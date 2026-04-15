Раде не нужно принимать дополнительные законы, чтобы вернуть мужчин призывного возраста из Германии, - "слуга народа" Мережко

Председатель комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Украины, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Мережко считает, что для возвращения украинских мужчин призывного возраста из Германии в Украину Верховная Рада не должна принимать дополнительные законы.

"Я не думаю, что нужно принимать какое-то специальное законодательство. Разве что создавать какие-то стимулы, чтобы наши граждане возвращались. Например, повысить зарплату военным. А почему бы и нет? Если есть такие возможности, то я бы повысил зарплату военным. Они должны быть для нас приоритетом. Потому что от них зависит наша жизнь", - отметил нардеп.

По словам политика, на этот вопрос нужно смотреть с точки зрения международного права: "Украина в своем законодательстве определяет условия пребывания на ее территории иностранных граждан. Как и каждое государство. Как можно защитить права лица, например, иностранца, временно находящегося на территории другого государства? Прежде всего, исходя из международного права, нужно иметь в виду, что это суверенное право самого государства определять условия, на которых на его территории находится иностранец".

Мережко подчеркнул, что каждое демократическое государство располагает определенными средствами правовой защиты, которые предоставляются, в частности, иностранным гражданам, временно находящимся на его территории.

"Это могут быть различные средства. Например, можно обратиться в суд, чтобы защитить свое право. Но в любом случае нужно идти по правовому пути и использовать имеющиеся правовые механизмы для защиты своих прав. Кстати, есть международные договоры, которые регулируют правовой статус беженцев", - добавил он.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о сотрудничестве с Украиной по возвращению граждан, находящихся за рубежом.

Зеленский считает, чтоГермания должна заняться теми украинцами, которые незаконно выехали из Украины.

