Россияне понимают, что будут вынуждены согласиться с гарантиями США для Украины, - Буданов
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов считает, что Россия будет вынуждена принять американские гарантии безопасности для Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью ливанскому изданию Almodon.
Что известно
"Я не могу говорить за них. Могу только сказать, что российская переговорная команда понимает, что она будет вынуждена принять гарантии безопасности для Украины от Соединенных Штатов, нравится им это или нет", - сказал глава ОП.
РФ не изменила цели
По словам Буданова, Кремль не изменил своих целей в войне против Украины.
"Его целью являются не конкретные регионы, а вся Украина. Наивно полагать, что Москва, захватив некоторые территории без боя, откажется от своих экспансионистских амбиций. Поэтому единственным реальным сдерживающим фактором является украинская армия. За двенадцать лет войны России не удалось полностью оккупировать ни одну часть Украины, и я уверен, что эта ситуация не изменится в будущем", - добавил он.
Что предшествовало?
- 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве.
- Спецпредставитель Виткофф заявил о значительном прогрессе.
- 18 февраля состоялся второй день переговоров в Женеве.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров и глава российской делегации Владимир Мединский провели отдельную встречу после основного раунда трехсторонних переговоров в Женеве 18 февраля.
- В Белом доме заявили, что
на трехсторонних переговорах в Женеве, которые состоялись 17-18 февраля, заметен "значительный прогресс" с обеих сторон российско-украинской войны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пункт 2: супергарантии
Пункт 3: если не понравится то, шо подписали-читать надо было написанное мелким текстом
Типу Крим це не Україна?
нікому крім себе ми нафуй не нужні, як це не сумно. такі реалії
бо всі гарантія від
Трампонськіх Штатів Америки
фікція