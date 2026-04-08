Україна досі не отримала жодного з шести обіцяних Норвегією винищувачів F-16, - ЗМІ

Жоден із шести винищувачів F-16, які Норвегія у 2023 році пообіцяла передати Україні, досі не доставлений на українську територію. Літаки перебувають на підготовці та ремонті у компанії Sabena Engineering в Бельгії.

Про це, як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", повідомляє NRK.

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NRK отримало інформацію від кількох джерел, що говорили на умовах анонімності, про стан літаків F-16, які Норвегія подарувала Україні. З шести F-16, які Норвегія пообіцяла передати у дар, жоден ще не був доставлений на територію України.

Два літаки використовувались для навчання українських пілотів

Два з цих шести літаків раніше використовувались для навчання українських пілотів у Данії, але наразі вони перебувають на ремонті в Бельгії. Вони, як повідомляється, стоять там вже понад рік.

Чотирьом літакам F-16, відправленим частинами до Бельгії, не вистачає частин

Чотири інші літаки F-16 не могли літати, коли їх відправили з Норвегії. Вони були відправлені частинами в ящиках транспортним літаком в квітні 2025 року. Всі вони також перебувають у тій же майстерні компанії Sabena в Бельгії.

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NRK відомо, що існують значні проблеми з потужностями для обслуговування та підготовки літаків F-16 у майстерні Sabena в Бельгії. Це є основною причиною того, чому норвезькі літаки F-16 ще не в Україні.

Обсяг робіт на чотирьох літаках великий. Щоб їх підготувати, знадобиться близько року, якщо компанія Sabena розпочне роботи зараз.

"Чотирьом літакам, що були доставлені в ящиках до Sabena в Бельгії, не вистачає близько 100 частин кожному. Тому на їх збирання піде багато часу", – розповів на умовах анонімності консультант української армії.

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Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік підтвердив, що літаки досі перебувають у майстерні в Бельгії.

"Наразі літаки перебувають на підготовці в компанії Sabena в Бельгії. Саме Україна, у консультації з країнами-донорами, визначає пріоритети в Sabena, включаючи підготовку нових літаків і технічне обслуговування літаків, які вже використовуються в Україні", – відзначив міністр у заяві, надісланій електронною поштою.

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Що передувало

Він повідомив, що право власності на літаки було передано від Норвегії до України у 2024 та 2025 роках.

Водночас він визнав, що найкращі літаки F-16, які були в наявності на момент, коли Норвегія припинила експлуатацію F-16, були передані Румунії , а не Україні.

Також раніше повідомлялося, що за три роки Україна не отримала жодного з обіцяних Бельгією 30 винищувачів F‑16. У Брюсселі заявили, що нібито термін постачання літаків не був точно затверджений.