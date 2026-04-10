Мир в Украине может наступить уже сегодня, если Зеленский "примет соответствующее решение", - Песков
Пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы хочет не "перемирия, а прочного и устойчивого мира".
Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.
Что говорят в Кремле?
"Этот мир может наступить сегодня, если президент Зеленский примет соответствующее решение, возьмет на себя ответственность и примет соответствующие решения", — отметил он.
Что предшествовало?
- Ранее президент Зеленский заявил, что Россия требует, чтобы Украина вывела войска с подконтрольной Киеву территории Донбасса в течение 2-х месяцев.
- В Кремле заявили, что Украине нужно "уже сегодня" вывести войска из подконтрольных ей частей Донецкой и Луганской областей.
- Зеленский заявил, что украинская сторона готова к прекращению огня на Пасхальные праздники.
- Впоследствиидиктатор Владимир Путин согласился на пасхальное перемирие. Оно будет действовать с вечера 11 апреля до конца суток 12 апреля.
