РФ второй день наносит удары по инфраструктуре "Нафтогаза": атакованы объекты в Полтавской и Сумской областях

Российские войска второй день подряд целенаправленно атакуют нефтегазовую инфраструктуру "Группы Нафтогаз". На этот раз под ударами оказались объекты в Полтавской и Сумской областях.

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью дронами снова атакован объект газодобычи в Полтавской области, который обстреливали вчера в течение дня. Также под ударом оказался еще один нефтегазовый объект в Сумской области. В результате атаки на месте возник пожар. К ликвидации были привлечены подразделения ГСЧС", – отметил Корецкий.

Он добавил, что никто из сотрудников не пострадал - люди находились в укрытиях.

К счастью, люди находились в укрытиях - никто из сотрудников не пострадал.

