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Новини Гарантії безпеки для України
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Росіяни розуміють, що будуть вимушені погодитись з гарантіями США для України, - Буданов

РФ вимушена прийняти гарантії безпеки для України від США

Глава Офісу Президента Кирило Буданов вважає, що Росія буде вимушена прийняти американські гарантії безпеки для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю ліванському виданню Almodon.

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Що відомо?

"Я не можу говорити за них. Можу лише сказати, що російська переговорна команда розуміє, що вона буде змушена прийняти гарантії безпеки для України від Сполучених Штатів, подобається їм це чи ні", - сказав глава ОП.

Також читайте: Глава делегації РФ Мединський на переговорах з Україною не читав історичних лекцій, - Буданов

РФ не змінила цілі

За словами Буданова, Кремль не змінив своїх цілей у війні проти України.

"Його метою є не конкретні регіони, а вся Україна. Наївно вважати, що Москва, захопивши деякі території без бою, відмовиться від своїх експансіоністських амбіцій. Тому єдиним реальним стримуючим фактором є українська армія. Протягом дванадцяти років війни Росії не вдалося повністю окупувати жодної частини України, і я впевнений, що ця ситуація не зміниться в майбутньому", - додав він.

Читайте: Трамп хоче влаштувати велику церемонію із підписанням мирної угоди між Україною та РФ, - CNN

Що передувало?

Також читайте: Акцент на безпекових гарантіях: Зеленський провів першу розмову з прем’єром Нідерландів Єттеном

Автор: 

Буданов Кирило (630) росія (70300) гарантії безпеки (466)
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Топ коментарі
+13
Навіщо вони нам ! Знову буде сміху як з Будапештського меморандуму. США зараз не в змозі давати якийсь гарантії. А Трамп - це взагалі клоун.
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27.02.2026 09:12 Відповісти
+12
А ці гарантії зараз в цій кімнаті? А чим вони кращі за ті що дали за ЯЗ? А ті що за корисні копалини?
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27.02.2026 09:17 Відповісти
+8
Хотілось би почитати шо то за таки гарантії від сша бо ми вже одни гарантії від них мали то зараз маємо ХЕРрантії.
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27.02.2026 09:29 Відповісти
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Навіщо вони нам ! Знову буде сміху як з Будапештського меморандуму. США зараз не в змозі давати якийсь гарантії. А Трамп - це взагалі клоун.
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27.02.2026 09:12 Відповісти
Трамп почне давити на путлєра?
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27.02.2026 09:12 Відповісти
А в чому ці гарантії полягають?
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27.02.2026 09:15 Відповісти
Стос паперів трьома мовами(
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27.02.2026 10:06 Відповісти
А ці гарантії зараз в цій кімнаті? А чим вони кращі за ті що дали за ЯЗ? А ті що за корисні копалини?
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27.02.2026 09:17 Відповісти
Що кацапи, що пєндоси- один хрін.
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27.02.2026 09:21 Відповісти
Якщо кцапи приймуть американські вимоги, то на мій погляд це добре. Аби тільки наші переговірники не погодилися на здачу територій і капітуляцію. Бо Трамп і його оточення тимчасові, мабуть до кінця цього року - максимум ще 3 роки. А нам потрібно зберегти своє для наших нащадків.
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27.02.2026 09:22 Відповісти
американські вимоги - це поки що і є здача територій. звісно що кацапи погодяться.
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27.02.2026 09:50 Відповісти
Пункт 1: подписывайте, шо скажут
Пункт 2: супергарантии
Пункт 3: если не понравится то, шо подписали-читать надо было написанное мелким текстом
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27.02.2026 09:24 Відповісти
Невже хтось вірить Трампу це людина яка не відповідає за свої слова ,спочатку одне скаже через годину вже що такого не говорив ,"закінчив" 8 воєн хтось пояснить яким чином ?,проти нього в США було порушено 34 кримінальні справи ,чотири рази був банкротом в бізнесі і як ні чому не бувало він нарциз і брехун як і Зеленський.
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27.02.2026 09:27 Відповісти
Ну,як не відповідає)Він обіцяв мир і клопітку роботу в своєму фонді,і на першому засіданні мирно спав)
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27.02.2026 10:08 Відповісти
ты лучше за потужним смотри и его шашлыками в мае. Трамп это президент Америки, а не Украины и заботиться он должен прежде всего о своих избирателям что он и делает
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27.02.2026 12:22 Відповісти
Цитата: Росії не вдалося повністю окупувати жодної частини України Джерело: https://censor.net/ua/n3602693

Типу Крим це не Україна?
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27.02.2026 09:29 Відповісти
Хотілось би почитати шо то за таки гарантії від сша бо ми вже одни гарантії від них мали то зараз маємо ХЕРрантії.
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27.02.2026 09:29 Відповісти
Американці не дадуть казкові гарантії які вимагає Зе. Ви знаєте що вождь піаністів вимагає 800 мільярдів доларів "на дорожню карту процвітання"? І це найменше.
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27.02.2026 09:29 Відповісти
Акценти Буданов ставить на гарантії США... Які ніхто не гарантуватиме попри прийняття конгресом.. То відступ з Донецької області ЗСУ можливо або вже предбачено на відповідь нового будапештського папірця Водять за ніс США, щоб х..йло міг і надалі втілювати свою мрію по розвалу та окупації України
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27.02.2026 09:32 Відповісти
на гарантії від штатів путлєру можна погоджуватися.
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27.02.2026 09:37 Відповісти
Ядерна зброя едіна гарантія.<крапка.
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27.02.2026 09:38 Відповісти
С такими полудурками которые последние лет 15 рулят в США, гарантии от них пожалуй принесут больше вреда чем пользы а скорее всего ничего не принесут.
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27.02.2026 09:45 Відповісти
чому 15 ??? я напріклад вважаю що Рональд Рейган замість того щоб викорістати перемогу США тупо проі@ав таку гарну можлівість видраті в цей гідри отруйни ікли....
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27.02.2026 09:51 Відповісти
все правильно сказав "єдиним реальним стримуючим фактором є українська армія"
нікому крім себе ми нафуй не нужні, як це не сумно. такі реалії
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27.02.2026 10:06 Відповісти
В мене інше запитання:яка лінія оборони готується і чи готується за лінією Донбасу?Бо ж лінію на Донбасі не здамо,але ж можемо втратити з боями за рік,два....
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27.02.2026 10:10 Відповісти
В чому би не погодитись
бо всі гарантія від
Трампонськіх Штатів Америки
фікція
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27.02.2026 10:44 Відповісти
А що хіба сцишиа дає нам гарантії безпеки? З таких гарантій Х'уйло тільки посміється. Я здивуюсь якщо воно не погодиться. Якщо Зеля піде на це то нехай оголошує демобілізацію і розпускає армію а далі нехай ''гаранти'' воюють. По хорошому 22-го потрібно було б мобілізувати і відправляти воювати тих хто підписав мірні угоди і гарантії безпеки в 2015-му. А то одні накуралєсять і понасерають, а невинних посилають розгрібати те лайно
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27.02.2026 11:09 Відповісти
Гарантій сьогодні нема...тим паче їх не буде завтра
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27.02.2026 11:25 Відповісти
Трамп гарантії не передасть для утвердження Конгресу. А Конгресі їх навіть не утвердив би. Так що Зеленський залишиться тільки з папірцями для туалету.
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27.02.2026 11:39 Відповісти
Забагато п'є кави...
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27.02.2026 12:55 Відповісти
"Кава в Ялті" яка там вже серія Буданги?
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27.02.2026 13:18 Відповісти
А Буданов розуміє, що до сраки гарантії на папері. Фактом отримання гарантій від США може бути лише пару тисяч Томагавків, пару сотень Ф-16, кілька десятків Патріотів з запасом ракет в руках ЗСУ, паперовими гарантіями і обіцянками поставок після капітуляції Буданову і компанії краще підтертись не повертаючись в Україну.
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28.02.2026 00:52 Відповісти
 
 