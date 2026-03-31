У Фінляндії на озері біля кордону з Росією виявили дрон

Прикордонна служба Фінляндії виявила безпілотний літальний апарат на льоду озера Пюхяярві у муніципалітеті Паріккала поблизу кордону з Росією. Район інциденту ізолювали для проведення розслідування.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Yle, про це повідомили фінські прикордонники.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Прикордонна служба ізолювала район інциденту для забезпечення безпеки розслідування.

За словами прикордонників, ситуація не становить загрози для громадян.

Поліція взяла на себе відповідальність за розслідування щодо пристрою.

Також читайте: Єврокомісія про інцидент з українським дроном у Фінляндії: Винуватець - Росія

Що передувало

Нагадаємо, що 29 березня кілька безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії, а потім впали.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що дрони, які впали на території країни вдень 29 березня, ймовірно, були українськими.

Пізніше президент Фінляндії Александр Стубб підтвердив, що один із дронів, який впав на території країни, дійсно має українське походження, однак наголосив, що безпілотник не становив військової загрози для країни.

Своєю чергою у МЗС України повідомили, що Україна перебуває у комунікації із Фінляндією щодо інцидентів з дронами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрони, що впали у Фінляндії не становлять загрози, - Стубб