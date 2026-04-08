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Новини Напад на суддю в Дніпрі
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Напад на суддю в Дніпрі: чотирьох підозрюваних арештували без права застави

Напад на суддю у Дніпрі: затримано підозрюваних

Суд обрав запобіжні заходи підозрюваним, причетним до нападу на суддю у місті Дніпрі — тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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Які запобіжні заходи обрано

За клопотанням прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра суд обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у нападі на суддю районного суду — тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.

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Було встановлено ще одного причетного

Також у ході слідчих та оперативно-розшукових заходів було встановлено ще одного причетного до вказаного злочину та повідомлено про підозру за аналогічними статтями КК України.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що 13 березня невідомі здійснили напад на суддю Індустріального районного суду міста Дніпра. Суддя з важкою травмою голови перебуває у лікарні.
  • 6 квітня повідомлялося, що правоохоронці затримали підозрюваних у нападі на суддю Індустріального райсуду Дніпра.

Автор: 

Дніпро (3589) напад (1254) суддя (1621) запобіжний захід (691) Дніпропетровська область (5245) Дніпровський район (454)
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