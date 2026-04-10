Politico о встрече Трампа и Рютте: "Разговор был сплошной тирадой оскорблений"

Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем Марком Рютте критиковал союзников и намекнул, что рассматривает вариант мести за недостаточную поддержку американской операции против Ирана.

Об этом говорится в материале Politico, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Встреча проходила в закрытом режиме.

По словам двух европейских чиновников и лица, знакомого с этим вопросом, которых проинформировали о переговорах, Трамп использовал встречу в Белом доме как возможность выразить свое разочарование отказом Европы участвовать в операции в Иране.

"Все пошло наперекосяк. Разговор был сплошной тирадой оскорблений". Трамп, судя по всему, угрожал сделать что угодно", - отметил один из чиновников.

Также Трамп дал понять, что якобы рассматривает варианты соответствующих мер "мести", однако пока подробностей не известно.

Лидер США произвел на присутствующих впечатление, будто он хочет от союзников конкретных действий, чтобы помочь как можно быстрее открыть Ормузский пролив, при этом не выдвинув никаких требований, говорят собеседники.

"На данный момент он ничего не ожидает от НАТО и ничего у них не требовал, хотя факт, что они получают от Ормузского пролива гораздо больше выгоды, чем Соединенные Штаты", - отметил чиновник Белого дома.

Другой европейский чиновник заявил, что, несмотря на внешнюю видимость противоречивой встречи, визит Рютте был своевременным, поскольку позволил Трампу выпустить пар.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможность выхода США из Альянса.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство участием партнеров в операции против Ирана.

Что предшествовало?

Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа.

Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.

Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.

В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.

В то же время Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении.

Впоследствии иранские СМИ заявили, что США якобы сорвали режим прекращения огня, нанеся удары по НПЗ.

Позже стало известно о том, что Израиль нанес удары по Бейруту и Ливану.

После этого Иран вновь заблокировал Ормузский пролив.

