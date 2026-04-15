Ультраправая "АдГ" обошла блок Мерца и стала самой популярной партией Германии, - опрос

Данные последнего опроса, проведенного социологическим институтом YouGov, показывают, что самой популярной партией в Германии стала "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), за которую готовы проголосовать 27% опрошенных.

Об этом пишет Die Welt, передает Цензор.НЕТ.

Данные опроса

Так, отмечается, что результат ультраправых вырос на один процентный пункт по сравнению с предыдущим месяцем.

Зато коалиционные партии понесли значительные потери. Правящий блок ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца получил 23% поддержки, что на три процентных пункта меньше, чем в прошлом месяце. Это самый низкий показатель для этой политической силы с декабря 2021 года.

Социал-демократическая партия Германии получила 13 %, что на один процентный пункт меньше, чем в марте.

"Зеленые" и "Левые" набрали по одному процентному пункту, достигнув 14% и 10% соответственно.

Растет недовольство правительством

В то же время растет недовольство коалиционным правительством. 79% опрошенных заявили, что недовольны работой кабинета министров. Для сравнения, в первом опросе в июне 2025 года этот показатель составлял 55%.

