КШЭ не ответила, сколько академических часов занятий было у Свириденко в 2025 году: Арьев обратился в ГБР

Доплаты Свириденко от КШЭ: Арьев обратился в ГБР

Премьер-министр Свириденко задекларировала 3,2 млн грн доходов от преподавания в Киевской школе экономики.

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"У меня возникло подозрение, что в Киевской школе экономики может существовать черная касса для доплат премьер-министру. И что именно через КШЭ отмывают средства для регулярных взяток главе правительства, аналогичные тем, которые депутаты-слуги получали наличными в конвертах. Почему только сейчас?

Потому что я получил такой ответ от ректора Киевской школы экономики на мое простое по сути депутатское обращение (фото в комментариях). Я спросил: сколько академических часов занятий провела премьер-министр Свириденко в КШЭ в течение 2025 года? Очень простой вопрос. Интерес является общественно важным и небезосновательным, ведь премьер-министр задекларировала 3 243 529 гривен дохода от ПУ "Университет "Киевская Школа Экономики". Это около 270 тысяч гривен в месяц за преподавательскую работу, что в 2,5 раза больше ее зарплаты как премьера", — рассказал парламентарий.

По словам Арьева, в КШЭ ответили, что "вынуждены отказать в предоставлении запрашиваемой информации".

"Именно такой ответ и привел меня к упомянутым подозрениям. Зачем скрывать информацию о количестве часов преподавания, если КШЭ так гордится присутствием Свириденко среди преподавателей вуза и размещает ее на своем сайте? Еще и писать хамские по форме и безграмотные с точки зрения права ответы. У меня есть только одно объяснение — так поступают, если преподавание фиктивное. Или оплата не соответствует затраченному на него времени. А если так — значит, может иметь место отмывание денег для взятки премьеру. Так это нужно понимать? Иначе зачем скрывать простую информацию?" — отметил нардеп.

Он пояснил, что обращения народного депутата являются обязательными для предоставления ответа, так же как и запросы.

Арьев заявил, что обратился в ГБР с заявлением о преступлении по статье 351 УК - умышленное препятствование деятельности народного депутата Украины.

"Все это дало мне основание обратиться в ГБР с заявлением о преступлении по статье 351 УК — умышленное препятствование деятельности народного депутата Украины. И если в КШЭ такие же экономисты, как юристы, тогда беда. Однако меня интересует не это, а сколько своего драгоценного времени премьер-министр воюющей страны тратит на преподавание в вузе за 3 243 529 гривен в год. На этом и сосредоточусь. Потому что если Киевская Школа Экономики и дальше будет скрывать простую и совершенно несекретную информацию, то это лишь укрепит меня в подозрениях относительно изложенного в начале текста. И тогда этим должны заниматься уже не депутаты, а антикоррупционные органы.

Шанс для Киевской Школы Экономики развеять подозрения — это ответить на поставленный вопрос. Или углубить дно", — подытожил он.

Что предшествовало?

  • В 2025 году стало известно, что вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко за преподавательскую деятельность в Киевской школе экономики в 2024 году получила и задекларировала 3 102 506 грн гонораров.
  • Впоследствии она заявила, что читает лекции, консультирует студентов, готовит новую учебную программу.

Арьев Владимир Свириденко Юлия
Топ комментарии
Свириденчиха на сосання потратила більше часу ніж на викладання. *****,який треш все таки. Куди не ткни пальцем в зелень-кругом гниль та моральний розпад.
10.04.2026 11:40 Ответить
Жаль студентів, які змушені слухати її лекції.
10.04.2026 11:39 Ответить
А що вони мають сказати, що майже 4 лями їй дали виключно за пару коуічів по 20 хв, а в основному за те що робить багато «цікавих речей» для грабіжників і махінаторів при владі? Тупо підкуп прем'єра. Корупція у великих розмірах.
Там на підсосі в цій кше, пів кабміну «викладають» на неіснуючих.парах.
Причому за таку платню яку вони там отримали їм треба булоб пахати кожен день по кілька годин не виходячі звідти.
10.04.2026 11:48 Ответить
Жаль студентів, які змушені слухати її лекції.
10.04.2026 11:39
А вони були, ті лекції? Після прочитаного виникають сумніви.
"І тоді цим мають займатись вже не депутати, а антикорупційні органи" - теж сумнівна заява.
Наші "антикорупційні органи" дуже дивно працюють, це так щоб не сказати більш образливо.
Справу одеського "Краяну" (вкрадені 92 млн.грн, 2015 рік) НАБУ, САП та НАЗК обсмоктують вже майже 10 років.
10.04.2026 12:17
Замісь неї викладав ШІ - ніяких пред"яв
10.04.2026 11:40
В них мораль є - поюй на все, живи для себе, ресурс не здохне, вакс не зіжре, набу схаває.
Так ніхто й не відповів, кого ж і в яких питаннях "консультувала"дружина генерала СБУ Вітюка.
Ця "експертиня" взагалі по мільйону на місяць примудрялася "заробляти".
10.04.2026 12:25
Ніхто не бачить корупції в державі?
10.04.2026 11:48
А хто має бачити, якщо її величність Коронована Корупція захопила владу в Україні і собою просочила весь державний устрій?
10.04.2026 11:51
1 гривня з кожної посилки від Укрпошти іде в фонд КШЕ дебіла (хто тут дебіл?!) Мілованова. А той роздає пряники своїм знедоленим.
10.04.2026 11:48
їй би в якійсь академії міжнародних відносин викладати на окружній! висококласних послиц готуючи! )
10.04.2026 11:49
А премьер имеет право совмещения?
10.04.2026 11:49
Найгірше і найстрашніше, що самій свириденко ця вся історі до сраки.
10.04.2026 11:54
У величезній купі зеленого лайна немає жодного сенсу шукати крихту золота, її там не може бути апріорі. Українському народу давно потрібно було викинути це лайно туди, де йому саме місце - у вигрібну яму історії.
10.04.2026 11:57
Так вони вміють рахувати тільки незаконно отримані гроші!
10.04.2026 12:08
Так вона прем'єрка чи викладачка- сосалка ?
