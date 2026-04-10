НАТО уже не будет таким, как раньше. На плечи Европы ляжет большая ноша, - глава МИД Литвы Будрис
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что НАТО в настоящее время переживает трансформацию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Подробности
"НАТО не будет таким, каким оно было вчера или позавчера. Оно трансформируется. На наши плечи, на плечи Европы, ляжет большая нагрузка, и мы должны справиться с ней, и мы должны справиться с ней за счет увеличения расходов на оборону", - сказал он.
В то же время он призвал "осознавать абсолютную необходимость участия США в безопасности и обороне" Европы.
"Альтернативы нет", – подчеркнул Будрис, упоминая голоса скептиков в Европе, которые не согласны с политикой США и считают, что Европа должна быть более автономной.
По словам министра, здесь он видит закономерность: "Чем ниже расходы на оборону, тем громче голоса против США".
"Россия представляет собой долгосрочную прямую военную угрозу для нас на протяжении многих поколений, мы должны активизироваться", – добавил литовский министр.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможность выхода США из Альянса.
- Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство участием партнеров в операции против Ирана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
можливо, колись, довететься взяти і сам "тягар".