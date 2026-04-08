РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12860 посетителей онлайн
Новости Нападение на судью в Днепре
819 5

Нападение на судью в Днепре: четверо подозреваемых арестованы без права залога

Нападение на судью в Днепре: задержаны подозреваемые

Суд назначил меры пресечения подозреваемым, причастным к нападению на судью в городе Днепре, — содержание под стражей без права освобождения под залог.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Какие меры пресечения избраны

По ходатайству прокурора Правобережной окружной прокуратуры города Днепра суд избрал меру пресечения четырем подозреваемым в нападении на судью районного суда — содержание под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.

Читайте также: Суд отправил под домашний арест подозреваемого в нападении на сотрудника ТЦК в Харькове

Установлен еще один причастный

Также в ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий был установлен еще один причастный к указанному преступлению и ему было сообщено о подозрении по аналогичным статьям УК Украины.

Читайте также: Судья из Киевской области предстанет перед судом за незаконное обогащение и недостоверное декларирование

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что 13 марта неизвестные совершили нападение на судью Индустриального районного суда города Днепра. Судья с тяжелой травмой головы находится в больнице.
  • 6 апреля сообщалось, что правоохранители задержали подозреваемых в нападении на судью Индустриального районного суда Днепра.

Автор: 

Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За насірова мабуть, хотіли пояснити щось судді??
показать весь комментарий
08.04.2026 18:43 Ответить
На то він і суддя, щоб без застави
показать весь комментарий
08.04.2026 18:54 Ответить
мабуть, перехожі заважали - дай мені, дай я, за руки хватали...
показать весь комментарий
08.04.2026 19:48 Ответить
так хто ж ці люди? чому не пишете, ким же вони працюють і чому були так вдягнуті.
показать весь комментарий
08.04.2026 19:56 Ответить
Почему до сих пор не написали о талантливых родственниках судьи, их автопарке и недвижимости? Я не утверждаю, просто спросил.
показать весь комментарий
08.04.2026 19:57 Ответить
 
 