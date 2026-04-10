НАТО уже не будет таким, как раньше. На плечи Европы ляжет большая ноша, - глава МИД Литвы Будрис

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что НАТО в настоящее время переживает трансформацию.

"НАТО не будет таким, каким оно было вчера или позавчера. Оно трансформируется. На наши плечи, на плечи Европы, ляжет большая нагрузка, и мы должны справиться с ней, и мы должны справиться с ней за счет увеличения расходов на оборону", - сказал он.

В то же время он призвал "осознавать абсолютную необходимость участия США в безопасности и обороне" Европы.

"Альтернативы нет", – подчеркнул Будрис, упоминая голоса скептиков в Европе, которые не согласны с политикой США и считают, что Европа должна быть более автономной.

По словам министра, здесь он видит закономерность: "Чем ниже расходы на оборону, тем громче голоса против США".

"Россия представляет собой долгосрочную прямую военную угрозу для нас на протяжении многих поколений, мы должны активизироваться", – добавил литовский министр.

Что предшествовало?

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможность выхода США из Альянса.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство участием партнеров в операции против Ирана.

