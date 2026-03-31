Україна отримала запевнення від Рубіо, що перенаправлення зброї США на Близький Схід не буде, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що на даному етапі про перенаправлення на Близький Схід американської зброї, закупленої для України, не йдеться.

Про це він розповів під час спільної із головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас пресконференції у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Сибіга зазначив, що під час засідання "Великої сімки", що відбулося у Парижі, мав коротку розмову із державним секретарем США Марко Рубіо щодо американської зброї.

"Такі ризики існують. Тому ми прямо про це розмовляємо з нашими партнерами. Я нещодавно повернувся з засідання G7, яке відбулося в Парижі. Я мав коротке спілкування з державним секретарем Марком Рубіо, і ми отримали запевнення, що на даному етапі не йдеться про перенаправлення цієї допомоги в інші регіони", - додав він.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення частини зброї, яка призначалася для України, на Близький Схід на тлі виснаження запасів боєприпасів американської армії.

Серед озброєння, яке може бути перенаправлено, називають ракети-перехоплювачі для систем ППО, які замовляли в межах програми PURL, за якою партнери США по НАТО купують американську зброю для України. Водночас співрозмовники видання вказували, що остаточне рішення ще не ухвалене.

Своєю чергою генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що американське озброєння продовжує надходити до України.

Водночас Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не перенаправляв зброю для України на Близький Схід, однак може це зробити.

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