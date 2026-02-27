Росіяни розуміють, що будуть вимушені погодитись з гарантіями США для України, - Буданов

Глава Офісу Президента Кирило Буданов вважає, що Росія буде вимушена прийняти американські гарантії безпеки для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю ліванському виданню Almodon.

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Що відомо?

"Я не можу говорити за них. Можу лише сказати, що російська переговорна команда розуміє, що вона буде змушена прийняти гарантії безпеки для України від Сполучених Штатів, подобається їм це чи ні", - сказав глава ОП.

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РФ не змінила цілі

За словами Буданова, Кремль не змінив своїх цілей у війні проти України.

"Його метою є не конкретні регіони, а вся Україна. Наївно вважати, що Москва, захопивши деякі території без бою, відмовиться від своїх експансіоністських амбіцій. Тому єдиним реальним стримуючим фактором є українська армія. Протягом дванадцяти років війни Росії не вдалося повністю окупувати жодної частини України, і я впевнений, що ця ситуація не зміниться в майбутньому", - додав він.

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Що передувало?

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