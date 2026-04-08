Украина до сих пор не получила ни одного из шести обещанных Норвегией истребителей F-16, - СМИ

Ни один из шести истребителей F-16, которые Норвегия в 2023 году пообещала передать Украине, до сих пор не доставлен на украинскую территорию. Самолеты находятся на подготовке и ремонте в компании Sabena Engineering в Бельгии.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", сообщает NRK.

Два самолета использовались для обучения украинских пилотов

Два из этих шести самолетов ранее использовались для обучения украинских пилотов в Дании, но сейчас они находятся на ремонте в Бельгии. Они, как сообщается, стоят там уже более года.

Четырем самолетам F-16, отправленным по частям в Бельгию, не хватает деталей

Четыре других самолета F-16 не могли летать, когда их отправили из Норвегии. Они были отправлены по частям в ящиках транспортным самолетом в апреле 2025 года. Все они также находятся в той же мастерской компании Sabena в Бельгии.

NRK известно, что существуют значительные проблемы с мощностями для обслуживания и подготовки самолетов F-16 в мастерской Sabena в Бельгии. Это является основной причиной того, почему норвежские самолеты F-16 еще не в Украине.

Объем работ на четырех самолетах большой. Чтобы их подготовить, понадобится около года, если компания Sabena начнет работы сейчас.

"Четырем самолетам, которые были доставлены в ящиках в Sabena в Бельгии, не хватает около 100 деталей каждому. Поэтому на их сборку уйдет много времени", – рассказал на условиях анонимности консультант украинской армии.

Министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик подтвердил, что самолеты до сих пор находятся в мастерской в Бельгии.

"Сейчас самолеты находятся на подготовке в компании Sabena в Бельгии. Именно Украина, в консультации со странами-донорами, определяет приоритеты в Sabena, включая подготовку новых самолетов и техническое обслуживание самолетов, которые уже используются в Украине", – отметил министр в заявлении, присланном по электронной почте.

Что предшествовало

Он сообщил, что право собственности на самолеты было передано от Норвегии Украине в 2024 и 2025 годах.

В то же время он признал, что лучшие самолеты F-16, которые были в наличии на момент, когда Норвегия прекратила эксплуатацию F-16, были переданы Румынии, а не Украине.

Также ранее сообщалось, что за три года Украина не получила ни одного из обещанных Бельгией 30 истребителей F‑16. В Брюсселе заявили, что якобы срок поставки самолетов не был точно утвержден.