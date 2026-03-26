Зеленський заявив про повернення 8669 українців з полону
Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму зверненні.
За словами глави держави, від початку роботи штабу вдалося повернути 8669 українців — як військових, так і цивільних. Деякі з них перебували у полоні ще з часів початку гібридної війни, понад десять років.
Президент наголосив, що Координаційний штаб є однією з ключових державних інституцій, яка виконує важливу гуманітарну місію.
"Військові та цивільні. Дехто з них був у полоні ще з часу гібридної війни – по десять років і більше. І це завжди хороша новина будь-якого дня, тижня й місяця, коли українці повертаються і коли бачимо, що життя врятоване. Я дякую всім, хто робить це можливим", — зазначив Зеленський.
Що передувало?
- Нагадаємо, у лютому президент Володимир Зеленський повідомляв, що наразі в російському полоні перебуває близько 7 тисяч українських військовополонених. Україна взяла в полон понад 4 тисячі російських військових.
- 5-6 березня Україна та Росія провели обмін військовополоненими, про який сторони домовилися під час переговорів у Женеві. Під час першого етапу вдалося повернути 200 українських захисників, під час другого - ще 300 бійців та двої цивільних.
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Оманська Гнида - ница зельона істота
як там полонені азовці яких ти здало в Маріуполі , ГНИДОТА?!