Це чудово заходить його лохторату. Тепер сиди, перди, грійся. Бумеранг прилетів. Повний лайна.
26.03.2026 15:49 Ответить
Як Оманські наказали робити, отим переляканим двом - єрмаку і зеленському, так вони і роблять, з 2019 року!
26.03.2026 15:53 Ответить
Орбан вже з жахом думає що з ним зробить ***** який вклав в нього грубі гроші за роки правління Угорщиною яка весь цей час працювала на розвал ЄС. А зараз це закінчується. Орбан не справився. Його чекає покарання.
26.03.2026 15:49 Ответить
Клоун.
26.03.2026 15:50 Ответить
Дурдом на виїзді. Трампло стверджує, що Іран пропонував йому стати їх верховним лідером, орбану вбачаються скрізь українські шпигуни.
26.03.2026 15:51 Ответить
припікає у Вітьки. чує шо пролітає на виборах
26.03.2026 15:54 Ответить
 
 