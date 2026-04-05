1 358 4

РФ второй день наносит удары по инфраструктуре "Нафтогаза": атакованы объекты в Полтавской и Сумской областях

Удары РФ по объектам "Нафтогаза"

Российские войска второй день подряд целенаправленно атакуют нефтегазовую инфраструктуру "Группы Нафтогаз". На этот раз под ударами оказались объекты в Полтавской и Сумской областях.

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью дронами снова атакован объект газодобычи в Полтавской области, который обстреливали вчера в течение дня. Также под ударом оказался еще один нефтегазовый объект в Сумской области. В результате атаки на месте возник пожар. К ликвидации были привлечены подразделения ГСЧС", – отметил Корецкий.

Он добавил, что никто из сотрудников не пострадал - люди находились в укрытиях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия совершила 129 атак на объекты "Нафтогаза" за отопительный сезон

Что предшествовало?

Читайте также: "Нафтогаз" и МИД предоставили дипломатам 31 государства информацию о последствиях атаки РФ на "Дружбу"

Нафтогаз (3046) обстрел (31969) Сумская область (4060) Полтавская область (1366)
так, а що там з орбанівською дружбою?
чи, по тихенькому качаємо далі бабло для *****?
05.04.2026 14:57 Ответить
Уражено порт Приморськ і НПЗ в Кстово - Генштаб
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4868284-urazheno-port-prymorsk-i-npz-v-kstovo-henshtab
05.04.2026 15:32 Ответить
гнида, де українське ППО-ПРО.
05.04.2026 15:46 Ответить
Тут «партнери» не просили парашу не бити по обєктах? Все ок?
05.04.2026 16:55 Ответить
 
 