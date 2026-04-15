Помогли уничтожить мост на Херсонщине: Минобороны рассказало о британских дронах Malloy T-150. ИНФОГРАФИКА
Украина получила британские дроны Malloy T-150 еще в 2022 году; они зарекомендовали себя как надежные "грузовики", способные выполнять логистические задачи даже в неблагоприятных погодных условиях.
Министерство обороны рассказывает, что известно о дронах Malloy T-150, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, недавно стало известно о том, что дроны Malloy T-150 приняли участие в операции по уничтожению моста в Херсонской области, который противник использовал для логистики. Эти БПЛА доставили взрывчатку, благодаря которой удалось существенно повредить опоры моста, чтобы затем окончательно уничтожить его.
Назначение дронов
Дроны Malloy T-150 – это беспилотные октокоптеры (то есть имеющие 8 роторов) с большой грузоподъемностью. Их основным назначением является доставка боеприпасов, медикаментов, запчастей и провизии непосредственно на передовую.
Впервые эти дроны были опробованы Королевской морской пехотой Великобритании.
Отмечается, что они могут стабильно летать в более сложных погодных условиях, чем легкие беспилотники.
Технические характеристики и конструкция
Конструкция Malloy T-150 позволяет быстро подготовить его к вылету. Груз крепится с помощью специальных карабинов или размещается в грузовых отсеках.
Malloy T-150 – довольно большой дрон. Его параметры:
- длина: 2,65 м;
- ширина: 2,05 м;
- высота: 0,71 м
Благодаря съемным аккумуляторам дрон может быстро возвращаться в небо после минимальной паузы на обслуживание.
Характеристики Malloy T-150:
- грузоподъемность: до 68 кг (150 фунтов, откуда и название);
- дальность полета: до 37 км;
- время нахождения в воздухе: до 36 минут (в зависимости от веса груза);
- максимальная скорость: до 108 км/ч;
- тип двигателя: электрический.
В Минобороны добавили, что благодаря своим характеристикам Malloy T-150 в условиях современной войны стал и надежным инструментом поддержки, и средством выполнения точечных боевых задач.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили мост через реку Конка в районе Олешков на временно оккупированной Херсонщине, используя британский дрон T-150 Malloy.
