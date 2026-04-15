Раде не нужно принимать дополнительные законы, чтобы вернуть мужчин призывного возраста из Германии, - "слуга народа" Мережко
Председатель комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Украины, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Мережко считает, что для возвращения украинских мужчин призывного возраста из Германии в Украину Верховная Рада не должна принимать дополнительные законы.
Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Я не думаю, что нужно принимать какое-то специальное законодательство. Разве что создавать какие-то стимулы, чтобы наши граждане возвращались. Например, повысить зарплату военным. А почему бы и нет? Если есть такие возможности, то я бы повысил зарплату военным. Они должны быть для нас приоритетом. Потому что от них зависит наша жизнь", - отметил нардеп.
По словам политика, на этот вопрос нужно смотреть с точки зрения международного права: "Украина в своем законодательстве определяет условия пребывания на ее территории иностранных граждан. Как и каждое государство. Как можно защитить права лица, например, иностранца, временно находящегося на территории другого государства? Прежде всего, исходя из международного права, нужно иметь в виду, что это суверенное право самого государства определять условия, на которых на его территории находится иностранец".
Мережко подчеркнул, что каждое демократическое государство располагает определенными средствами правовой защиты, которые предоставляются, в частности, иностранным гражданам, временно находящимся на его территории.
"Это могут быть различные средства. Например, можно обратиться в суд, чтобы защитить свое право. Но в любом случае нужно идти по правовому пути и использовать имеющиеся правовые механизмы для защиты своих прав. Кстати, есть международные договоры, которые регулируют правовой статус беженцев", - добавил он.
Что предшествовало?
- Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о сотрудничестве с Украиной по возвращению граждан, находящихся за рубежом.
- Зеленский считает, чтоГермания должна заняться теми украинцами, которые незаконно выехали из Украины.
А скільки сирійців повернулося додому з Європи, розумнику?
А тут білі люди, християни, вже майже європейці ментально. Ферштеєн?
призначити міністра, замов, водієв набрати, та профінансувати з бюджета зарплату та інше
Можна взяти блохєра Петрова - спеціаліста по саду та городу. Та й на кладовищі він мабуть мав справу з рослинами. Зайва бронь чувачку не завадить.
Казав, що поляки будуть їздити до нас на заобітки
А по факту бігає по європі кріпаків-ресурс збирає.
***********
То йди служи якщо Ваше життя,а то кого завгодно але самі ні ні.
Чи це і було про тебе?
Катастрофічно низький рівень управління вищого командування ЗС України Зеленський - Сирський призводить до колосальних втрат особового складу ЗС України, особливо у створених самим Сирським т.з. "штурмових військах". Залишки резервів Зеленський витискає з України, а Сирський перемелює своїми бездарними наказами на фронті тих, хто не виїхав.
І це правда. З тих самих причин, чому Раді не треба ухвалювати додаткових законів, щоб вирощувати помідори на Місяці або зробити Тихий океан не солоним. Бо млять від зелених дегенератів це ніяк не залежить!
А з Ізраіля, штатів, Канади, Австрії і Швейцарії, Польщі....
Чи в Німеччині немає.родичів і друзів авторів цієї ідеї?
та створюють умови для звільнення території України від людей
Но боятся оказаться в полках Сырского. И еще нужны термины службы. Деньгами точно никого не заманить и законами.