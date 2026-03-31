Украина получила заверения от Рубио, что перенаправления оружия США на Ближний Восток не будет, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что на данном этапе речь о перенаправлении на Ближний Восток американского оружия, закупленного для Украины, не идет.

Об этом он рассказал во время совместной с главной дипломаткой ЕС Каей Каллас пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Суспільне.

Сибига отметил, что во время заседания "Большой семерки", которое состоялось в Париже, у него состоялся короткий разговор с государственным секретарем США Марко Рубио по поводу американского оружия.

"Такие риски существуют. Поэтому мы прямо об этом говорим с нашими партнерами. Я недавно вернулся с заседания G7, которое состоялось в Париже. У меня была короткая беседа с госсекретарем Марком Рубио, и мы получили заверения, что на данном этапе речь не идет о перенаправлении этой помощи в другие регионы", - добавил он.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления части оружия, которое предназначалось для Украины, на Ближний Восток на фоне истощения запасов боеприпасов американской армии.

Среди вооружения, которое может быть перенаправлено, называют ракеты-перехватчики для систем ПВО, которые заказывали в рамках программы PURL, по которой партнеры США по НАТО покупают американское оружие для Украины. В то же время собеседники издания указывали, что окончательное решение еще не принято.

В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заверил, что американское вооружение продолжает поступать в Украину.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не перенаправлял оружие для Украины на Ближний Восток, однако может это сделать.

