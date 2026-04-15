Новости Возвращение украинцев из-за границі
3 001 43

Раде не нужно принимать дополнительные законы, чтобы вернуть мужчин призывного возраста из Германии, - "слуга народа" Мережко

Возвращение украинских мужчин из-за границы: что говорят в Раде?

Председатель комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Украины, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Мережко считает, что для возвращения украинских мужчин призывного возраста из Германии в Украину Верховная Рада не должна принимать дополнительные законы.

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Я не думаю, что нужно принимать какое-то специальное законодательство. Разве что создавать какие-то стимулы, чтобы наши граждане возвращались. Например, повысить зарплату военным. А почему бы и нет? Если есть такие возможности, то я бы повысил зарплату военным. Они должны быть для нас приоритетом. Потому что от них зависит наша жизнь", - отметил нардеп.

По словам политика, на этот вопрос нужно смотреть с точки зрения международного права: "Украина в своем законодательстве определяет условия пребывания на ее территории иностранных граждан. Как и каждое государство. Как можно защитить права лица, например, иностранца, временно находящегося на территории другого государства? Прежде всего, исходя из международного права, нужно иметь в виду, что это суверенное право самого государства определять условия, на которых на его территории находится иностранец".

Мережко подчеркнул, что каждое демократическое государство располагает определенными средствами правовой защиты, которые предоставляются, в частности, иностранным гражданам, временно находящимся на его территории.

"Это могут быть различные средства. Например, можно обратиться в суд, чтобы защитить свое право. Но в любом случае нужно идти по правовому пути и использовать имеющиеся правовые механизмы для защиты своих прав. Кстати, есть международные договоры, которые регулируют правовой статус беженцев", - добавил он.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+9
створити нове міністерство поверння чоловіків мобілізаційного віку

призначити міністра, замов, водієв набрати, та профінансувати з бюджета зарплату та інше
15.04.2026 11:34 Ответить
15.04.2026 11:34 Ответить
+8
Країна мрій
Казав, що поляки будуть їздити до нас на заобітки
А по факту бігає по європі кріпаків-ресурс збирає.
***********
15.04.2026 11:34 Ответить
15.04.2026 11:34 Ответить
+8
Від вільної людини до кріпака-ресурса одне голосування...
15.04.2026 11:36 Ответить
15.04.2026 11:36 Ответить
Міжнародне право було похерене в 2014 р - чи в 2008р - Портніков
15.04.2026 11:32 Ответить
15.04.2026 11:32 Ответить
Якщо "підвищити заробітню зарплати військовим", то владі нічого буде красти. Тому влада на це не піде.
15.04.2026 12:04 Ответить
15.04.2026 12:04 Ответить
А на підвищення податків на зарплати військовим влада не піде через рейтинги. Тому влада з її виборцями продовжить ГРАБУВАТИ українських військових, змушуючи воювати без плати за контракт.
15.04.2026 12:19 Ответить
15.04.2026 12:19 Ответить
Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво.
15.04.2026 11:32 Ответить
15.04.2026 11:32 Ответить
Коротче і хочется і колется. Але в німеччині вже судячи зі всього готові к місцевому ACE, але історічно як прийнято нову форму треба від Hugo Boss
15.04.2026 11:32 Ответить
15.04.2026 11:32 Ответить
Не буде Німеччина нікого повертати, дурнику. У них є своє власне законодавство, яке не дозволить депортувати біженців. Колись можливо повернуть хіба що людей пенсійного віку, а молодь в цю країну мрій одного виродка вже ніколи не повернеться.
15.04.2026 11:32 Ответить
15.04.2026 11:32 Ответить
"яке не дозволить депортувати біженців"- а хто тобі розумнику сказав що вони біженці? їх статус тимчасовий захіст
15.04.2026 11:44 Ответить
15.04.2026 11:44 Ответить
А хто тобі, розумнику, сказав, що вони назавжди перебуватимуть у цьому статусі?
А скільки сирійців повернулося додому з Європи, розумнику?
А тут білі люди, християни, вже майже європейці ментально. Ферштеєн?
15.04.2026 11:46 Ответить
15.04.2026 11:46 Ответить
а я й кажу що тимчасовий захист це тимчасово! і до чого тут сирійці? у них ніколи не було тимчасового захисту вони завжди були біженцями, вумнику!
15.04.2026 12:09 Ответить
15.04.2026 12:09 Ответить
Хм... Ну я думаю, что Ярослав хотел немного упростить повествование. Украинцы со статусом временной защиты могут подаваться на статус беженца. И некоторые подаются. И сделать это не сложно. Этот статус накладывает определенные ограничения в учебе и работе, они позволяет не зависит от продления статуса временной защиты.
15.04.2026 12:00 Ответить
15.04.2026 12:00 Ответить
Насправді все дуже просто, треба просто сказати: - Повертайтесь, будь-ласка.
15.04.2026 11:33 Ответить
15.04.2026 11:33 Ответить
створити нове міністерство поверння чоловіків мобілізаційного віку

призначити міністра, замов, водієв набрати, та профінансувати з бюджета зарплату та інше
15.04.2026 11:34 Ответить
15.04.2026 11:34 Ответить
Пропоную Чернишова! Нєфіг йому без діла сидіти.
15.04.2026 11:49 Ответить
15.04.2026 11:49 Ответить
Ви забули головне - що міністром має стати ефективний родич або друг дитинства, мінімум кум такого.
15.04.2026 11:49 Ответить
15.04.2026 11:49 Ответить
То так, спрацювало ж повернення міністра міністерства повернення...
15.04.2026 12:05 Ответить
15.04.2026 12:05 Ответить
Садівник обов'язково потрібен! Не можна без досвідченого садівника обійтися.
Можна взяти блохєра Петрова - спеціаліста по саду та городу. Та й на кладовищі він мабуть мав справу з рослинами. Зайва бронь чувачку не завадить.
15.04.2026 12:10 Ответить
15.04.2026 12:10 Ответить
Ось ти яка, контрактна армія 😆
15.04.2026 11:34 Ответить
15.04.2026 11:34 Ответить
Ухылянд арткор -не хочешь вернуться в страну Украину защищать?
15.04.2026 11:44 Ответить
15.04.2026 11:44 Ответить
Повернусь працювати в тцк коли їм гвинтівки видадуть та болгарки, щоб москворотим хати вскривати та витягувати за шкірку на штурм 😆😆😆
15.04.2026 11:48 Ответить
15.04.2026 11:48 Ответить
Країна мрій
Казав, що поляки будуть їздити до нас на заобітки
А по факту бігає по європі кріпаків-ресурс збирає.
***********
15.04.2026 11:34 Ответить
15.04.2026 11:34 Ответить
Від вільної людини до кріпака-ресурса одне голосування...
15.04.2026 11:36 Ответить
15.04.2026 11:36 Ответить
..... Бо від них залежить наше життя", - зазначив нардеп.
То йди служи якщо Ваше життя,а то кого завгодно але самі ні ні.
15.04.2026 11:35 Ответить
15.04.2026 11:35 Ответить
Ага, піде "служити". Років через 10...

Україна має ресурс, щоб продовжувати воювати 10 років та навіть більше, - "слуга народу" Мережко

Джерело: https://censor.net/ua/n3609077
15.04.2026 11:40 Ответить
15.04.2026 11:40 Ответить
Не служи, а воюй. Вони вже там всі наслужили на довічне.
15.04.2026 11:53 Ответить
15.04.2026 11:53 Ответить
15.04.2026 11:36 Ответить
15.04.2026 11:36 Ответить
Дуже сумніваюсь, що будь-яка країна буде примусово повертати сцикунів, що здриснули з України назад. Максимум будуть якісь вимоги, після яких ці чемпіони по бігу пересіченій місцевості, зберуться та переїдуть подалі, наприклад в Португалію, чи Ісландію, чи Нову Зеландію... на крайняк в Чилі, чи Аргентину. Знаю особисто декого з таких ... там хитрожопість зашкалює, а назад навіть під примусом будуть тікати - хто куди.
15.04.2026 11:37 Ответить
15.04.2026 11:37 Ответить
Про "сцикунів" і "бігунів по пересіченій місцевост"і, в яких "зашкалює хитрожопість" почитали, тепер давай щось про себе.

Чи це і було про тебе?
15.04.2026 11:58 Ответить
15.04.2026 11:58 Ответить
А чого ти, сцикун, досі не в окопі? Бурятів чекаєш?
15.04.2026 12:03 Ответить
15.04.2026 12:03 Ответить
Ми всі повинні чітко розуміти що існування України як держави смертельно небезпечно для всього режиму Зеленського. Поки існує Україна існують юридичні підстави для кримінального переслідування Зеленського і його поплічників в будь-якій локації світу. Саме тому знищення самої цієї можливості, знищення України як держави і є головною головним завданням цього режиму. Саме тому всі дії Зеленського слід розглядати виключно в цьому ракурсі і цій парадигмі. Зеленський практично припинив розслідування проти своїх поплічників, які вкрали з бюджету майже $1 млрд. Але питання інше - хто ж прикриє самого Зеленського? Тільки відсутність держави "Україна", як суб'єкту міжнародного права забезпечить спокійне життя Зеленського десь далеко-далеко...

Катастрофічно низький рівень управління вищого командування ЗС України Зеленський - Сирський призводить до колосальних втрат особового складу ЗС України, особливо у створених самим Сирським т.з. "штурмових військах". Залишки резервів Зеленський витискає з України, а Сирський перемелює своїми бездарними наказами на фронті тих, хто не виїхав.
15.04.2026 11:38 Ответить
15.04.2026 11:38 Ответить
Якщо країни Європи вирішать повернути чоловіків призовного віку, то знайдуть інструменти для цього. Але якщо їм це буде вигідно!
15.04.2026 11:39 Ответить
15.04.2026 11:39 Ответить
15.04.2026 11:51 Ответить
15.04.2026 11:51 Ответить
Українці, які працюють в Європі, ніколии не будуть депортрвані в Україну, як гарматне м'ясо зеленського. Вони платять податки, там де проживають! баканови, єрмаки,,петрови, кірюші тімошенки, колі котлети та інші трутні на передок, тоді і інші повернутьця зза кордону! ІМХО!
15.04.2026 12:00 Ответить
15.04.2026 12:00 Ответить
Мінєт 2 стврити , міндіча в міністри
15.04.2026 11:46 Ответить
15.04.2026 11:46 Ответить
Мережко бідкається що нікому буде воювати ще десять років щоб вони і продовжували жити своє найкраще життя..
15.04.2026 11:49 Ответить
15.04.2026 11:49 Ответить
А створювати стимули для тих що ще залишилися не треба? За зарплатню солдату згадав але депутанги спочатку собі два рази зарплату підвищили та своїм холуям. Брехунам більше ніхто не вірить.
15.04.2026 11:49 Ответить
15.04.2026 11:49 Ответить
Навіщо їм створювати стимули? Вони й так нікуди не втечуть.
15.04.2026 12:01 Ответить
15.04.2026 12:01 Ответить
"Раді не треба ухвалювати додаткових законів, щоб повернути чоловіків мобілізаційного віку з Німеччини"

І це правда. З тих самих причин, чому Раді не треба ухвалювати додаткових законів, щоб вирощувати помідори на Місяці або зробити Тихий океан не солоним. Бо млять від зелених дегенератів це ніяк не залежить!
15.04.2026 11:49 Ответить
15.04.2026 11:49 Ответить
До речі, дурень думкою багатiе.
15.04.2026 11:54 Ответить
15.04.2026 11:54 Ответить
А чому тільки з Німеччини?
А з Ізраіля, штатів, Канади, Австрії і Швейцарії, Польщі....
Чи в Німеччині немає.родичів і друзів авторів цієї ідеї?
15.04.2026 12:10 Ответить
15.04.2026 12:10 Ответить
Про Ізраїль не згадуй...звідси ніхто не поїде..
15.04.2026 12:20 Ответить
15.04.2026 12:20 Ответить
Звісно, не треба через повну безглуздість цього дійства. Бо на території Німеччини українські закони не застосовуються. А шантажувати чоловіків проблемами при поверненні після війни або конфіскацією майна, що знаходиться в Україні, вже якось не виходить.
15.04.2026 12:17 Ответить
15.04.2026 12:17 Ответить
Нічого дивного, що молоді люди для відродження української нації пейсатим взагалі не потрібні,
та створюють умови для звільнення території України від людей
15.04.2026 12:18 Ответить
15.04.2026 12:18 Ответить
Я знаю двух молодых ребят (до 40 лет), которые готовы вернуться.
Но боятся оказаться в полках Сырского. И еще нужны термины службы. Деньгами точно никого не заманить и законами.
15.04.2026 12:19 Ответить
15.04.2026 12:19 Ответить
 
 