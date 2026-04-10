НАТО уже не будет таким, как раньше. На плечи Европы ляжет большая ноша, - глава МИД Литвы Будрис

В Литве заявили, что НАТО не будет таким, как раньше

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что НАТО в настоящее время переживает трансформацию.

Подробности

"НАТО не будет таким, каким оно было вчера или позавчера. Оно трансформируется. На наши плечи, на плечи Европы, ляжет большая нагрузка, и мы должны справиться с ней, и мы должны справиться с ней за счет увеличения расходов на оборону", - сказал он.

В то же время он призвал "осознавать абсолютную необходимость участия США в безопасности и обороне" Европы.

Читайте: Трамп может сократить американские войска в Европе

"Альтернативы нет", – подчеркнул Будрис, упоминая голоса скептиков в Европе, которые не согласны с политикой США и считают, что Европа должна быть более автономной.

По словам министра, здесь он видит закономерность: "Чем ниже расходы на оборону, тем громче голоса против США".

"Россия представляет собой долгосрочную прямую военную угрозу для нас на протяжении многих поколений, мы должны активизироваться", – добавил литовский министр.

Читайте: Politico о встрече Трампа и Рютте: "Разговор был сплошной тирадой оскорблений"

Читайте также: НАТО пытается не стать "жертвой" войны Трампа с Ираном, - NYT

Европа (2342) Литва (2684) НАТО (10517) Будрис Кястутис (48)
Топ комментарии
Вкрай потрібне т.зв. "європейське НАТО", чи "Євросоюзівське НАТО", в запропонованій назві суть, а термін можна придумати доцільніший.
10.04.2026 15:53 Ответить
Тягар ліг на Україну, своїми тілами захищає латентних лякливих гейропейців щоб вони жили спокійно і сито, але, але українців стає все менше і ці куколди будуть змушені навчатися самим, як вони того не хотіли
10.04.2026 16:02 Ответить
"НАТО вже не буде" ... і достатньо, можна не конкретизувати. Якщо США включають "ізоляціонізм" на повну, то доведеться створювати щось інше 🤔
10.04.2026 16:05 Ответить
З європейськими друзями разом до кінця!
10.04.2026 15:53 Ответить
"Тягар" ліг на Україну, а НАТО, ледь підстпвило плече...
можливо, колись, довететься взяти і сам "тягар".
10.04.2026 15:59 Ответить
Якби здійснився план путіна "Україна за трі дня" то вже кілька років як би не було суверенних прибалтійських країн,ніякого Сувальського коридору і в школах Польщі,Угорщини,Словаччини та Румуніі знову б "ізучалі вєликій рускій язик".І якщо хтось думає що то такі жарти то він глибоко помиляється.Україна в черговий раз заслонила Європу від східної навали...
10.04.2026 16:01 Ответить
Це європейці навʼязали нам паяца з його друзями-крадіями та відвертими агентами рашки?
10.04.2026 16:13 Ответить
"НАТО вже не буде" ... і достатньо, можна не конкретизувати. Якщо США включають "ізоляціонізм" на повну, то доведеться створювати щось інше 🤔
10.04.2026 16:05 Ответить
Якщо те нове буде таке ж сцикливе, як старе, то нахіба вони обидва такі треба?
10.04.2026 16:21 Ответить
Ну яке воно, оте нове, буде це вже інше питання, а от старому здається капець прийшов 🤔
10.04.2026 16:32 Ответить
З іншої сторони - це добре. Пора починати Європі думати про свій захист, і реально бути готовими до нападу підораши. А не сидіти на розслабоні за спиною сша
10.04.2026 17:03 Ответить
 
 