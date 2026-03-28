Зеленский опровергает заявление Рубио: Украина может получить гарантии безопасности от США после выхода с Донбасса
Украина сможет получить гарантии безопасности от США не до прекращения огня, а после того, как украинские войска выйдут с Донбасса.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеоконференции с журналистами в субботу.
Меньшая часть айсберга
"Большую часть айсберга не видно, но поверьте, я показал меньшую часть. Я говорю абсолютно откровенно… Можно по-разному относиться к этому, но все сигналы, которые были на протяжении всего переговорного процесса, говорят о том, и это не только мой анализ, это звучит абсолютно правильно, что мы сможем получить гарантии безопасности от США не до прекращения огня, не до окончания войны, а после того, как наши войска выйдут с Донбасса", — отметил президент.
Чего хочет Украина
Зеленский напомнил, что Украина хочет подписать гарантии безопасности до окончания войны, а также пакет по восстановлению. Эти гарантии будут действовать после голосования Конгресса, а Конгресс будет голосовать уже после окончания войны.
Условие окончания войны
"Но, тем не менее, нам сказали, что вопрос не в том, когда это вступает в силу, а вопрос в том, когда эти гарантии нам даются. Гарантии нам даются именно после того, как мы выйдем с Донбасса. И это условие на сегодняшний день окончания войны", - добавил президент.
Он подчеркнул, что риски того, что Россия снова начнет агрессию, достаточно высоки, поэтому Украине необходимы гарантии безопасности.
США не давят на Украину
В то же время Зеленский опроверг информацию о том, что якобы США давят на Украину.
"Просто, возможно, это воспринялось так, будто американцы якобы давят, чтобы мы ушли, и только тогда дадут гарантию. Но я не говорю, что они на нас давят. И никогда этого не говорил. Ни публично, ни иным образом", - сказал он.
Что предшествовало?
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США связали свое предложение о гарантиях безопасности с условием, что Киев отдаст весь Донбасс России.
- В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио назвал ложью утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон готов предоставить гарантии безопасности в обмен на вывод ВСУ из Донбасса.
І з його попередніх заяв (та і в цій чорт ного зламає), і зі слів несамовитого недоумка трампа однозначно випливало, що американці тиснуть та ще й як!
Эти гарантии в исполнении США, как парню пообещать жениться. Только дай (только выйди из Донбасса)
