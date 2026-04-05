РФ второй день наносит удары по инфраструктуре "Нафтогаза": атакованы объекты в Полтавской и Сумской областях
Российские войска второй день подряд целенаправленно атакуют нефтегазовую инфраструктуру "Группы Нафтогаз". На этот раз под ударами оказались объекты в Полтавской и Сумской областях.
Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.
"Ночью дронами снова атакован объект газодобычи в Полтавской области, который обстреливали вчера в течение дня. Также под ударом оказался еще один нефтегазовый объект в Сумской области. В результате атаки на месте возник пожар. К ликвидации были привлечены подразделения ГСЧС", – отметил Корецкий.
Он добавил, что никто из сотрудников не пострадал - люди находились в укрытиях.
К счастью, люди находились в укрытиях - никто из сотрудников не пострадал.
Что предшествовало?
- 26 марта и ночью 27 марта российские захватчики атаковали объект в Полтавской области, который обеспечивает добычу газа. Отмечается, что в результате атаки объект получил серьезные повреждения. Работа предприятия остановлена.
- 28 марта российские войска вновь осуществили массированные атаки на газодобывающие активы Группы "Нафтогаз" в Полтавской области - третьи сутки подряд.
- 29 марта РФ атаковала производственные активы "Группы Нафтогаз" в Сумской области.
- 4 апреля в Полтавской области российские дроны атаковали инфраструктуру "Нафтогаз Украины". Возник пожар, жертв нет.
чи, по тихенькому качаємо далі бабло для *****?
