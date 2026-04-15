Помогли уничтожить мост на Херсонщине: Минобороны рассказало о британских дронах Malloy T-150. ИНФОГРАФИКА

Украина получила британские дроны Malloy T-150 еще в 2022 году; они зарекомендовали себя как надежные "грузовики", способные выполнять логистические задачи даже в неблагоприятных погодных условиях.

Министерство обороны рассказывает, что известно о дронах Malloy T-150, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, недавно стало известно о том, что дроны Malloy T-150 приняли участие в операции по уничтожению моста в Херсонской области, который противник использовал для логистики. Эти БПЛА доставили взрывчатку, благодаря которой удалось существенно повредить опоры моста, чтобы затем окончательно уничтожить его.

Назначение дронов

Дроны Malloy T-150 – это беспилотные октокоптеры (то есть имеющие 8 роторов) с большой грузоподъемностью. Их основным назначением является доставка боеприпасов, медикаментов, запчастей и провизии непосредственно на передовую.

Впервые эти дроны были опробованы Королевской морской пехотой Великобритании.

Отмечается, что они могут стабильно летать в более сложных погодных условиях, чем легкие беспилотники.

Технические характеристики и конструкция

Конструкция Malloy T-150 позволяет быстро подготовить его к вылету. Груз крепится с помощью специальных карабинов или размещается в грузовых отсеках.

Malloy T-150 – довольно большой дрон. Его параметры:

длина: 2,65 м;

ширина: 2,05 м;

высота: 0,71 м

Благодаря съемным аккумуляторам дрон может быстро возвращаться в небо после минимальной паузы на обслуживание.

Характеристики Malloy T-150:

грузоподъемность: до 68 кг (150 фунтов, откуда и название);

дальность полета: до 37 км;

время нахождения в воздухе: до 36 минут (в зависимости от веса груза);

максимальная скорость: до 108 км/ч;

тип двигателя: электрический.

В Минобороны добавили, что благодаря своим характеристикам Malloy T-150 в условиях современной войны стал и надежным инструментом поддержки, и средством выполнения точечных боевых задач.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили мост через реку Конка в районе Олешков на временно оккупированной Херсонщине, используя британский дрон T-150 Malloy.