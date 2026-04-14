Ціни на нафту можуть досягти піку найближчими тижнями, - міністр енергетики США Райт

Глава Міненерго США Кріс Райт заявив, що ціни на нафту, ймовірно, досягнуть свого піку "протягом наступних кількох тижнів", поки судноплавство в Ормузькій протоці не відновиться в значному обсязі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Подробиці

"Ми спостерігатимемо високі ціни на енергоносії – і, можливо, навіть зростання – доки не отримаємо значний обсяг судноплавства через Ормузьку протоку. Пік цін, ймовірно, настане найближчими тижнями", - зазначив він.

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що ціни на нафту та бензин можуть залишатися високими до проміжних виборів у листопаді.

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Кріс Райт також розповів про ситуацію з видобутком нафти у Венесуелі. Після того, як США 3 січня затримали президента Ніколаса Мадуро, тимчасовий уряд провів реформу основного нафтового закону, щоб заохотити іноземні інвестиції.

За його словами, від 3 січня продано 150 мільйонів барелів венесуельської нафти, а видобуток зріс на 25%.

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Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп попередив про знищення будь-яких іранських кораблів, які наближатимуться до зони обмежень.

У Вашингтоні заявляють, що обмеження можуть стосуватися не лише військових, а й комерційних суден, які пов’язані з фінансовими схемами Ірану. Також американська сторона наголошує на можливій підтримці союзників у забезпеченні безпеки судноплавства.

Попри це ЗМІ пишуть, що США та Іран зберігають канали комунікації навіть після невдалого раунду переговорів у Пакистані, який не приніс прориву. У Вашингтоні зазначають, що діалог триває, хоча позиції сторін залишаються складними.

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