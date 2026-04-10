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Новини НАТО
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НАТО вже не буде таким, як раніше. На плечі Європи ляже більший тягар, - глава МЗС Литви Будріс

У Литві сказали, що НАТО не буде таким, як раніше

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що НАТО наразі переживає трансформацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

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Подробиці

"Не буде НАТО таким, яким воно було вчора чи позавчора. Воно трансформується. На наші плечі, на плечі Європи, ляже більший тягар, і ми повинні впоратися з ним, і ми повинні впоратися з ним за рахунок збільшення видатків на оборону", - сказав він.

Водночас він закликав "усвідомлювати абсолютну необхідність участі США у безпеці та обороні" Європи.

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"Альтернатив немає", – підкреслив Будріс, згадуючи голоси скептиків у Європі, які не погоджуються з політикою США і вважають, що Європа має бути більш автономною.

За словами міністра, тут він бачить закономірність: "Чим нижчі витрати на оборону, тим голосніші голоси проти США".

"Росія є довгостроковою прямою військовою загрозою для нас протягом багатьох поколінь, ми повинні активізуватися", - додав литовський міністр.

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Що передувало?

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Автор: 

Європа (2558) Литва (2712) НАТО (7340) Будріс Кястутіс (56)
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Топ коментарі
+4
Тягар ліг на Україну, своїми тілами захищає латентних лякливих гейропейців щоб вони жили спокійно і сито, але, але українців стає все менше і ці куколди будуть змушені навчатися самим, як вони того не хотіли
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10.04.2026 16:02 Відповісти
+3
Вкрай потрібне т.зв. "європейське НАТО", чи "Євросоюзівське НАТО", в запропонованій назві суть, а термін можна придумати доцільніший.
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10.04.2026 15:53 Відповісти
+3
Це європейці навʼязали нам паяца з його друзями-крадіями та відвертими агентами рашки?
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10.04.2026 16:13 Відповісти

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