КШЭ не ответила, сколько академических часов занятий было у Свириденко в 2025 году: Арьев обратился в ГБР

Премьер-министр Свириденко задекларировала 3,2 млн грн доходов от преподавания в Киевской школе экономики.

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"У меня возникло подозрение, что в Киевской школе экономики может существовать черная касса для доплат премьер-министру. И что именно через КШЭ отмывают средства для регулярных взяток главе правительства, аналогичные тем, которые депутаты-слуги получали наличными в конвертах. Почему только сейчас?

Потому что я получил такой ответ от ректора Киевской школы экономики на мое простое по сути депутатское обращение (фото в комментариях). Я спросил: сколько академических часов занятий провела премьер-министр Свириденко в КШЭ в течение 2025 года? Очень простой вопрос. Интерес является общественно важным и небезосновательным, ведь премьер-министр задекларировала 3 243 529 гривен дохода от ПУ "Университет "Киевская Школа Экономики". Это около 270 тысяч гривен в месяц за преподавательскую работу, что в 2,5 раза больше ее зарплаты как премьера", — рассказал парламентарий.

Читайте: "Энергоатом" потратил 210 млн грн на закупки для оккупированной ЗАЭС в 2022 году, в частности, на корм для рыб

По словам Арьева, в КШЭ ответили, что "вынуждены отказать в предоставлении запрашиваемой информации".

"Именно такой ответ и привел меня к упомянутым подозрениям. Зачем скрывать информацию о количестве часов преподавания, если КШЭ так гордится присутствием Свириденко среди преподавателей вуза и размещает ее на своем сайте? Еще и писать хамские по форме и безграмотные с точки зрения права ответы. У меня есть только одно объяснение — так поступают, если преподавание фиктивное. Или оплата не соответствует затраченному на него времени. А если так — значит, может иметь место отмывание денег для взятки премьеру. Так это нужно понимать? Иначе зачем скрывать простую информацию?" — отметил нардеп.

Он пояснил, что обращения народного депутата являются обязательными для предоставления ответа, так же как и запросы.

Читайте: Более миллиона украинцев получили кэшбэк на топливо, - Свириденко

Арьев заявил, что обратился в ГБР с заявлением о преступлении по статье 351 УК - умышленное препятствование деятельности народного депутата Украины.

"Все это дало мне основание обратиться в ГБР с заявлением о преступлении по статье 351 УК — умышленное препятствование деятельности народного депутата Украины. И если в КШЭ такие же экономисты, как юристы, тогда беда. Однако меня интересует не это, а сколько своего драгоценного времени премьер-министр воюющей страны тратит на преподавание в вузе за 3 243 529 гривен в год. На этом и сосредоточусь. Потому что если Киевская Школа Экономики и дальше будет скрывать простую и совершенно несекретную информацию, то это лишь укрепит меня в подозрениях относительно изложенного в начале текста. И тогда этим должны заниматься уже не депутаты, а антикоррупционные органы.

Шанс для Киевской Школы Экономики развеять подозрения — это ответить на поставленный вопрос. Или углубить дно", — подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине запустят 26 проектов по водоснабжению, - Свириденко

Что предшествовало?

В 2025 году стало известно, что вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко за преподавательскую деятельность в Киевской школе экономики в 2024 году получила и задекларировала 3 102 506 грн гонораров.

Впоследствии она заявила, что читает лекции, консультирует студентов, готовит новую учебную программу.

Читайте также: В Украине начали снижаться цены на топливо, – Свириденко