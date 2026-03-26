Зеленский заявил о возвращении 8669 украинцев из плена

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Об этом он заявил в своем обращении.

По словам главы государства, с начала работы штаба удалось вернуть 8669 украинцев — как военных, так и гражданских. Некоторые из них находились в плену еще со времен начала гибридной войны, более десяти лет.

Президент подчеркнул, что Координационный штаб является одним из ключевых государственных институтов, выполняющих важную гуманитарную миссию.

"Военные и гражданские. Некоторые из них находились в плену еще со времен гибридной войны — по десять лет и более. И это всегда хорошая новость любого дня, недели и месяца, когда украинцы возвращаются и когда мы видим, что жизнь спасена. Я благодарю всех, кто делает это возможным", — отметил Зеленский.

Что предшествовало?

Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский сообщал, что в настоящее время в российском плену находится около 7 тысяч украинских военнопленных. Украина взяла в плен более 4 тысяч российских военных.

5-6 марта Украина и Россия провели обмен военнопленными, о котором стороны договорились во время переговоров в Женеве. В ходе первого этапа удалось вернуть 200 украинских защитников, во время второго — еще 300 бойцов и двух гражданских лиц.

