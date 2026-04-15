Ультраправая "АдГ" обошла блок Мерца и стала самой популярной партией Германии, - опрос

Данные последнего опроса, проведенного социологическим институтом YouGov, показывают, что самой популярной партией в Германии стала "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), за которую готовы проголосовать 27% опрошенных.

Так, отмечается, что результат ультраправых вырос на один процентный пункт по сравнению с предыдущим месяцем.

Зато коалиционные партии понесли значительные потери. Правящий блок ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца получил 23% поддержки, что на три процентных пункта меньше, чем в прошлом месяце. Это самый низкий показатель для этой политической силы с декабря 2021 года.

Социал-демократическая партия Германии получила 13 %, что на один процентный пункт меньше, чем в марте.

"Зеленые" и "Левые" набрали по одному процентному пункту, достигнув 14% и 10% соответственно.

Растет недовольство правительством

В то же время растет недовольство коалиционным правительством. 79% опрошенных заявили, что недовольны работой кабинета министров. Для сравнения, в первом опросе в июне 2025 года этот показатель составлял 55%.

Что предшествовало

  • Напомним, 2 мая 2025 года немецкая разведывательная служба классифицировала ультраправую партию "Альтернатива для Германии" как экстремистскую организацию, угрожающую демократии.
  • Государственный секретарь США Марко Рубио осудил решение Германии признать ультраправую партию "Альтернатива для Германии" экстремистской организацией, угрожающей демократии.
  • Лидеры партии "Альтернатива для Германии" считают отнесение ее к правоэкстремистам политически мотивированным. Они намерены обжаловать это решение.

Топ комментарии
+7
Німці мабуть заскучали по дедам які могут повторить
15.04.2026 14:53 Ответить
+4
Там кацапов дуже багато а кацап навіть у Німеччині не еволюціонює.
15.04.2026 14:56 Ответить
+3
Гітлер теж до влади прийшов демократичним шляхом.
15.04.2026 14:56 Ответить
Так, всі російські німці за ультраправих..
Але без думки натуральних німців це не могло б відбутися.
Це результат десятиліть " рєалполітік", безкінечного засилля мігрантів із азії, африки, арабів..
На жаль для України це може бути потужним ударрм..
15.04.2026 15:02 Ответить
Нєвсьотакадназначна!!!

Німців накручують у напрямку "Адольф був у багатьох питаннях правий.", "Покарання за Другу Світову несправедливе!" І таке інше.

Але робиться це в рамках роботи за 3 *****
15.04.2026 14:57 Ответить
бо це історична правда, все, про що попереджав дід Адольф - реалізувалося.
15.04.2026 15:03 Ответить
Умных, с причинно-следственным мышлением в мозгах, подобной херней накрутить нельзя. А быдло потребляет это дерьмо на "ура", аж захлебывается.
15.04.2026 15:26 Ответить
Результати опитувань показують наслідки злочину, який здійснили група осіб на чолі з Шредером-меркель на вимоги ******, за гроші газпрьому, які він їм платив, з газу, що купували НІМЦІ у ******!!!
15.04.2026 15:10 Ответить
Быдло - оно и в Африке было, и в Германии быдло, оно везде остается быдлом. Теперь оно и в Германии приведет к власти очередного самовлюбленного фрика. В мире наступила эпоха фриков.
15.04.2026 15:23 Ответить
Як тільки "ультра-праві", так працюють за фублі.
15.04.2026 14:53 Ответить
15.04.2026 14:55 Ответить
Причина ?
15.04.2026 14:57 Ответить
Результат нестримної іміграційної політики. Мігранти загадили централні райони більшості міст, особливо біля вокзалів у Німеччині.
15.04.2026 15:05 Ответить
Це було риторичне запитання ...
Звісно , що є причини - є проблєми , які треба вирішувати ...
Натомість тутушнім коментаторам проще все списати на "рукукремля"
15.04.2026 15:10 Ответить
Ну Альтернатива доя Німеччини завжди була прокремлівська. У програмі- запуск Північних потоків, заборона поставоу Україні, визнання " законних інтересів роісії"
Так що це дійсно рука кремля..
15.04.2026 15:23 Ответить
Замігрансткая партія Мутті Меркель давно вже антімігрансткая. Таємно перевзулися в сортирі перед минулими виборами. Чому це не допомагає.
15.04.2026 15:12 Ответить
Поздно піть баржомі.. Вже завезли тих мігрантів..
15.04.2026 15:24 Ответить
І там дебілів повно.Світ летить в прірву.
15.04.2026 15:00 Ответить
27% німців "ультранацисти". У Франції диктатор Макрон з ними круто розправився. Те ж саме буде і в Німеччині. Не дивіться що Мерц виглядає як побите чмо.
15.04.2026 15:07 Ответить
кожний орк, який мав частку німецької крові, автоматично отримував з 1990-х рр. німецький паспорт, є багато рашистської наволочі з Мордору, які відправилися до німеччини бути "німцями" за халяву, на сьогодні в Німеччині сформувалася друга Московщина з цих виродків, яка є рушійною силою неонацистського багна під назвою "Альтернатива для Німеччини"
15.04.2026 15:10 Ответить
Ельф Борис прийде порядок наведе.
15.04.2026 15:22 Ответить
Треба Венса до них заслати...
15.04.2026 15:13 Ответить
Ось де ***** може отримати сатисфакцію за орбана. А цей дурило мерц нехай й далі відмовляється тауруси давати...
15.04.2026 15:15 Ответить
Одне що правильно,так це те, що сказала лідер АдН про найвеличнішого: відверто і своїми словами.
Хоча про це ні слова,чомусь.
15.04.2026 15:16 Ответить
А те ще АдН називають партією ***** в Європі-це нічого ? Головне що вона називає нашого найвеличнішого-чмом ?
15.04.2026 15:22 Ответить
Орбана " пережили", можливо його тінь ще буде, але тепер німецькі вибори. І так по колу.
15.04.2026 15:23 Ответить
Чмом не називала,але описала все в одному виступі,про що ми і так знаємо.
А те ,що називають "партією *****"-то безпідставно.Так і слуг називають "партією *****" і на це вже є серйозні підстави.
15.04.2026 15:29 Ответить
Та там негри-араби вже перевершили радянського солдата напевне і німці щось не в захваті схоже. Також зелені і ліві знищили енергетику та промисловість.
А скільки українців вже було вбито в Європі усякими Абдулами.
15.04.2026 15:30 Ответить
Клімкін теж казав що Європа буде рухатися вправо - причин щоб було якось по іншому немає
15.04.2026 15:32 Ответить
Тим гірше для німців...
15.04.2026 15:34 Ответить
 
 