Допомогли знищити міст на Херсонщині: Міноборони розповіло про британські дрони Malloy T-150. ІНФОГРАФІКА

Індустрія дронів

Британські дрони Malloy T-150 Україна отримала ще у 2022 році, вони зарекомендували себе як надійні "вантажівки", що можуть виконувати логістичні завдання навіть за несприятливих погодних умов.

Міністерство оборони розповідає, що відомо про дрони Malloy T-150, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, нещодавно стало відомо про те, що дрони Malloy T-150 взяли участь в операції зі знищення мосту в Херсонській області, який противник використовував для логістики. Ці БпЛА доставили вибухівку, завдяки якій вдалося суттєво пошкодити опори моста, щоб потім остаточно знищити його.

Призначення дронів

Дрони Malloy T-150 – це безпілотні октокоптери (тобто ті, що мають 8 роторів) з великою вантажністю. Їхнім основним призначенням є доставка боєприпасів, медикаментів, запчастин та провізії безпосередньо на передову.

Уперше ці дрони були випробувані Королівською морською піхотою Великої Британії.

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Зазначається, що вони можуть стабільно літати у складніших погодних умовах, ніж легкі безпілотники.

Технічні характеристики і конструкція

Конструкція Malloy T-150 дозволяє швидко підготувати його до вильоту. Вантаж кріпиться за допомогою спеціальних карабінів або розміщується у вантажних відсіках.

Malloy T-150 – доволі великий дрон. Його параметри:

довжина: 2,65 м;

ширина: 2,05 м;

висота: 0,71 м.

Завдяки знімним акумуляторам дрон може швидко повертатися в небо після мінімальної паузи на обслуговування.

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Характеристики Malloy T-150:

вантажність: до 68 кг (150 фунтів, звідки й назва);

дальність польоту: до 37 км;

час перебування у повітрі: до 36 хвилин (залежно від ваги вантажу);

максимальна швидкість: до 108 км/год;

тип двигуна: електричний.

У Міноборони додали що завдяки своїм характеристикам Malloy T-150 в умовах сучасної війни стали і надійним інструментом підтримки, і засобом виконання точкових бойових завдань.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що українські військові знищили міст через річку Конка в районі Олешків на тимчасово окупованій Херсонщині, використовуючи британський дрон T-150 Malloy.