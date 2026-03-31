Украина получила заверения от Рубио, что перенаправления оружия США на Ближний Восток не будет, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что на данном этапе речь о перенаправлении на Ближний Восток американского оружия, закупленного для Украины, не идет.

Об этом он рассказал во время совместной с главной дипломаткой ЕС Каей Каллас пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Суспільне.

Сибига отметил, что во время заседания "Большой семерки", которое состоялось в Париже, у него состоялся короткий разговор с государственным секретарем США Марко Рубио по поводу американского оружия.

"Такие риски существуют. Поэтому мы прямо об этом говорим с нашими партнерами. Я недавно вернулся с заседания G7, которое состоялось в Париже. У меня была короткая беседа с госсекретарем Марком Рубио, и мы получили заверения, что на данном этапе речь не идет о перенаправлении этой помощи в другие регионы", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть заверения от США в контексте PURL: Ничего никуда не перенаправлялось и нет планов, - Сибига

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления части оружия, которое предназначалось для Украины, на Ближний Восток на фоне истощения запасов боеприпасов американской армии.
  • Среди вооружения, которое может быть перенаправлено, называют ракеты-перехватчики для систем ПВО, которые заказывали в рамках программы PURL, по которой партнеры США по НАТО покупают американское оружие для Украины. В то же время собеседники издания указывали, что окончательное решение еще не принято.
  • В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заверил, что американское вооружение продолжает поступать в Украину.
  • В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не перенаправлял оружие для Украины на Ближний Восток, однако может это сделать.

Читайте также: Перенаправление оружия США для Украины на Ближний Восток не происходило, - Зеленский

оружие США Сибига Андрей Рубио Марко
Треба робити ядерну зброю.
31.03.2026 20:58 Ответить
Чубчик і не таке пообіцяє.
31.03.2026 20:49 Ответить
На даному етапі... Даний етап може закінчитися завтра.
31.03.2026 20:54 Ответить
31.03.2026 20:49 Ответить
31.03.2026 20:54 Ответить
31.03.2026 20:58 Ответить
Танкер РФ вже почав розгрузку на Кубі. Ось цє і є американський дух Анкоріджа чи просто вонь. Потужно насрать, правда не тількі на нас. Окрім Путіна.
31.03.2026 21:01 Ответить
Що завтра зранку прийде в голову Трампу невідомо. Обіцянки службовців при живому диктаторі позбавлені сенсу.
31.03.2026 21:02 Ответить
А ти беззаперечно віриш Сибігє більше ніж Трампу? 😁

Я зовсім не впевнений, що Рубіо щось гарантував хз кому, хз для чого без будь-якого зиску та сенсу для США.
31.03.2026 21:19 Ответить
Рішення стосовно постачання зброї приймає Трамп особисто, а у нього "перепади настрою", м'яко кажучи, постійно. Принаймні так про це повідомляється. Сибіга на це не впливає.
31.03.2026 21:42 Ответить
Не довіряю цьому майбутньому імператору Куби.
31.03.2026 21:06 Ответить
Не сміши людей, Сибіга.
31.03.2026 21:07 Ответить
А завтра Рубіо скаже, що це брехня.
31.03.2026 21:17 Ответить
Крок вперед і два у зад. Задню дав? Чудово.
31.03.2026 21:24 Ответить
понеслось, селезня замінусували..
31.03.2026 21:27 Ответить
Ти б хоч уточняв. Збили кацальот сосу-34
31.03.2026 21:31 Ответить
так краще??
31.03.2026 21:33 Ответить
 
 