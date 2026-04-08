Нападение на судью в Днепре: четверо подозреваемых арестованы без права залога

Суд назначил меры пресечения подозреваемым, причастным к нападению на судью в городе Днепре, — содержание под стражей без права освобождения под залог.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Какие меры пресечения избраны

По ходатайству прокурора Правобережной окружной прокуратуры города Днепра суд избрал меру пресечения четырем подозреваемым в нападении на судью районного суда — содержание под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.

Читайте также: Суд отправил под домашний арест подозреваемого в нападении на сотрудника ТЦК в Харькове

Установлен еще один причастный

Также в ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий был установлен еще один причастный к указанному преступлению и ему было сообщено о подозрении по аналогичным статьям УК Украины.

Читайте также: Судья из Киевской области предстанет перед судом за незаконное обогащение и недостоверное декларирование

Что предшествовало?