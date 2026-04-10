КШЕ не відповіла, скільки академічних годин занять мала Свириденко в 2025 році: Ар’єв звернувся у ДБР

Прем'єрка Свириденко задекларувала 3,2 млн грн доходів від викладання у Київській школі економіки.

Про це повідомив нардеп "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"У мене з’явилась підозра, що в Київській Школі Економіки може існувати чорна каса для доплат прем’єр-міністру. І що саме через КШЕ відмивають кошти для регулярних хабарів главі уряду, аналогічні тим, які депутати-слуги отримували готівкою в конвертах. Чому тільки тепер?

Бо я отримав таку відповідь від ректора Київської Школи Економіки на моє просте по суті депутатське звернення (фото в коментарях). Я спитав: скільки академічних годин занять мала прем’єр-міністр Свириденко в КШЕ протягом 2025 року? Дуже просте питання. Інтерес є суспільно важливим і небезпідставним, бо прем’єрка задекларувала 3 243 529 гривень доходу від ПУ "Університет "Київська Школа Економіки". Це близько 270 тисяч гривень в місяць за викладацьку роботу, що у 2,5 рази більше її зарплатні як прем’єра", - розповів парламентар.

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За словами Ар'єва, у КШЕ відповіли, що "вимушені відмовити у наданні запитуваної інформації".

"Така відповідь і призвела мене до згаданих підозр. Навіщо приховувати інформацію про кількість годин викладання, якщо КШЕ так пишається наявністю Свириденко серед викладачів вишу і ставить її на свій сайт? Ще й писати хамські по формі і безграмотні з точки зору права відповіді. Маю тільки одне пояснення - так роблять, якщо викладання фіктивне. Або оплата не відповідає витраченому на нього часу. А якщо так - значить може мати місце відмивання грошей для хабаря прем’єру. Так це треба розуміти? Інакше з якого дива приховувати просту інформацію?" - зазначив нардеп.

Він пояснив, що звернення нардепа є обов’язковими для надання відповіді, так само як і запити.

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Ар'єв заявив, що звернувся до ДБР із заявою про злочин за статтею 351 ККУ - умисне перешкоджання діяльності народного депутата України.

"Це все мені дало підставу звернутись до ДБР із заявою про злочин за статтею 351 ККУ - умисне перешкоджання діяльності народного депутата України. І якщо в КШЕ такі самі економісти, як юристи, тоді біда. Проте мене цікавить не це, а скільки свого дорогоцінного часу прем’єр-міністр воюючої країни витрачає на викладання у виші за 3 243 529 гривень в рік. На цьому і зосереджусь. Бо якщо Київська Школа Економіки і далі буде приховувати просту і зовсім несекретну інформацію, то це лише укріпить мене в підозрах щодо викладеного на початку тексту. І тоді цим мають займатись вже не депутати, а антикорупційні органи.

Шанс для Київської Школи Економіки розвіяти підозри - це відповісти на поставлене питання. Або поглибити дно", - підсумував він.

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Що передувало?

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