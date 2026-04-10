Мир в Україні може настати вже сьогодні, якщо Зеленський "ухвалить відповідне рішення", - Пєсков
Речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито хоче не "перемир'я, а міцного та сталого миру".
Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.
Що кажуть у Кремлі?
"Цей мир може настати сьогодні, якщо президент Зеленський ухвалить відповідне рішення, візьме на себе відповідальність і ухвалить відповідні рішення", - зазначив він.
Що передувало?
- Раніше президент Зеленський заявив, що Росія вимагає, щоб Україна вивела війська з підконтрольної Києву території Донбасу протягом 2-х місяців.
- У Кремлі заявили, що Україні треба "вже сьогодні" вивести війська з підконтрольних їй частин Донецької та Луганської областей.
- Зеленський заявив, що українська сторона готова до припинення вогню на Великодні свята.
- Згодом диктатор Володимир Путін погодився на Великоднє перемирʼя. Воно діятиме з вечора 11 квітня до кінця доби 12 квітня.
Топ коментарі
+43 Сластьон Олександр #550250
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+19 Artcore
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+13 Julian Lopez #602860
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