С начала суток произошло 151 боевое столкновение: треть из них на Покровском направлении, - Генштаб
Всего с начала суток произошло 151 боевое столкновение.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Украинские защитники наносят противнику постоянные огневые удары, уничтожая личный состав и истощая его боевой потенциал. На определенных направлениях проводятся активные действия.
Противник нанес 45 авиационных ударов – сбросил 145 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5927 дронов-камикадзе и осуществил 2611 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 70 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из них – с применением РСЗО.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции наших подразделений в районах Старицы, Волчанских Хуторов и в сторону Охримовки.
- На Купянском направлении враг один раз атаковал в районе Новой Кругляковки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть штурмов оккупантов в сторону Дробишевого, Лимана и в районе населенных пунктов Среднее, Надия.
На Славянском направлении противник трижды пытался продвинуться вперед в районах Закитного, Резниковки и в сторону Рай-Александровки. Одна штурмовая операция врага продолжается.
На Краматорском направлении агрессор один раз пытался улучшить свое положение, атакуя в сторону Константиновки.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 19 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Плещиевка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Ильиновки, Софиевки, Николайполя, Новопавловки и Константиновки.
На Покровском направлении враг совершил 51 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Удачное, Новоподгородное, Молодецкое, Новое Шахово, Муравка, Ореховое и в сторону Гришино, Филии, Новоалександровки. Две штурмовые операции продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 94 оккупанта и 30 ранено; уничтожен танк, десять единиц автомобильной техники; повреждено 35 укрытий, два пункта управления БПЛА и девять единиц автомобильного транспорта. Уничтожено или подавлено 179 БПЛА различных типов.
На Александровском направлении оккупанты семь раз атаковали в районах населенных пунктов Александроград, Зеленый Гай, Новониколаевка и в сторону Приволья, Нового Запорожья.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении зафиксировано 15 атак оккупантов в районах населенных пунктов Гуляйполе, Еленокстантиновка, Мирное, Ривнополье и в сторону Зализнычного. Три штурмовые операции продолжаются.
- На Ореховском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.
- На Приднепровском направлении противник совершил одну штурмовую операцию в сторону о. Белогрудый.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Північніше Гришиного та Покровська російські війська штурмують позиції вздовж кожної лісосмуги та в районах свиноферм. Противник має на меті обійти Родинське та прорватися до селища Шевченко, оскільки бої за це місто йдуть зі змінним успіхом уже п'ять місяців.
Сьогодні вночі і зранку ЗСУ провели успішну контратаку у Родинському та зайняли позиції у багатоповерховій забудові у південно-східній частині міста. Натомість, противник активно застосовував дрони, бо подальше просування Сил оборони зриває плани російських військ щодо використання Родинського як плацдарм для наступу на Добропільському напрямку.
Костянтинівський напрямок:
Противник просунувся у північній частині Іванопілля.
За рахунок зміщення зони контролю російські війська вже почали проводити ротації під Костянтинівкою, використовуючи для переміщення бронетехніку."