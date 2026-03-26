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Новини Повернення українців
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Зеленський заявив про повернення 8669 українців з полону

повернення з полону українців

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму зверненні.

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За словами глави держави, від початку роботи штабу вдалося повернути 8669 українців — як військових, так і цивільних. Деякі з них перебували у полоні ще з часів початку гібридної війни, понад десять років.

Президент наголосив, що Координаційний штаб є однією з ключових державних інституцій, яка виконує важливу гуманітарну місію.

"Військові та цивільні. Дехто з них був у полоні ще з часу гібридної війни – по десять років і більше. І це завжди хороша новина будь-якого дня, тижня й місяця, коли українці повертаються і коли бачимо, що життя врятоване. Я дякую всім, хто робить це можливим", — зазначив Зеленський.

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Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28224) Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (86)
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Топ коментарі
+11
На Азові скільки "здали"? За раз....((((
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26.03.2026 19:29 Відповісти
+10
спочатку Оманська Гнида їх здала ..а потім с пафосом піариться на поверненні

Оманська Гнида - ница зельона істота

як там полонені азовці яких ти здало в Маріуполі , ГНИДОТА?!
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26.03.2026 19:49 Відповісти
+9
Шоб не ти, тварюка, вони б до полону не потрапили.
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26.03.2026 20:23 Відповісти

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