РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12448 посетителей онлайн
Новости F-16 для Украины
898 14

Украина до сих пор не получила ни одного из шести обещанных Норвегией истребителей F-16, - СМИ

F-16

Ни один из шести истребителей F-16, которые Норвегия в 2023 году пообещала передать Украине, до сих пор не доставлен на украинскую территорию. Самолеты находятся на подготовке и ремонте в компании Sabena Engineering в Бельгии.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", сообщает NRK.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

NRK получило информацию от нескольких источников, говоривших на условиях анонимности, о состоянии самолетов F-16, которые Норвегия подарила Украине. Из шести F-16, которые Норвегия пообещала передать в дар, ни один еще не был доставлен на территорию Украины.

Два самолета использовались для обучения украинских пилотов

Два из этих шести самолетов ранее использовались для обучения украинских пилотов в Дании, но сейчас они находятся на ремонте в Бельгии. Они, как сообщается, стоят там уже более года.

Четырем самолетам F-16, отправленным по частям в Бельгию, не хватает деталей 

Четыре других самолета F-16 не могли летать, когда их отправили из Норвегии. Они были отправлены по частям в ящиках транспортным самолетом в апреле 2025 года. Все они также находятся в той же мастерской компании Sabena в Бельгии.

NRK известно, что существуют значительные проблемы с мощностями для обслуживания и подготовки самолетов F-16 в мастерской Sabena в Бельгии. Это является основной причиной того, почему норвежские самолеты F-16 еще не в Украине.

Объем работ на четырех самолетах большой. Чтобы их подготовить, понадобится около года, если компания Sabena начнет работы сейчас.

"Четырем самолетам, которые были доставлены в ящиках в Sabena в Бельгии, не хватает около 100 деталей каждому. Поэтому на их сборку уйдет много времени", – рассказал на условиях анонимности консультант украинской армии.

Министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик подтвердил, что самолеты до сих пор находятся в мастерской в Бельгии.

"Сейчас самолеты находятся на подготовке в компании Sabena в Бельгии. Именно Украина, в консультации со странами-донорами, определяет приоритеты в Sabena, включая подготовку новых самолетов и техническое обслуживание самолетов, которые уже используются в Украине", – отметил министр в заявлении, присланном по электронной почте.

Что предшествовало

  • Он сообщил, что право собственности на самолеты было передано от Норвегии Украине в 2024 и 2025 годах.
  • В то же время он признал, что лучшие самолеты F-16, которые были в наличии на момент, когда Норвегия прекратила эксплуатацию F-16, были переданы Румынии, а не Украине.

Также ранее сообщалось, что за три года Украина не получила ни одного из обещанных Бельгией 30 истребителей F‑16. В Брюсселе заявили, что якобы срок поставки самолетов не был точно утвержден.

Автор: 

Норвегия (800) F-16 (597)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Чотирьом літакам, що були доставлені в ящиках до Sabena в Бельгії, не вистачає близько 100 частин кожному. Тому на їх збирання піде багато часу", - Джерело: https://censor.net/ua/n3609519
Аж радісно на душі. А колись дурні кричали, весьмирснами.
показать весь комментарий
08.04.2026 18:24 Ответить
+1
Давайте отставим зраду. Это сложно в текущей ситуации - но мы должны постараться. Например можно предположить что у нас уже есть несколько десятков самолетов. И конечно же они не могут летать все время - но вот держать возле них пилотов, техников, прятать их - нужно постоянно. И потому логично что самолет который мы не будем использовать - намного лучше, дешевле и безопаснее хранить там где ему ничего не угрожает и где на это не нужно тратить ресурсы.
показать весь комментарий
08.04.2026 18:06 Ответить
+1
"...NRK отримало інформацію від кількох джерел, що говорили на умовах анонімності ..." - далі можна не читати або читати не дуже уважно...
показать весь комментарий
08.04.2026 18:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дурний зелений ПОЦ думкою багатіє !
показать весь комментарий
08.04.2026 18:03 Ответить
Давайте отставим зраду. Это сложно в текущей ситуации - но мы должны постараться. Например можно предположить что у нас уже есть несколько десятков самолетов. И конечно же они не могут летать все время - но вот держать возле них пилотов, техников, прятать их - нужно постоянно. И потому логично что самолет который мы не будем использовать - намного лучше, дешевле и безопаснее хранить там где ему ничего не угрожает и где на это не нужно тратить ресурсы.
показать весь комментарий
08.04.2026 18:06 Ответить
"...NRK отримало інформацію від кількох джерел, що говорили на умовах анонімності ..." - далі можна не читати або читати не дуже уважно...
показать весь комментарий
08.04.2026 18:08 Ответить
Незрозуміло навіщо їх взагалі було передавати хоч за гроші, хоч безоплатно якщо для відновлення потрібні роки. Що в цій війні абсолютно відповідає змісту прислів'я ,,дорога ложка к обеду" так це постачання Україні збройних складових. Тобто, ніякої ложки вчасно. Тільки через роки. Було б все в перші тижні вже б забули про війну. Але все пішло не так. Чому трапилось будуть розбиратись через десятиріччя. Коли відкриють таємні архіви домовленностей. Зараз враження що все переграють на ходу. Все про що домовлялись.
показать весь комментарий
08.04.2026 18:09 Ответить
В перші тижні нам ніхто нічого не дав би. Всі думали, що Украіна за пару тижнів - місяць впаде. Але от зараз всім зрозуміло, що ми вистоїмо. А от зі зброєю тягнуть...
показать весь комментарий
08.04.2026 18:18 Ответить
Максимально быстро передали то что было наиболее боеготовым. Все остальное будут передавать по мере подготовки - и по мере нашей необходимости.
показать весь комментарий
08.04.2026 18:22 Ответить
Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік підтвердив, що літаки досі перебувають у майстерні в Бельгії.

"Наразі літаки перебувають на підготовці в компанії Sabena в Бельгії. Саме Україна, у консультації з країнами-донорами, визначає пріоритети в Sabena, включаючи підготовку нових літаків і технічне обслуговування літаків, які вже використовуються в Україні"

А як це взагалі зрозуміти??? Типу Україна сама не хоче літаки отримати?
показать весь комментарий
08.04.2026 18:17 Ответить
Потрібно робити свою історію, та відстоювати свої інтереси. І нема чого собачитися, а гейжопі потрібно вказувати, ви гниди танцюєте та живете на нашій Українській крові.
показать весь комментарий
08.04.2026 18:18 Ответить
Чотирьом літакам, що були доставлені в ящиках до Sabena в Бельгії, не вистачає близько 100 частин кожному. Тому на їх збирання піде багато часу", - Джерело: https://censor.net/ua/n3609519
Аж радісно на душі. А колись дурні кричали, весьмирснами.
показать весь комментарий
08.04.2026 18:24 Ответить
Може, дякували недостатньо потужно?
показать весь комментарий
08.04.2026 18:28 Ответить
«Якщо я збільшу фінансування на армію, у нас не буде грошей на дороги»
А винні норвежці?
показать весь комментарий
08.04.2026 18:35 Ответить
Хтось щось отримав від Sabena
показать весь комментарий
08.04.2026 18:24 Ответить
Не треба поспішати бо.... "Україна має ресурси на 10 років війни - нардеп Мережко"
показать весь комментарий
08.04.2026 18:29 Ответить
ЗЄ з літаком фотався?
ОП потужно доповіло про домовленість?

Яких вам ще літаків???
показать весь комментарий
08.04.2026 18:34
 
 