Цены на нефть могут достичь пика в ближайшие недели, - министр энергетики США Райт
Глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что цены на нефть, вероятно, достигнут своего пика "в течение следующих нескольких недель", пока судоходство в Ормузском проливе не возобновится в значительных объемах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Подробности
"Мы будем наблюдать высокие цены на энергоносители – и, возможно, даже их рост – до тех пор, пока не восстановится судоходство через Ормузский пролив в значительном объеме. Пик цен, вероятно, наступит в ближайшие недели", – отметил он.
Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что цены на нефть и бензин могут оставаться высокими до промежуточных выборов в ноябре.
Крис Райт также рассказал оситуации с добычей нефти в Венесуэле. После того, как США 3 января задержали президента Николаса Мадуро, временное правительство провело реформу основного нефтяного закона, чтобы стимулировать иностранные инвестиции.
По его словам, с 3 января было продано 150 миллионов баррелей венесуэльской нефти, а добыча выросла на 25%.
Что предшествовало?
Ранее президент США Дональд Трамп предупредил об уничтожении любых иранских кораблей, которые приблизятся к зоне ограничений.
В Вашингтоне заявляют, что ограничения могут касаться не только военных, но и коммерческих судов, связанных с финансовыми схемами Ирана. Также американская сторона подчеркивает возможную поддержку союзников в обеспечении безопасности судоходства.
Несмотря на это, СМИ пишут, что США и Иран сохраняют каналы коммуникации даже после неудачного раунда переговоров в Пакистане, который не принес прорыва. В Вашингтоне отмечают, что диалог продолжается, хотя позиции сторон остаются сложными.
Причини надмірних вимог та відсутності угоди зі США:
1. Вимога щодо розподілу з Іраном доходів від Ормузької протоки!!!!!
2. Вимога вивезення з Ірану урану, збагаченого до 60%
3. Вимога позбавити Іран права на збагачення урану на строк 20 років
На щастя, представники Ірану в переговорній групі твердо відстоювали національні інтереси країни, - заявив Сейед Махмуд Набвіан, депутат парламенту та член експертної групи іранської переговорної делегації в Ісламабаді.
новости с разницей в один час. примерно так люди сходят с ума, читая новости