С начала суток произошло 151 боевое столкновение: треть из них на Покровском направлении, - Генштаб

Всего с начала суток произошло 151 боевое столкновение.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Украинские защитники наносят противнику постоянные огневые удары, уничтожая личный состав и истощая его боевой потенциал. На определенных направлениях проводятся активные действия.

Противник нанес 45 авиационных ударов – сбросил 145 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5927 дронов-камикадзе и осуществил 2611 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 70 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из них – с применением РСЗО.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции наших подразделений в районах Старицы, Волчанских Хуторов и в сторону Охримовки.

На Купянском направлении враг один раз атаковал в районе Новой Кругляковки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть штурмов оккупантов в сторону Дробишевого, Лимана и в районе населенных пунктов Среднее, Надия.

На Славянском направлении противник трижды пытался продвинуться вперед в районах Закитного, Резниковки и в сторону Рай-Александровки. Одна штурмовая операция врага продолжается.

На Краматорском направлении агрессор один раз пытался улучшить свое положение, атакуя в сторону Константиновки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 19 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Плещиевка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Ильиновки, Софиевки, Николайполя, Новопавловки и Константиновки.

На Покровском направлении враг совершил 51 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Удачное, Новоподгородное, Молодецкое, Новое Шахово, Муравка, Ореховое и в сторону Гришино, Филии, Новоалександровки. Две штурмовые операции продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 94 оккупанта и 30 ранено; уничтожен танк, десять единиц автомобильной техники; повреждено 35 укрытий, два пункта управления БПЛА и девять единиц автомобильного транспорта. Уничтожено или подавлено 179 БПЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты семь раз атаковали в районах населенных пунктов Александроград, Зеленый Гай, Новониколаевка и в сторону Приволья, Нового Запорожья.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 15 атак оккупантов в районах населенных пунктов Гуляйполе, Еленокстантиновка, Мирное, Ривнополье и в сторону Зализнычного. Три штурмовые операции продолжаются.

На Ореховском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На Приднепровском направлении противник совершил одну штурмовую операцию в сторону о. Белогрудый.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

