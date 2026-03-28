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Новини Гарантії безпеки для України
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Зеленський заперечує заяву Рубіо: Україна може отримати гарантії безпеки від США після виходу з Донбасу

Зеленський про зачву Рубіо

Україна зможе отримати гарантії безпеки від США не до припинення вогню, а після того, як українські війська вийдуть з Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеоспілкування з журналістами у суботу.

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Менша частина айсбергу

"Більшу частину айсбергу не видно, але повірте, я показав меншу частину. Я говорю абсолютно відверто… Можна по-різному ставитися до цього, але всі сигнали, які були впродовж всього перемовного процесу, говорять про те, і не тільки це мій аналіз, це звучить абсолютно правильно, що ми зможемо отримати гарантії безпеки від США не до припинення вогню, не до закінчення війни, а після того, як наші війська вийдуть з Донбасу", - зазначив президент.

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Що хоче Україна

Зеленський нагадав, що Україна хоче підписати гарантії безпеки до закінчення війни, а також пакет щодо відновлення. Ці гарантії будуть діяти після голосування Конгресу, а Конгрес буде голосувати вже після закінчення війни.

Умова закінчення війни

"Але, тим не менше, нам сказали, що питання не в тому, коли це вступає в силу, а питання в тому, коли ці гарантії нам даються. Гарантії нам даються саме після того, як ми вийдемо з Донбасу. І це умова на сьогодні закінчення війни", - додав президент.

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Він наголосив, що ризики, що Росія розпочне знову агресію, – достатньо високі, тому Україні необхідні гарантії безпеки.

США не тиснуть на Україну

Водночас Зеленський спростував інформацію, що начебто США тиснуть на Україну.

"Просто, може, сприйнялося це в форматі, що американці начебто тиснуть, щоб ми виходили і тільки тоді дадуть гарантію. Але я не кажу, що вони на нас тиснуть. І ніколи це не казав. Ні публічно, ні по-іншому", - сказав він.

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Що передувало?

Автор: 

Зеленський Володимир (28272) Рубіо Марко (455) гарантії безпеки (467)
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Топ коментарі
+48
Він шо, колекціонує ті гарантії... Вже стількі всього напідписував за останні роки. Чи то про особисті гарантії мова?
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28.03.2026 17:34 Відповісти
+37
До чого ти неук довів переговорний процес з корупціонером умеровим ?
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28.03.2026 17:42 Відповісти
+37
Вихід з Донбасу - це пряме запрошення кацапів на Харків, Херсон, Дніпро...😡😡😡😡😡
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28.03.2026 18:39 Відповісти

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