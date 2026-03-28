Зеленський заперечує заяву Рубіо: Україна може отримати гарантії безпеки від США після виходу з Донбасу
Україна зможе отримати гарантії безпеки від США не до припинення вогню, а після того, як українські війська вийдуть з Донбасу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеоспілкування з журналістами у суботу.
Менша частина айсбергу
"Більшу частину айсбергу не видно, але повірте, я показав меншу частину. Я говорю абсолютно відверто… Можна по-різному ставитися до цього, але всі сигнали, які були впродовж всього перемовного процесу, говорять про те, і не тільки це мій аналіз, це звучить абсолютно правильно, що ми зможемо отримати гарантії безпеки від США не до припинення вогню, не до закінчення війни, а після того, як наші війська вийдуть з Донбасу", - зазначив президент.
Що хоче Україна
Зеленський нагадав, що Україна хоче підписати гарантії безпеки до закінчення війни, а також пакет щодо відновлення. Ці гарантії будуть діяти після голосування Конгресу, а Конгрес буде голосувати вже після закінчення війни.
Умова закінчення війни
"Але, тим не менше, нам сказали, що питання не в тому, коли це вступає в силу, а питання в тому, коли ці гарантії нам даються. Гарантії нам даються саме після того, як ми вийдемо з Донбасу. І це умова на сьогодні закінчення війни", - додав президент.
Він наголосив, що ризики, що Росія розпочне знову агресію, – достатньо високі, тому Україні необхідні гарантії безпеки.
США не тиснуть на Україну
Водночас Зеленський спростував інформацію, що начебто США тиснуть на Україну.
"Просто, може, сприйнялося це в форматі, що американці начебто тиснуть, щоб ми виходили і тільки тоді дадуть гарантію. Але я не кажу, що вони на нас тиснуть. І ніколи це не казав. Ні публічно, ні по-іншому", - сказав він.
Що передувало?
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що США пов'язали свою пропозицію щодо гарантій безпеки з умовою, що Київ віддасть весь Донбас Росії.
- Своєю чергою державний секретар США Марко Рубіо назвав брехнею твердження президента України Володимира Зеленського про те, що Вашингтон готовий надати гарантії безпеки в обмін на вихід ЗСУ з Донбасу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль