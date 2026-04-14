Цены на нефть могут достичь пика в ближайшие недели, - министр энергетики США Райт

Глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что цены на нефть, вероятно, достигнут своего пика "в течение следующих нескольких недель", пока судоходство в Ормузском проливе не возобновится в значительных объемах.

"Мы будем наблюдать высокие цены на энергоносители – и, возможно, даже их рост – до тех пор, пока не восстановится судоходство через Ормузский пролив в значительном объеме. Пик цен, вероятно, наступит в ближайшие недели", – отметил он.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что цены на нефть и бензин могут оставаться высокими до промежуточных выборов в ноябре.

Крис Райт также рассказал оситуации с добычей нефти в Венесуэле. После того, как США 3 января задержали президента Николаса Мадуро, временное правительство провело реформу основного нефтяного закона, чтобы стимулировать иностранные инвестиции.

По его словам, с 3 января было продано 150 миллионов баррелей венесуэльской нефти, а добыча выросла на 25%.

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил об уничтожении любых иранских кораблей, которые приблизятся к зоне ограничений.

В Вашингтоне заявляют, что ограничения могут касаться не только военных, но и коммерческих судов, связанных с финансовыми схемами Ирана. Также американская сторона подчеркивает возможную поддержку союзников в обеспечении безопасности судоходства.

Несмотря на это, СМИ пишут, что США и Иран сохраняют каналы коммуникации даже после неудачного раунда переговоров в Пакистане, который не принес прорыва. В Вашингтоне отмечают, что диалог продолжается, хотя позиции сторон остаются сложными.

