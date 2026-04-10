УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14157 відвідувачів онлайн
Новини Гонорари Свириденко у КШЕ
3 254 21

КШЕ не відповіла, скільки академічних годин занять мала Свириденко в 2025 році: Ар’єв звернувся у ДБР

Доплати Свириденко від КШЕ: Ар’єв звернувся до ДБР

Прем'єрка Свириденко задекларувала 3,2 млн грн доходів від викладання у Київській школі економіки.

Про це повідомив нардеп "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"У мене з’явилась підозра, що в Київській Школі Економіки може існувати чорна каса для доплат прем’єр-міністру. І що саме через КШЕ відмивають кошти для регулярних хабарів главі уряду, аналогічні тим, які депутати-слуги отримували готівкою в конвертах. Чому тільки тепер?

Бо я отримав таку відповідь від ректора Київської Школи Економіки на моє просте по суті депутатське звернення (фото в коментарях). Я спитав: скільки академічних годин занять мала прем’єр-міністр Свириденко в КШЕ протягом 2025 року? Дуже просте питання. Інтерес є суспільно важливим і небезпідставним, бо прем’єрка задекларувала 3 243 529 гривень доходу від ПУ "Університет "Київська Школа Економіки". Це близько 270 тисяч гривень в місяць за викладацьку роботу, що у 2,5 рази більше її зарплатні як прем’єра", - розповів парламентар.

Читайте: Енергоатом витратив 210 млн грн на закупки для окупованої ЗАЕС у 2022 році, зокрема, на корм для риб

За словами Ар'єва, у КШЕ відповіли, що "вимушені відмовити у наданні запитуваної інформації".

"Така відповідь і призвела мене до згаданих підозр. Навіщо приховувати інформацію про кількість годин викладання, якщо КШЕ так пишається наявністю Свириденко серед викладачів вишу і ставить її на свій сайт? Ще й писати хамські по формі і безграмотні з точки зору права відповіді. Маю тільки одне пояснення - так роблять, якщо викладання фіктивне. Або оплата не відповідає витраченому на нього часу. А якщо так - значить може мати місце відмивання грошей для хабаря прем’єру. Так це треба розуміти? Інакше з якого дива приховувати просту інформацію?" - зазначив нардеп.

Він пояснив, що звернення нардепа є обов’язковими для надання відповіді, так само як і запити.

Читайте: Понад мільйон українців отримали кешбек на пальне, - Свириденко

Ар'єв заявив, що звернувся до ДБР із заявою про злочин за статтею 351 ККУ - умисне перешкоджання діяльності народного депутата України.

"Це все мені дало підставу звернутись до ДБР із заявою про злочин за статтею 351 ККУ - умисне перешкоджання діяльності народного депутата України. І якщо в КШЕ такі самі економісти, як юристи, тоді біда. Проте мене цікавить не це, а скільки свого дорогоцінного часу прем’єр-міністр воюючої країни витрачає на викладання у виші за 3 243 529 гривень в рік. На цьому і зосереджусь. Бо якщо Київська Школа Економіки і далі буде приховувати просту і зовсім несекретну інформацію, то це лише укріпить мене в підозрах щодо викладеного на початку тексту. І тоді цим мають займатись вже не депутати, а антикорупційні органи.

Шанс для Київської Школи Економіки розвіяти підозри - це відповісти на поставлене питання. Або поглибити дно", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні запустять 26 проєктів для водопостачання, - Свириденко

Що передувало?

Також читайте: В Україні почали знижуватися ціни на пальне, – Свириденко

Доплати Свириденко від КШЕ: Ар'єв звернувся до ДБР

Автор: 

Ар’єв Володимир (358) Свириденко Юлія (995)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Свириденчиха на сосання потратила більше часу ніж на викладання. *****,який треш все таки. Куди не ткни пальцем в зелень-кругом гниль та моральний розпад.
показати весь коментар
10.04.2026 11:40 Відповісти
+11
А що вони мають сказати, що майже 4 лями їй дали виключно за пару коуічів по 20 хв, а в основному за те що робить багато «цікавих речей» для грабіжників і махінаторів при владі? Тупо підкуп прем'єра. Корупція у великих розмірах.
Там на підсосі в цій кше, пів кабміну «викладають» на неіснуючих.парах.
Причому за таку платню яку вони там отримали їм треба булоб пахати кожен день по кілька годин не виходячі звідти.
показати весь коментар
10.04.2026 11:48 Відповісти
+9
Жаль студентів, які змушені слухати її лекції.
показати весь коментар
10.04.2026 11:39 Відповісти

Завантаження...

 
 