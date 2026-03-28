Новости Гарантии безопасности для Украины
4 047 45

Зеленский опровергает заявление Рубио: Украина может получить гарантии безопасности от США после выхода с Донбасса

Зеленский о заявлении Рубио

Украина сможет получить гарантии безопасности от США не до прекращения огня, а после того, как украинские войска выйдут с Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеоконференции с журналистами в субботу.

Меньшая часть айсберга

"Большую часть айсберга не видно, но поверьте, я показал меньшую часть. Я говорю абсолютно откровенно… Можно по-разному относиться к этому, но все сигналы, которые были на протяжении всего переговорного процесса, говорят о том, и это не только мой анализ, это звучит абсолютно правильно, что мы сможем получить гарантии безопасности от США не до прекращения огня, не до окончания войны, а после того, как наши войска выйдут с Донбасса", — отметил президент.

Чего хочет Украина

Зеленский напомнил, что Украина хочет подписать гарантии безопасности до окончания войны, а также пакет по восстановлению. Эти гарантии будут действовать после голосования Конгресса, а Конгресс будет голосовать уже после окончания войны.

Условие окончания войны

"Но, тем не менее, нам сказали, что вопрос не в том, когда это вступает в силу, а вопрос в том, когда эти гарантии нам даются. Гарантии нам даются именно после того, как мы выйдем с Донбасса. И это условие на сегодняшний день окончания войны", - добавил президент.

Он подчеркнул, что риски того, что Россия снова начнет агрессию, достаточно высоки, поэтому Украине необходимы гарантии безопасности.

США не давят на Украину

В то же время Зеленский опроверг информацию о том, что якобы США давят на Украину.

"Просто, возможно, это воспринялось так, будто американцы якобы давят, чтобы мы ушли, и только тогда дадут гарантию. Но я не говорю, что они на нас давят. И никогда этого не говорил. Ни публично, ни иным образом", - сказал он.

Що передувало?

 

Зеленський Владімір (23786) Рубіо Марко (398) гарантії безпеки (455)
Топ комментарии
Він шо, колекціонує ті гарантії... Вже стількі всього напідписував за останні роки. Чи то про особисті гарантії мова?
28.03.2026 17:34 Ответить
До чого ти неук довів переговорний процес з корупціонером умеровим ?
28.03.2026 17:42 Ответить
Нарід, мабуть, не зовсім розуміє, що "вихід з Донбасу", про що весь час торочить шановний пан президент-- це фактично відмова України від своєї території назавжди.
28.03.2026 18:00 Ответить
Ні, це ти не розумієш і тому дуже помиляєшся. Вихід з Криму чи Донбасу не дорівнює відмові від нього.
28.03.2026 18:28 Ответить
Вихід з Криму чи Донбасу (як і любий в и х і д ЗСУ з любих територій) означає втрату цих територій назавжди. Росія нічого назад не віддасть. А будемо чи не будемо ми від них відмовлятись - то їм (як і всім) = до сраки.
28.03.2026 18:39 Ответить
Вихід з Донбасу - це пряме запрошення кацапів на Харків, Херсон, Дніпро...😡😡😡😡😡
28.03.2026 18:39 Ответить
А чому, його називають, вершник Апокаліпсісу?
28.03.2026 17:38 Ответить
Коли це віслюк вершником став?)
28.03.2026 18:22 Ответить
Мені здається, що він плутається у свідченнях!
І з його попередніх заяв (та і в цій чорт ного зламає), і зі слів несамовитого недоумка трампа однозначно випливало, що американці тиснуть та ще й як!
28.03.2026 17:40 Ответить
Сам дурак.
28.03.2026 17:40 Ответить
Там принц саудівської Аравії повинен дупу трампові цілувати, а ви тут про якісь "гарантії" від Омерики🤣
28.03.2026 17:41 Ответить
А всі трампівські холуї навіть по Близькому Сході озвучують різні причини та кінцеву мету операціїї в Ірані. Трампу абсолютно пофіг, що Кушнер та Вітьков кажуть про Україну те, про що Рубіо взагалі не знає, або знає щось інше. Кушнер з Вітьком в Женеві домовились з оманським посередником у той же час, коли Трамп надавав наказ атакувати. Чому Зеленський думає, що Конгрес після війни підпише гарантії, про гарантії всі забудуть відразу як виведемо війська з Донбасу.
28.03.2026 17:41 Ответить
До чого ти неук довів переговорний процес з корупціонером умеровим ?
28.03.2026 17:42 Ответить
Ці хламідійні кловани-ларьочники не винні. Винні ті, хто їх обрав. Чомусь згадалося вєсєльє сусідів, коли Зєля виграв вибори. Там був цілий баль. А я зараз щоранку вставляю шпильки в ті зелені дупи. Сичать, але сказати нічого. Складається таке враження, що зрозуміли.
28.03.2026 17:56 Ответить
28.03.2026 17:44 Ответить
Перечитав кілька разів і ще більш заплутався...
28.03.2026 17:46 Ответить
Так для того ж все і робиться !
28.03.2026 17:56 Ответить
Аналогічно. Якийсь потік хворої свідомості.
28.03.2026 18:03 Ответить
рубіо кака!
зу!гундос цяця!

зе!гніда, насри всім за комір і буде україні щастя!

тобто, всі розуміють, що зелені дегенерати мародери будуть срати всім союзникам, аби війна йшла якомога довше?
28.03.2026 17:48 Ответить
З огляду на те, яка ******* засіла у Білому Домі - приходиться вірити Зе.
28.03.2026 17:49 Ответить
а з огляду на те, яка ******* засіла на банковій?
28.03.2026 18:23 Ответить
На Банковій теж ******* моцна.
28.03.2026 18:39 Ответить
Логіка зебуїна: в білому домі сидить Трамп, тому я буду вірити зе.
28.03.2026 18:30 Ответить
Та я ж наче порохобот...
28.03.2026 18:40 Ответить
Кажіть вже чесно - не буде ніяких гарантій безпеки від США . Про які гарантії може йти мова - амери , за нас , будуть з кацапами воювати ?
28.03.2026 17:54 Ответить
Аналогия- "Конюх" на парт собрании перечит "секретарю Обкома кПсс"!
28.03.2026 17:55 Ответить
Від США ніяких гарантій не буде - вони Іран не можуть приструнити а тут неадекватна ядерна держава
28.03.2026 17:59 Ответить
США сегодня дадут гарантии, а завтра заберут назад.
И что вы сделаете америкосам?
Ничего.
Эти гарантии в исполнении США, как парню пообещать жениться. Только дай (только выйди из Донбасса)
28.03.2026 18:00 Ответить
Ну да-а-а ... США : Утром стулья,вечером деньги. Украина: Нет, вечером стулья, утром деньги.
28.03.2026 18:00 Ответить
Достойно відповів ЗЕ - Рубіо хоче відмитися слідом за Королем обсираючи Україну ... не вийшло!
28.03.2026 18:01 Ответить
😂
28.03.2026 18:32 Ответить
США - ненадійний партнер. Трамп скомпрометував себе, США, міжнародне право. Короче тьху
28.03.2026 18:05 Ответить
ну ясно

мета Оманської Гниди остаточно порвати стосунки з США

пуйло у захваті від агента Буратіно
28.03.2026 18:06 Ответить
Пишіть угоди або наміри або пропозиції на папері і тоді буде видно хто триндить. Бо цей пздж вже давно всім надоїв.
28.03.2026 18:12 Ответить
Вийде з Донбасу, не вийде - ніяких гарантій все одно не буде. Це лохотрон від Трампа.
28.03.2026 18:16 Ответить
саме час бикувати

28.03.2026 18:19 Ответить
От дебіли обрали - чи алкаші, чи наркомани - шо вони кажуть - ніхріна не зрозумів і було не цікаво. А раніше хоч цікаво було. Цікаво було - скіки ж зеленский буде красти - вже ясно - безмежно і неосяжно. І шо класно - жоден державний орган не проводить рослідувань йього діяльності. Супер. Бо вони теж у цей час крадуть. Дупа якась, а не країна.
28.03.2026 18:25 Ответить
Це замкнуте коло (кругова порука): жоден державний орган не заважає йому красти, бо він дає (не заважає) красти всім державним і недержавним органам. Лишень він краде вагонами, а вони кишенями (крохоборять). І всім добре.
28.03.2026 18:43 Ответить
Классно придумал! А 2019 ты и тебе подобные весело и по приколу голосуют за эту власть, а когда понимаете, что ваш выбор был неправильным, то бегом обвинять в этом страну начинаете! Украина разве виновата, что народец живет в телевизоре и верит картинкам на столбах?!
28.03.2026 18:45 Ответить
Він хотів отримати гарантії, показати їх лохторату як свою видатну перемогу...і далі продовжувати війну "до останнього".
28.03.2026 18:33 Ответить
Зеленский хочет капитулировать?
28.03.2026 18:40 Ответить
Які гарантії може дати Америка, яка вже здулась в Ірані. Амери не можуть власні бази в арабських країнах захистити від іранських озброєнь. То що може гарантувати Америка, якщо Рашка набагато сильніша за Іран? Тим більше, які гарантії може дати аферист і шулер? Згортайте ці танці з бубнами навколо рижого педофіла.
28.03.2026 18:42 Ответить
Більшу частину айсбергу не видно, але повірте, я показав меншу частину. Я говорю абсолютно відверто… Можна по-різному ставитися до цього, але всі сигнали, які були впродовж всього перемовного процесу, говорять про те, і не тільки це мій аналіз, це звучить абсолютно правильно

Хто-небудь, перекладіть з "лідерського" цей набір слів...
28.03.2026 18:44 Ответить
Як уже замучили ці популісти-дилетанти від політики. Політику треба вибудовувати на зустрічах і перемовинах, а не бикувати один одному в інтерв'ю та у відосиках... Чому у такий важкий час на чолі держави такі неадекватні керівники?
28.03.2026 18:48 Ответить
верю тока украинскому президенту- иудею
28.03.2026 18:48 Ответить
 
 