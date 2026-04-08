Напад на суддю в Дніпрі: чотирьох підозрюваних арештували без права застави

Суд обрав запобіжні заходи підозрюваним, причетним до нападу на суддю у місті Дніпрі — тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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Які запобіжні заходи обрано

За клопотанням прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра суд обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у нападі на суддю районного суду — тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.

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Було встановлено ще одного причетного

Також у ході слідчих та оперативно-розшукових заходів було встановлено ще одного причетного до вказаного злочину та повідомлено про підозру за аналогічними статтями КК України.

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Що передувало?