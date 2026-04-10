НАТО вже не буде таким, як раніше. На плечі Європи ляже більший тягар, - глава МЗС Литви Будріс

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що НАТО наразі переживає трансформацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

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Подробиці

"Не буде НАТО таким, яким воно було вчора чи позавчора. Воно трансформується. На наші плечі, на плечі Європи, ляже більший тягар, і ми повинні впоратися з ним, і ми повинні впоратися з ним за рахунок збільшення видатків на оборону", - сказав він.

Водночас він закликав "усвідомлювати абсолютну необхідність участі США у безпеці та обороні" Європи.

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"Альтернатив немає", – підкреслив Будріс, згадуючи голоси скептиків у Європі, які не погоджуються з політикою США і вважають, що Європа має бути більш автономною.

За словами міністра, тут він бачить закономірність: "Чим нижчі витрати на оборону, тим голосніші голоси проти США".

"Росія є довгостроковою прямою військовою загрозою для нас протягом багатьох поколінь, ми повинні активізуватися", - додав литовський міністр.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп планує обговорити з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте можливість виходу США з Альянсу.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп висловив невдоволення участю партнерів в операції проти Ірану.

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