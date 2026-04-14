Цены на нефть могут достичь пика в ближайшие недели, - министр энергетики США Райт

Что происходит с ценами на нефть: заявление Минэнерго США

Глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что цены на нефть, вероятно, достигнут своего пика "в течение следующих нескольких недель", пока судоходство в Ормузском проливе не возобновится в значительных объемах.

Подробности

"Мы будем наблюдать высокие цены на энергоносители – и, возможно, даже их рост – до тех пор, пока не восстановится судоходство через Ормузский пролив в значительном объеме. Пик цен, вероятно, наступит в ближайшие недели", – отметил он.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что цены на нефть и бензин могут оставаться высокими до промежуточных выборов в ноябре.

Крис Райт также рассказал оситуации с добычей нефти в Венесуэле. После того, как США 3 января задержали президента Николаса Мадуро, временное правительство провело реформу основного нефтяного закона, чтобы стимулировать иностранные инвестиции.

По его словам, с 3 января было продано 150 миллионов баррелей венесуэльской нефти, а добыча выросла на 25%.

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил об уничтожении любых иранских кораблей, которые приблизятся к зоне ограничений.

В Вашингтоне заявляют, что ограничения могут касаться не только военных, но и коммерческих судов, связанных с финансовыми схемами Ирана. Также американская сторона подчеркивает возможную поддержку союзников в обеспечении безопасности судоходства.

Несмотря на это, СМИ пишут, что США и Иран сохраняют каналы коммуникации даже после неудачного раунда переговоров в Пакистане, который не принес прорыва. В Вашингтоне отмечают, что диалог продолжается, хотя позиции сторон остаются сложными.

+4
Абхизался Рыжий вместе с Нетаньяху. Вместо -Тегеран за 3 дня-получилось завалить мировую экономику.хе- хе
14.04.2026 09:22 Ответить
+3
Тим часом Іран розповів, які вимоги нібито висунула американська делегація під час переговорів, що завершилися провалом.

Причини надмірних вимог та відсутності угоди зі США:

1. Вимога щодо розподілу з Іраном доходів від Ормузької протоки!!!!!

2. Вимога вивезення з Ірану урану, збагаченого до 60%

3. Вимога позбавити Іран права на збагачення урану на строк 20 років

На щастя, представники Ірану в переговорній групі твердо відстоювали національні інтереси країни, - заявив Сейед Махмуд Набвіан, депутат парламенту та член експертної групи іранської переговорної делегації в Ісламабаді.
14.04.2026 10:09 Ответить
+1
Чего-то вспомнился Губерман-
"Влюбилась Сара в комиссара
Схлестнулись гены в чреве сонном...
Трёх сыновей родила Сара-
Все продавцы в комиссионном"
Посвящается некому мичману Нельсону, он здесь активно тусуется хотя сам давным-давно свалил в USA.)
14.04.2026 09:24 Ответить
значить трамп готується продати акції на піку
14.04.2026 10:23 Ответить
Знову черговий беззмістовний висер..."ймовірно", "кілька тижнів". Що підтверджує відсутність чіткого плану дій.
14.04.2026 11:31 Ответить
"Нафта дешевшає: Трейдери сподіваються на продовження перемовин між США та Іраном"
"Ціни на нафту можуть досягти піку найближчими тижнями"

новости с разницей в один час. примерно так люди сходят с ума, читая новости
14.04.2026 11:57 Ответить
Так годину ж тому писали, що дешевшає...
14.04.2026 12:24 Ответить
 
 