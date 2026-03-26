1 319 8

Зеленский заявил о возвращении 8669 украинцев из плена

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

По словам главы государства, с начала работы штаба удалось вернуть 8669 украинцев — как военных, так и гражданских. Некоторые из них находились в плену еще со времен начала гибридной войны, более десяти лет.

Президент подчеркнул, что Координационный штаб является одним из ключевых государственных институтов, выполняющих важную гуманитарную миссию.

"Военные и гражданские. Некоторые из них находились в плену еще со времен гибридной войны — по десять лет и более. И это всегда хорошая новость любого дня, недели и месяца, когда украинцы возвращаются и когда мы видим, что жизнь спасена. Я благодарю всех, кто делает это возможным", — отметил Зеленский.

На Азові скільки "здали"? За раз....((((
26.03.2026 19:29 Ответить
Довірилися "харанту" і тепер пожиттєво в них.
26.03.2026 19:30 Ответить
А який інший варіант у них був?
26.03.2026 19:34 Ответить
Ахматовців РФ міняє один на одного. Це прикрий факт, бо вони єдині, хто цікаві РФ. Зеля та його хенерали влаштували нам катастрофу а-ля 1941 , тепер робить печальную морду з екрана.
26.03.2026 19:47 Ответить
спочатку Оманська Гнида їх здала ..а потім с пафосом піариться на поверненні

Оманська Гнида - ница зельона істота

як там полонені азовці яких ти здало в Маріуполі , ГНИДОТА?!
26.03.2026 19:49 Ответить
Москалі нахапали кого небуть,в тому числі і купу вати і їх і міняють(А ось справжніх патріотів ,котрі в полоні і отримали по 20 років москальських таборів не дуже(((
26.03.2026 19:51 Ответить
Шоб не ти, тварюка, вони б до полону не потрапили.
26.03.2026 20:23 Ответить
тобі розказати, псіна тупа, що там з ними кацапня робила?
26.03.2026 20:30 Ответить
 
 