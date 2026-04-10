Politico про зустріч Трампа і Рютте: "Розмова була суцільною тирадою образ"

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі із генсеком Марком Рютте критикував союзників та натякав, що розглядає варіант помсти за брак підтримки американської операції проти Ірану.

Про це йдеться в матеріалі Politico, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Зустріч відбувалася у закритому режимі.

За словами двох європейських чиновників та особи, знайомої з цим питанням, яких проінформували про переговори, Трамп використав зустріч у Білому домі як можливість висловити своє розчарування відмовою Європи брати участь в операції в Ірані.

"Все пішло шкереберть. Розмова була суцільною тирадою образ". Трамп судячи з усього, погрожував зробити що завгодно", - зазначив один із посавдовців.

Також Трамп дав зрозуміти, що нібито розглядає варіанти відповідних заходів "помсти", проте наразі подробиць не відомо.

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Лідер США справив на присутніх враження, ніби він хоче від союзників конкретних дій, щоб допомогти якнайшвидше відкрити Ормузьку протоку, при цьому не висунувши жодних вимог, кажуть співрозмовники.

"Наразі він нічого не очікує від НАТО і нічого у них не вимагав, хоча факт, що вони отримують від Ормузької протоки набагато більше вигоди, ніж Сполучені Штати", - зазначив посадовець Білого дому.

Інший європейськи посадовець заявив, що попри зовнішню видимість суперечливої ​​зустрічі, візит Рютте був своєчасним, оскільки дозволив Трампу випустити пару.

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Нагадаємо, раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп планує обговорити з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте можливість виходу США з Альянсу.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп висловив невдоволення участю партнерів в операції проти Ірану.

Що передувало?

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