РФ другий день б’є по інфраструктурі "Нафтогазу": атаковано об’єкти на Полтавщині та Сумщині
Російські війська другий день поспіль цілеспрямовано атакують нафтогазову інфраструктуру "Групи Нафтогаз". Цього разу під ударами опинилися об’єкти в Полтавській і Сумській областях.
Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ.
"Вночі дронами знову атаковано об’єкт газовидобутку на Полтавщині , який обстрілювали вчора упродовж дня. Також під ударом опинився ще один нафтогазовий об’єкт на Сумщині. В результаті атаки на місці виникла пожежа. До ліквідації були залучені підрозділи ДСНС", – зазначив Корецький.
Він додав, що ніхто зі співробітників не постраждав - люди перебували в укриттях.
На щастя, люди перебували в укриттях - ніхто зі співробітників не постраждав.
Що передувало?
- 26 березня та вночі 27 березня російські загарбники атакували об’єкт на Полтавщині, який забезпечує видобуток газу. Зазначається, що внаслідок атаки об'єкт зазнав серйозних пошкоджень. Роботу підприємства зупинено.
- 28 березня російські війська знову здійснили масовані атаки на газовидобувні активи Групи "Нафтогаз" у Полтавській області - третю добу поспіль.
- 29 береня РФ атакувала виробничі активи "Групи Нафтогаз" на Сумщині.
- 4 квітня у Полтавській області російські дрони атакували інфраструктуру "Нафтогаз України". Виникла пожежа, жертв немає.
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