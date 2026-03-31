Украина получила заверения от Рубио, что перенаправления оружия США на Ближний Восток не будет, - Сибига
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что на данном этапе речь о перенаправлении на Ближний Восток американского оружия, закупленного для Украины, не идет.
Об этом он рассказал во время совместной с главной дипломаткой ЕС Каей Каллас пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Суспільне.
Сибига отметил, что во время заседания "Большой семерки", которое состоялось в Париже, у него состоялся короткий разговор с государственным секретарем США Марко Рубио по поводу американского оружия.
"Такие риски существуют. Поэтому мы прямо об этом говорим с нашими партнерами. Я недавно вернулся с заседания G7, которое состоялось в Париже. У меня была короткая беседа с госсекретарем Марком Рубио, и мы получили заверения, что на данном этапе речь не идет о перенаправлении этой помощи в другие регионы", - добавил он.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления части оружия, которое предназначалось для Украины, на Ближний Восток на фоне истощения запасов боеприпасов американской армии.
- Среди вооружения, которое может быть перенаправлено, называют ракеты-перехватчики для систем ПВО, которые заказывали в рамках программы PURL, по которой партнеры США по НАТО покупают американское оружие для Украины. В то же время собеседники издания указывали, что окончательное решение еще не принято.
- В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заверил, что американское вооружение продолжает поступать в Украину.
- В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не перенаправлял оружие для Украины на Ближний Восток, однако может это сделать.
Я зовсім не впевнений, що Рубіо щось гарантував хз кому, хз для чого без будь-якого зиску та сенсу для США.