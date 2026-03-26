Закликаю Зеленського негайно наказати своїм агентам повернутися додому, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у шпигунстві та вимагає від президента Володимира Зеленського "забрати своїх шпигунів додому".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telex, про це Орбан заявив у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

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Заклик до Зеленського

"Я закликаю президента Зеленського негайно наказати своїм агентам повернутися додому і поважати волю угорського народу", – заявив Орбан.

За його словами, президент України нібито "активував своїх агентів у політичних колах Угорщини" через наближення виборів.

Також він завив про "українських шпигунів і проплачених Україною ІТ-фахівців", нібито пов’язаних з партією "Тиса".

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Вибори в Угорщині

Орбан також заявив, що в Угорщині ще ніколи не було виборів, у які б так глибоко втручалися іноземні розвідувальні служби.

"Угорська влада постійно працює над запобіганням іноземному втручанню та робить усе можливе, щоб угорці могли голосувати за своє майбутнє без зовнішніх маніпуляцій", - додав він.

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