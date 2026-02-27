Росіяни розуміють, що будуть вимушені погодитись з гарантіями США для України, - Буданов
Глава Офісу Президента Кирило Буданов вважає, що Росія буде вимушена прийняти американські гарантії безпеки для України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю ліванському виданню Almodon.
Що відомо?
"Я не можу говорити за них. Можу лише сказати, що російська переговорна команда розуміє, що вона буде змушена прийняти гарантії безпеки для України від Сполучених Штатів, подобається їм це чи ні", - сказав глава ОП.
РФ не змінила цілі
За словами Буданова, Кремль не змінив своїх цілей у війні проти України.
"Його метою є не конкретні регіони, а вся Україна. Наївно вважати, що Москва, захопивши деякі території без бою, відмовиться від своїх експансіоністських амбіцій. Тому єдиним реальним стримуючим фактором є українська армія. Протягом дванадцяти років війни Росії не вдалося повністю окупувати жодної частини України, і я впевнений, що ця ситуація не зміниться в майбутньому", - додав він.
Що передувало?
- 17 лютого завершився перший день тристоронніх перемовин у Женеві.
- Спецпредставник Віткофф заявив про значний прогрес.
- 18 лютого відбувся другий день переговорів у Женеві.
- Секретер РНБО Рустем Умєров та голова російської делегації Володимир Мединський провели окрему зустріч після основного раунду тристоронніх перемовин у Женеві 18 лютого.
- У Білому домі заявили, що
на тристоронніх переговорах у Женеві, які відбулися 17-18 лютого, помітний "значний прогрес" з обох сторін російсько-української війни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пункт 2: супергарантии
Пункт 3: если не понравится то, шо подписали-читать надо было написанное мелким текстом
Типу Крим це не Україна?
нікому крім себе ми нафуй не нужні, як це не сумно. такі реалії
бо всі гарантія від
Трампонськіх Штатів Америки
фікція