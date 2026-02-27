Россияне понимают, что будут вынуждены согласиться с гарантиями США для Украины, - Буданов

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов считает, что Россия будет вынуждена принять американские гарантии безопасности для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью ливанскому изданию Almodon.

Что известно

"Я не могу говорить за них. Могу только сказать, что российская переговорная команда понимает, что она будет вынуждена принять гарантии безопасности для Украины от Соединенных Штатов, нравится им это или нет", - сказал глава ОП.

РФ не изменила цели

По словам Буданова, Кремль не изменил своих целей в войне против Украины.

"Его целью являются не конкретные регионы, а вся Украина. Наивно полагать, что Москва, захватив некоторые территории без боя, откажется от своих экспансионистских амбиций. Поэтому единственным реальным сдерживающим фактором является украинская армия. За двенадцать лет войны России не удалось полностью оккупировать ни одну часть Украины, и я уверен, что эта ситуация не изменится в будущем", - добавил он.

Что предшествовало?

