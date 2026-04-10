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Новини Вимоги Трампа до членів НАТО Операція США проти Ірану
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Politico про зустріч Трампа і Рютте: "Розмова була суцільною тирадою образ"

Трамп скаржився Рютте на бездіяльність НАТО: що відомо?

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі із генсеком Марком Рютте критикував союзників та натякав, що розглядає варіант помсти за брак підтримки американської операції проти Ірану.

Про це йдеться в матеріалі Politico, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Зустріч відбувалася у закритому режимі.

За словами двох європейських чиновників та особи, знайомої з цим питанням, яких проінформували про переговори, Трамп використав зустріч у Білому домі як можливість висловити своє розчарування відмовою Європи брати участь в операції в Ірані.

"Все пішло шкереберть. Розмова була суцільною тирадою образ". Трамп судячи з усього, погрожував зробити що завгодно", - зазначив один із посавдовців.

Також Трамп дав зрозуміти, що нібито розглядає варіанти відповідних заходів "помсти", проте наразі подробиць не відомо.

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Лідер США справив на присутніх враження, ніби він хоче від союзників конкретних дій, щоб допомогти якнайшвидше відкрити Ормузьку протоку, при цьому не висунувши жодних вимог, кажуть співрозмовники.

"Наразі він нічого не очікує від НАТО і нічого у них не вимагав, хоча факт, що вони отримують від Ормузької протоки набагато більше вигоди, ніж Сполучені Штати", - зазначив посадовець Білого дому.

Інший європейськи посадовець заявив, що попри зовнішню видимість суперечливої ​​зустрічі, візит Рютте був своєчасним, оскільки дозволив Трампу випустити пару.

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Нагадаємо, раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп планує обговорити з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте можливість виходу США з Альянсу.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп висловив невдоволення участю партнерів в операції проти Ірану.

Що передувало?

  • Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години.
  • Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.
  • Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.
  • Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.
  • Водночас Трамп заявив, що США можуть відновити удари по Ірану, якщо не вдасться домовитися про угоду.
  • Згодом Іранські ЗМІ заявили, що США нібито зірвали режим припинення вогню, вдаривши по НПЗ.
  • Пізніше стало відомо про те, що Ізраїль завдав ударів по Бейруту та Лівану.
  • Після цього Іран знову заблокував Ормузьку протоку.

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Автор: 

НАТО (7339) Рютте Марк (731) Трамп Дональд (9079)
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Топ коментарі
+12
Ізраїль війну проти Ірану почав то нехай її і закінчує, щось я не бачу жодної заяви Ізраїлю, що вони готові відправити свої наземні війська в Іран... а шукають дурних гоїв, які будуть гинути за їх інтереси... іди нахер рижий долбойоб, на США Іран не нападав, як і на жодну з країн НАТО.
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10.04.2026 08:58 Відповісти
+9
Я тут нагадив посеред Ормузької протоки - а ви йдіть приберіть, вам від цього буде більше користі.
Це вже старечий маразм чи ще ні?
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10.04.2026 09:07 Відповісти
+7
І ніби у костюмі з краваткою був. І ніби не хамив. І ніби не перебивав. І не залякував, що війна прйде до Америки. І ніби з усім погоджувався. І ніби за все дякував.

Але - серпрайз, серпрайз! - отримав те ж саме, що і зеленський (а може навіть і гірше). Ну так може касцюмчик та ввічливі манери ту ні до чого?
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10.04.2026 09:06 Відповісти

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