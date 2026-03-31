В Финляндии на озере около границы с Россией обнаружили дрон
Пограничная служба Финляндии обнаружила беспилотный летательный аппарат на льду озера Пюхяярви в муниципалитете Париккала недалеко от границы с Россией. Место происшествия оцеплено для проведения расследования.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle,об этом сообщили финские пограничники.
Пограничная служба изолировала район инцидента для обеспечения безопасности расследования.
По словам пограничников, ситуация не представляет угрозы для граждан.
Полиция взяла на себя ответственность за расследование в отношении устройства.
Что предшествовало
- Напомним, что 29 марта несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Финляндии, а затем упали.
- Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что дроны, упавшие на территории страны днем 29 марта, вероятно, были украинскими.
- Позже президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что один из дронов, упавший на территории страны, действительно имеет украинское происхождение, однако подчеркнул, что беспилотник не представлял военной угрозы для страны.
- В свою очередь в МИД Украины сообщили, что Украина находится в контакте с Финляндией по поводу инцидентов с дронами.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Dmitry Perepechin
показать весь комментарий31.03.2026 18:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль