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Напад на суддю в Дніпрі: чотирьох підозрюваних арештували без права застави
Суд обрав запобіжні заходи підозрюваним, причетним до нападу на суддю у місті Дніпрі — тримання під вартою без права внесення застави.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Які запобіжні заходи обрано
За клопотанням прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра суд обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у нападі на суддю районного суду — тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.
Було встановлено ще одного причетного
Також у ході слідчих та оперативно-розшукових заходів було встановлено ще одного причетного до вказаного злочину та повідомлено про підозру за аналогічними статтями КК України.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що 13 березня невідомі здійснили напад на суддю Індустріального районного суду міста Дніпра. Суддя з важкою травмою голови перебуває у лікарні.
- 6 квітня повідомлялося, що правоохоронці затримали підозрюваних у нападі на суддю Індустріального райсуду Дніпра.
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