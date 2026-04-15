Допомогли знищити міст на Херсонщині: Міноборони розповіло про британські дрони Malloy T-150. ІНФОГРАФІКА
Індустрія дронів
Британські дрони Malloy T-150 Україна отримала ще у 2022 році, вони зарекомендували себе як надійні "вантажівки", що можуть виконувати логістичні завдання навіть за несприятливих погодних умов.
Міністерство оборони розповідає, що відомо про дрони Malloy T-150, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, нещодавно стало відомо про те, що дрони Malloy T-150 взяли участь в операції зі знищення мосту в Херсонській області, який противник використовував для логістики. Ці БпЛА доставили вибухівку, завдяки якій вдалося суттєво пошкодити опори моста, щоб потім остаточно знищити його.
Призначення дронів
Дрони Malloy T-150 – це безпілотні октокоптери (тобто ті, що мають 8 роторів) з великою вантажністю. Їхнім основним призначенням є доставка боєприпасів, медикаментів, запчастин та провізії безпосередньо на передову.
Уперше ці дрони були випробувані Королівською морською піхотою Великої Британії.
Зазначається, що вони можуть стабільно літати у складніших погодних умовах, ніж легкі безпілотники.
Технічні характеристики і конструкція
Конструкція Malloy T-150 дозволяє швидко підготувати його до вильоту. Вантаж кріпиться за допомогою спеціальних карабінів або розміщується у вантажних відсіках.
Malloy T-150 – доволі великий дрон. Його параметри:
- довжина: 2,65 м;
- ширина: 2,05 м;
- висота: 0,71 м.
Завдяки знімним акумуляторам дрон може швидко повертатися в небо після мінімальної паузи на обслуговування.
Характеристики Malloy T-150:
- вантажність: до 68 кг (150 фунтів, звідки й назва);
- дальність польоту: до 37 км;
- час перебування у повітрі: до 36 хвилин (залежно від ваги вантажу);
- максимальна швидкість: до 108 км/год;
- тип двигуна: електричний.
У Міноборони додали що завдяки своїм характеристикам Malloy T-150 в умовах сучасної війни стали і надійним інструментом підтримки, і засобом виконання точкових бойових завдань.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що українські військові знищили міст через річку Конка в районі Олешків на тимчасово окупованій Херсонщині, використовуючи британський дрон T-150 Malloy.
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