НАТО вже не буде таким, як раніше. На плечі Європи ляже більший тягар, - глава МЗС Литви Будріс
Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що НАТО наразі переживає трансформацію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
Подробиці
"Не буде НАТО таким, яким воно було вчора чи позавчора. Воно трансформується. На наші плечі, на плечі Європи, ляже більший тягар, і ми повинні впоратися з ним, і ми повинні впоратися з ним за рахунок збільшення видатків на оборону", - сказав він.
Водночас він закликав "усвідомлювати абсолютну необхідність участі США у безпеці та обороні" Європи.
"Альтернатив немає", – підкреслив Будріс, згадуючи голоси скептиків у Європі, які не погоджуються з політикою США і вважають, що Європа має бути більш автономною.
За словами міністра, тут він бачить закономірність: "Чим нижчі витрати на оборону, тим голосніші голоси проти США".
"Росія є довгостроковою прямою військовою загрозою для нас протягом багатьох поколінь, ми повинні активізуватися", - додав литовський міністр.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп планує обговорити з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте можливість виходу США з Альянсу.
- Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп висловив невдоволення участю партнерів в операції проти Ірану.
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