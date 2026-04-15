Ультраправа "АдН" обійшла блок Мерца і стала найпопулярнішою партією Німеччини, - опитування

Дані останнього опитування, проведеного соціологічним інститутом YouGov, свідчать, що найпопулярнішою партією в Німеччині стала "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"), за неї готові проголосувати 27% опитаних.

Про це пише Die Welt, передає Цензор.НЕТ.

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Дані опитування

Так, зазначається, що результат ультраправих зріс на один відсотковий пункт порівняно з попереднім місяцем.

Натомість коаліційні партії зазнали значних втрат. Керівний блок ХДС/ХСС канцлера Фрідріха Мерца отримав 23% підтримки, що на три відсоткові пункти менше, ніж минулого місяця. Це є найнижчим показником для цієї політсили з грудня 2021 року.

Соціал-демократична партія Німеччини отримала 13 %, що на один відсотковий пункт менше, ніж у березні.

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"Зелені" та "Ліві" набрали по одному відсотковому пункту, досягнувши 14% та 10% відповідно.

Зростає невдоволення урядом

Водночас зростає невдоволення коаліційним урядом. 79% опитаних заявили, що незадоволені роботою кабінету міністрів. Для порівняння, у першому опитуванні в червні 2025 року цей показник становив 55%.

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