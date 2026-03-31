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Новини Падіння дронів у Фінляндії
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У Фінляндії на озері біля кордону з Росією виявили дрон

Фінляндія

Прикордонна служба Фінляндії виявила безпілотний літальний апарат на льоду озера Пюхяярві у муніципалітеті Паріккала поблизу кордону з Росією. Район інциденту ізолювали для проведення розслідування.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Yle, про це повідомили фінські прикордонники.

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Прикордонна служба ізолювала район інциденту для забезпечення безпеки розслідування.

За словами прикордонників, ситуація не становить загрози для громадян.

Поліція взяла на себе відповідальність за розслідування щодо пристрою.

Також читайте: Єврокомісія про інцидент з українським дроном у Фінляндії: Винуватець - Росія

Що передувало

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрони, що впали у Фінляндії не становлять загрози, - Стубб

Автор: 

Фінляндія (1469) дрони (8663)
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