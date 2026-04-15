Ультраправая "АдГ" обошла блок Мерца и стала самой популярной партией Германии, - опрос
Данные последнего опроса, проведенного социологическим институтом YouGov, показывают, что самой популярной партией в Германии стала "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), за которую готовы проголосовать 27% опрошенных.
Об этом пишет Die Welt, передает Цензор.НЕТ.
Данные опроса
Так, отмечается, что результат ультраправых вырос на один процентный пункт по сравнению с предыдущим месяцем.
Зато коалиционные партии понесли значительные потери. Правящий блок ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца получил 23% поддержки, что на три процентных пункта меньше, чем в прошлом месяце. Это самый низкий показатель для этой политической силы с декабря 2021 года.
Социал-демократическая партия Германии получила 13 %, что на один процентный пункт меньше, чем в марте.
"Зеленые" и "Левые" набрали по одному процентному пункту, достигнув 14% и 10% соответственно.
Растет недовольство правительством
В то же время растет недовольство коалиционным правительством. 79% опрошенных заявили, что недовольны работой кабинета министров. Для сравнения, в первом опросе в июне 2025 года этот показатель составлял 55%.
Что предшествовало
- Напомним, 2 мая 2025 года немецкая разведывательная служба классифицировала ультраправую партию "Альтернатива для Германии" как экстремистскую организацию, угрожающую демократии.
- Государственный секретарь США Марко Рубио осудил решение Германии признать ультраправую партию "Альтернатива для Германии" экстремистской организацией, угрожающей демократии.
- Лидеры партии "Альтернатива для Германии" считают отнесение ее к правоэкстремистам политически мотивированным. Они намерены обжаловать это решение.
Але без думки натуральних німців це не могло б відбутися.
Це результат десятиліть " рєалполітік", безкінечного засилля мігрантів із азії, африки, арабів..
На жаль для України це може бути потужним ударрм..
Німців накручують у напрямку "Адольф був у багатьох питаннях правий.", "Покарання за Другу Світову несправедливе!" І таке інше.
Але робиться це в рамках роботи за 3 *****
Звісно , що є причини - є проблєми , які треба вирішувати ...
Натомість тутушнім коментаторам проще все списати на "рукукремля"
Так що це дійсно рука кремля..
Хоча про це ні слова,чомусь.
Але це впливовий зах.політик сказав.
А те ,що називають "партією *****"-то безпідставно.Так і слуг називають "партією *****" і на це вже є серйозні підстави.
А скільки українців вже було вбито в Європі усякими Абдулами.