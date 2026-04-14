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Новини Ціна на нафту
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Ціни на нафту можуть досягти піку найближчими тижнями, - міністр енергетики США Райт

Що відбувається із цінами на нафту: заява Міненерго США

Глава Міненерго США Кріс Райт заявив, що ціни на нафту, ймовірно, досягнуть свого піку "протягом наступних кількох тижнів", поки судноплавство в Ормузькій протоці не відновиться в значному обсязі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Подробиці

"Ми спостерігатимемо високі ціни на енергоносії – і, можливо, навіть зростання – доки не отримаємо значний обсяг судноплавства через Ормузьку протоку. Пік цін, ймовірно, настане найближчими тижнями", - зазначив він.

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що ціни на нафту та бензин можуть залишатися високими до проміжних виборів у листопаді.

Читайте: Доходи РФ від нафти різко зросли після послаблення санкцій США: заробила $12,8 млрд за квітень, - The New York Times

Кріс Райт також розповів про ситуацію з видобутком нафти у Венесуелі. Після того, як США 3 січня затримали президента Ніколаса Мадуро, тимчасовий уряд провів реформу основного нафтового закону, щоб заохотити іноземні інвестиції.

За його словами, від 3 січня продано 150 мільйонів барелів венесуельської нафти, а видобуток зріс на 25%.

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Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп попередив про знищення будь-яких іранських кораблів, які наближатимуться до зони обмежень.

У Вашингтоні заявляють, що обмеження можуть стосуватися не лише військових, а й комерційних суден, які пов’язані з фінансовими схемами Ірану. Також американська сторона наголошує на можливій підтримці союзників у забезпеченні безпеки судноплавства.

Попри це ЗМІ пишуть, що США та Іран зберігають канали комунікації навіть після невдалого раунду переговорів у Пакистані, який не приніс прориву. У Вашингтоні зазначають, що діалог триває, хоча позиції сторін залишаються складними.

Читайте: Росія зацікавлена у тривалій війні США проти Ірану, - Каллас

Автор: 

нафта (6689) США (26964)
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Топ коментарі
+4
Абхизался Рыжий вместе с Нетаньяху. Вместо -Тегеран за 3 дня-получилось завалить мировую экономику.хе- хе
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14.04.2026 09:22 Відповісти
+3
Тим часом Іран розповів, які вимоги нібито висунула американська делегація під час переговорів, що завершилися провалом.

Причини надмірних вимог та відсутності угоди зі США:

1. Вимога щодо розподілу з Іраном доходів від Ормузької протоки!!!!!

2. Вимога вивезення з Ірану урану, збагаченого до 60%

3. Вимога позбавити Іран права на збагачення урану на строк 20 років

На щастя, представники Ірану в переговорній групі твердо відстоювали національні інтереси країни, - заявив Сейед Махмуд Набвіан, депутат парламенту та член експертної групи іранської переговорної делегації в Ісламабаді.
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14.04.2026 10:09 Відповісти
+1
Чего-то вспомнился Губерман-
"Влюбилась Сара в комиссара
Схлестнулись гены в чреве сонном...
Трёх сыновей родила Сара-
Все продавцы в комиссионном"
Посвящается некому мичману Нельсону, он здесь активно тусуется хотя сам давным-давно свалил в USA.)
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14.04.2026 09:24 Відповісти

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