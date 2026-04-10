Мир в Україні може настати вже сьогодні, якщо Зеленський "ухвалить відповідне рішення", - Пєсков

Речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито хоче не "перемир'я, а міцного та сталого миру".

Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.

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Що кажуть у Кремлі?

"Цей мир може настати сьогодні, якщо президент Зеленський ухвалить відповідне рішення, візьме на себе відповідальність і ухвалить відповідні рішення", - зазначив він.

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Що передувало?

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