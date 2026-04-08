Нападение на судью в Днепре: четверо подозреваемых арестованы без права залога
Суд назначил меры пресечения подозреваемым, причастным к нападению на судью в городе Днепре, — содержание под стражей без права освобождения под залог.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Какие меры пресечения избраны
По ходатайству прокурора Правобережной окружной прокуратуры города Днепра суд избрал меру пресечения четырем подозреваемым в нападении на судью районного суда — содержание под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.
Установлен еще один причастный
Также в ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий был установлен еще один причастный к указанному преступлению и ему было сообщено о подозрении по аналогичным статьям УК Украины.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что 13 марта неизвестные совершили нападение на судью Индустриального районного суда города Днепра. Судья с тяжелой травмой головы находится в больнице.
- 6 апреля сообщалось, что правоохранители задержали подозреваемых в нападении на судью Индустриального районного суда Днепра.
Oleksandr Valovyi
Igor #591922
Bri Bri
Максим Коваленко
Desar
