РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
3 606 28

Россияне понимают, что будут вынуждены согласиться с гарантиями США для Украины, - Буданов

РФ вынуждена принять гарантии безопасности для Украины от США

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов считает, что Россия будет вынуждена принять американские гарантии безопасности для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью ливанскому изданию Almodon.

Что известно

"Я не могу говорить за них. Могу только сказать, что российская переговорная команда понимает, что она будет вынуждена принять гарантии безопасности для Украины от Соединенных Штатов, нравится им это или нет", - сказал глава ОП.

Читайте также: Глава делегации РФ Мединский на переговорах с Украиной не читал исторических лекций, - Буданов

РФ не изменила цели

По словам Буданова, Кремль не изменил своих целей в войне против Украины.

"Его целью являются не конкретные регионы, а вся Украина. Наивно полагать, что Москва, захватив некоторые территории без боя, откажется от своих экспансионистских амбиций. Поэтому единственным реальным сдерживающим фактором является украинская армия. За двенадцать лет войны России не удалось полностью оккупировать ни одну часть Украины, и я уверен, что эта ситуация не изменится в будущем", - добавил он.

Читайте: Трамп хочет устроить большую церемонию с подписанием мирного соглашения между Украиной и РФ, - CNN

Что предшествовало?

Читайте также: Акцент на гарантиях безопасности: Зеленский провел первую беседу с премьером Нидерландов Йеттеном

Автор: 

Буданов Кирилл (300) россия (22257) гарантии безопасности (448)
Топ комментарии
+12
Навіщо вони нам ! Знову буде сміху як з Будапештського меморандуму. США зараз не в змозі давати якийсь гарантії. А Трамп - це взагалі клоун.
показать весь комментарий
27.02.2026 09:12 Ответить
+12
А ці гарантії зараз в цій кімнаті? А чим вони кращі за ті що дали за ЯЗ? А ті що за корисні копалини?
показать весь комментарий
27.02.2026 09:17 Ответить
+8
Хотілось би почитати шо то за таки гарантії від сша бо ми вже одни гарантії від них мали то зараз маємо ХЕРрантії.
показать весь комментарий
27.02.2026 09:29 Ответить
27.02.2026 09:12 Ответить
Трамп почне давити на путлєра?
показать весь комментарий
27.02.2026 09:12 Ответить
А в чому ці гарантії полягають?
показать весь комментарий
27.02.2026 09:15 Ответить
Стос паперів трьома мовами(
показать весь комментарий
27.02.2026 10:06 Ответить
27.02.2026 09:17 Ответить
Що кацапи, що пєндоси- один хрін.
показать весь комментарий
27.02.2026 09:21 Ответить
Якщо кцапи приймуть американські вимоги, то на мій погляд це добре. Аби тільки наші переговірники не погодилися на здачу територій і капітуляцію. Бо Трамп і його оточення тимчасові, мабуть до кінця цього року - максимум ще 3 роки. А нам потрібно зберегти своє для наших нащадків.
показать весь комментарий
27.02.2026 09:22 Ответить
американські вимоги - це поки що і є здача територій. звісно що кацапи погодяться.
показать весь комментарий
27.02.2026 09:50 Ответить
Пункт 1: подписывайте, шо скажут
Пункт 2: супергарантии
Пункт 3: если не понравится то, шо подписали-читать надо было написанное мелким текстом
показать весь комментарий
27.02.2026 09:24 Ответить
Невже хтось вірить Трампу це людина яка не відповідає за свої слова ,спочатку одне скаже через годину вже що такого не говорив ,"закінчив" 8 воєн хтось пояснить яким чином ?,проти нього в США було порушено 34 кримінальні справи ,чотири рази був банкротом в бізнесі і як ні чому не бувало він нарциз і брехун як і Зеленський.
показать весь комментарий
27.02.2026 09:27 Ответить
Ну,як не відповідає)Він обіцяв мир і клопітку роботу в своєму фонді,і на першому засіданні мирно спав)
показать весь комментарий
27.02.2026 10:08 Ответить
ты лучше за потужним смотри и его шашлыками в мае. Трамп это президент Америки, а не Украины и заботиться он должен прежде всего о своих избирателям что он и делает
показать весь комментарий
27.02.2026 12:22 Ответить
Цитата: Росії не вдалося повністю окупувати жодної частини України Джерело: https://censor.net/ua/n3602693

Типу Крим це не Україна?
показать весь комментарий
27.02.2026 09:29 Ответить
27.02.2026 09:29 Ответить
Американці не дадуть казкові гарантії які вимагає Зе. Ви знаєте що вождь піаністів вимагає 800 мільярдів доларів "на дорожню карту процвітання"? І це найменше.
показать весь комментарий
27.02.2026 09:29 Ответить
Акценти Буданов ставить на гарантії США... Які ніхто не гарантуватиме попри прийняття конгресом.. То відступ з Донецької області ЗСУ можливо або вже предбачено на відповідь нового будапештського папірця Водять за ніс США, щоб х..йло міг і надалі втілювати свою мрію по розвалу та окупації України
показать весь комментарий
27.02.2026 09:32 Ответить
на гарантії від штатів путлєру можна погоджуватися.
показать весь комментарий
27.02.2026 09:37 Ответить
Ядерна зброя едіна гарантія.<крапка.
показать весь комментарий
27.02.2026 09:38 Ответить
С такими полудурками которые последние лет 15 рулят в США, гарантии от них пожалуй принесут больше вреда чем пользы а скорее всего ничего не принесут.
показать весь комментарий
27.02.2026 09:45 Ответить
чому 15 ??? я напріклад вважаю що Рональд Рейган замість того щоб викорістати перемогу США тупо проі@ав таку гарну можлівість видраті в цей гідри отруйни ікли....
показать весь комментарий
27.02.2026 09:51 Ответить
все правильно сказав "єдиним реальним стримуючим фактором є українська армія"
нікому крім себе ми нафуй не нужні, як це не сумно. такі реалії
показать весь комментарий
27.02.2026 10:06 Ответить
В мене інше запитання:яка лінія оборони готується і чи готується за лінією Донбасу?Бо ж лінію на Донбасі не здамо,але ж можемо втратити з боями за рік,два....
показать весь комментарий
27.02.2026 10:10 Ответить
В чому би не погодитись
бо всі гарантія від
Трампонськіх Штатів Америки
фікція
показать весь комментарий
27.02.2026 10:44 Ответить
А що хіба сцишиа дає нам гарантії безпеки? З таких гарантій Х'уйло тільки посміється. Я здивуюсь якщо воно не погодиться. Якщо Зеля піде на це то нехай оголошує демобілізацію і розпускає армію а далі нехай ''гаранти'' воюють. По хорошому 22-го потрібно було б мобілізувати і відправляти воювати тих хто підписав мірні угоди і гарантії безпеки в 2015-му. А то одні накуралєсять і понасерають, а невинних посилають розгрібати те лайно
показать весь комментарий
27.02.2026 11:09 Ответить
Гарантій сьогодні нема...тим паче їх не буде завтра
показать весь комментарий
27.02.2026 11:25 Ответить
Трамп гарантії не передасть для утвердження Конгресу. А Конгресі їх навіть не утвердив би. Так що Зеленський залишиться тільки з папірцями для туалету.
показать весь комментарий
27.02.2026 11:39 Ответить
Забагато п'є кави...
показать весь комментарий
27.02.2026 12:55 Ответить
"Кава в Ялті" яка там вже серія Буданги?
показать весь комментарий
27.02.2026 13:18 Ответить
 
 