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Новини Партія Альтернатива для Німеччини
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Ультраправа "АдН" обійшла блок Мерца і стала найпопулярнішою партією Німеччини, - опитування

"АдН" стала найпопулярнішою партією Німеччини

Дані останнього опитування, проведеного соціологічним інститутом YouGov, свідчать, що найпопулярнішою партією в Німеччині стала "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"), за неї готові проголосувати 27% опитаних.

Про це пише Die Welt, передає Цензор.НЕТ.

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Дані опитування

Так, зазначається, що результат ультраправих зріс на один відсотковий пункт порівняно з попереднім місяцем.

Натомість коаліційні партії зазнали значних втрат. Керівний блок ХДС/ХСС канцлера Фрідріха Мерца отримав 23% підтримки, що на три відсоткові пункти менше, ніж минулого місяця. Це є найнижчим показником для цієї політсили з грудня 2021 року.

Соціал-демократична партія Німеччини отримала 13 %, що на один відсотковий пункт менше, ніж у березні.

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"Зелені" та "Ліві" набрали по одному відсотковому пункту, досягнувши 14% та 10% відповідно.

Зростає невдоволення урядом

Водночас зростає невдоволення коаліційним урядом. 79% опитаних заявили, що незадоволені роботою кабінету міністрів. Для порівняння, у першому опитуванні в червні 2025 року цей показник становив 55%.

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Що передувало

  • Нагадаємо, 2 травня 2025 року німецька розвідувальна служба класифікувала ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" як екстремістську організацію, що загрожує демократії.
  • Державний секретар США Марко Рубіо засудив те, що Німеччина вирішила визнати ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" як екстремістську організацію, що загрожує демократії.
  • Лідери партії "Альтернатива для Німеччини" вважають віднесення її до правоекстремістів політично мотивованим. Вони збираються оскаржити це рішення.

Автор: 

Німеччина (8147) опитування (2219)
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Топ коментарі
+15
Німці мабуть заскучали по дедам які могут повторить
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15.04.2026 14:53 Відповісти
+12
Там кацапов дуже багато а кацап навіть у Німеччині не еволюціонює.
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15.04.2026 14:56 Відповісти
+6
Нєвсьотакадназначна!!!

Німців накручують у напрямку "Адольф був у багатьох питаннях правий.", "Покарання за Другу Світову несправедливе!" І таке інше.

Але робиться це в рамках роботи за 3 *****
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15.04.2026 14:57 Відповісти

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