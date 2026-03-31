Від початку доби відбулося 151 бойове зіткнення: третина з них на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 151 бойове зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Українські захисники завдають противнику постійного вогневого ураження, знищуючи особовий склад і виснажуючи його бойовий потенціал. На визначених напрямках проводять активні дії.

Противник завдав 45 авіаційних ударів – скинув 145 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 5927 дронів–камікадзе та здійснив 2611 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

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Обстановка на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 70 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, два з них – із застосуванням РСЗВ.

Бої на Харківщині

На Південно–Слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції наших підрозділів в районах Стариці, Вовчанських Хуторів та в бік Охрімівки.

На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував у районі Нової Кругляківки.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали шість штурмів окупантів в сторону Дробишевого, Лиману та в районі населених пунктів Середнє, Надія.

На Слов’янському напрямку противник три рази намагався просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки та у бік Рай-Олександрівки. Одна штурмова дія ворога триває.

На Краматорському напрямку агресор один раз намагався покращити своє положення, атакуючи в бік Костянтинівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 19 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та в бік Іллінівки, Софіївки, Миколайпілля, Новопавлівки та Костянтинівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 51 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Новопідгороднє, Молодецьке, Нове Шахове, Муравка, Горіхове та в сторону Гришиного, Філії, Новоолександрівки. Дві штурмові дії тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 94 окупанти та 30 – поранено; знищено танк, десять одиниць автомобільної техніки; пошкоджено 35 укриттів, два пункти управління БпЛА та дев’ять одиниць автомобільного транспорту. Знищено або подавлено 179 БпЛА різних типів.

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На Олександрівському напрямку окупанти сім разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Зелений Гай, Новомиколаївка та в бік Привілля, Нового Запоріжжя.

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 15 атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Оленокостянтинівка, Мирне, Рівнопілля та в бік Залізничного. Три штурмові дії продовжуються.

На Оріхівському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку противник здійснив одну штурмову дію в бік о. Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

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