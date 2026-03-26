Закликаю Зеленського негайно наказати своїм агентам повернутися додому, - Орбан
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у шпигунстві та вимагає від президента Володимира Зеленського "забрати своїх шпигунів додому".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telex, про це Орбан заявив у відеозверненні, опублікованому у Facebook.
Заклик до Зеленського
"Я закликаю президента Зеленського негайно наказати своїм агентам повернутися додому і поважати волю угорського народу", – заявив Орбан.
За його словами, президент України нібито "активував своїх агентів у політичних колах Угорщини" через наближення виборів.
Також він завив про "українських шпигунів і проплачених Україною ІТ-фахівців", нібито пов’язаних з партією "Тиса".
Вибори в Угорщині
Орбан також заявив, що в Угорщині ще ніколи не було виборів, у які б так глибоко втручалися іноземні розвідувальні служби.
"Угорська влада постійно працює над запобіганням іноземному втручанню та робить усе можливе, щоб угорці могли голосувати за своє майбутнє без зовнішніх маніпуляцій", - додав він.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше видання The Washington Post із посиланням на дані європейської розвідки писало, що російські спецслужби розглядали сценарій інсценування замаху на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для впливу на вибори в Угорщині.
- Напередодні лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр звинуватив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в тому, що той запросив до країни представників російської військової розвідки, щоб ті вплинули на результати майбутніх парламентських виборів.
- Раніше повідомлялося, що Кремль готує втручання у парламентські вибори в Угорщині, що мають відбутися у квітні 2026 року. Мета - допомогти прем'єру Віктору Орбану зберегти владу.
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