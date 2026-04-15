Раді не треба ухвалювати додаткових законів, щоб повернути чоловіків мобілізаційного віку з Німеччини, - "слуга народу" Мережко

Голова комітету зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва України, нардеп "Слуги народу" Олександр Мережко вважає, що задля повернення українських чоловіків мобілізаційного віку з Німеччини до України Верховна Рада не має ухвалювати додаткові закони.

Про це він сказав в коментарі Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Я не думаю, що треба приймати якесь спеціальне законодавство. Хіба що створювати якісь стимули, щоб наші громадяни поверталися. Наприклад, підвищити заробітню зарплати військовим. А чому ні? Якщо є такі можливості, то я б підвищив зарплату військовим. Вони мають бути для нас пріоритетом. Бо від них залежить наше життя", - зазначив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норвегія скасувала колективний захист для українських чоловіків

За словами політика, на це питання потрібно дивитися з точки зору міжнародного права: "Україна в своєму законодавстві визначає умови перебування на її території іноземних громадян. Як і кожна держава. Як можна захистити права особи, наприклад, іноземця, який тимчасово перебуває на території іншої держави? Насамперед, виходячи з міжнародного права, треба мати на увазі, що це суверенне право самої держави визначати умови, на яких на її території знаходиться іноземець".

Мережко наголосив, що кожна демократична держава має певні засоби правового захисту, які надаються зокрема іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на її території.

"Це можуть бути різні засоби. До прикладу, можна звернутися до суду, щоб захистити своє право. Але у будь-якому разі треба йти правовим шляхом та використовувати наявні правові механізми для захисту своїх прав. До речі, є міжнародні договори, які регулюють правовий статус біженців", - додав він.

Читайте: Україна і Німеччина обмінюватимуться бойовими даними

Що передувало?

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про співпрацю з Україною щодо повернення громадян, які перебувають за кордоном.

Зеленський вважає, що Німеччина має зайнятись тими українцями, які незаконно виїхали з України

Також читайте: Це можливість розпочати відносини України з Угорщиною з чистого аркуша, - Мережко про перемогу Мадяра