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Новини Заяви про мир Вимоги РФ щодо припинення війни
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Мир в Україні може настати вже сьогодні, якщо Зеленський "ухвалить відповідне рішення", - Пєсков

У Кремлі зробили заяву про мир: що відомо?

Речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито хоче не "перемир'я, а міцного та сталого миру".

Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.

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Що кажуть у Кремлі?

"Цей мир може настати сьогодні, якщо президент Зеленський ухвалить відповідне рішення, візьме на себе відповідальність і ухвалить відповідні рішення", - зазначив він.

Читайте: Вимоги Кремля про "вихід" України з Донбасу - це сигнал Трампу, який зав’яз в Ірані, - "слуга народу" Чернєв

Що передувало?

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1887) росія (70866)
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Топ коментарі
+43
На *** пішов!
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10.04.2026 13:11 Відповісти
+19
І це рішення - щоденні удари по цивільних москви!
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10.04.2026 13:11 Відповісти
+13
О, йоршик появився. Відповідні рішення треба ухвалювати на болотах - зникнути з України по хорошому бо все одно зникнете в чорних пакетах, або пси зжеруть.
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10.04.2026 13:13 Відповісти

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