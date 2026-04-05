РФ другий день б’є по інфраструктурі "Нафтогазу": атаковано об’єкти на Полтавщині та Сумщині

Російські війська другий день поспіль цілеспрямовано атакують нафтогазову інфраструктуру "Групи Нафтогаз". Цього разу під ударами опинилися об’єкти в Полтавській і Сумській областях.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ.

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"Вночі дронами знову атаковано об’єкт газовидобутку на Полтавщині , який обстрілювали вчора упродовж дня. Також під ударом опинився ще один нафтогазовий об’єкт на Сумщині. В результаті атаки на місці виникла пожежа. До ліквідації були залучені підрозділи ДСНС", – зазначив Корецький.

Він додав, що ніхто зі співробітників не постраждав - люди перебували в укриттях.

На щастя, люди перебували в укриттях - ніхто зі співробітників не постраждав.

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Що передувало?

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