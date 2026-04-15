Ультраправа "АдН" обійшла блок Мерца і стала найпопулярнішою партією Німеччини, - опитування
Дані останнього опитування, проведеного соціологічним інститутом YouGov, свідчать, що найпопулярнішою партією в Німеччині стала "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"), за неї готові проголосувати 27% опитаних.
Про це пише Die Welt, передає Цензор.НЕТ.
Дані опитування
Так, зазначається, що результат ультраправих зріс на один відсотковий пункт порівняно з попереднім місяцем.
Натомість коаліційні партії зазнали значних втрат. Керівний блок ХДС/ХСС канцлера Фрідріха Мерца отримав 23% підтримки, що на три відсоткові пункти менше, ніж минулого місяця. Це є найнижчим показником для цієї політсили з грудня 2021 року.
Соціал-демократична партія Німеччини отримала 13 %, що на один відсотковий пункт менше, ніж у березні.
"Зелені" та "Ліві" набрали по одному відсотковому пункту, досягнувши 14% та 10% відповідно.
Зростає невдоволення урядом
Водночас зростає невдоволення коаліційним урядом. 79% опитаних заявили, що незадоволені роботою кабінету міністрів. Для порівняння, у першому опитуванні в червні 2025 року цей показник становив 55%.
Що передувало
- Нагадаємо, 2 травня 2025 року німецька розвідувальна служба класифікувала ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" як екстремістську організацію, що загрожує демократії.
- Державний секретар США Марко Рубіо засудив те, що Німеччина вирішила визнати ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" як екстремістську організацію, що загрожує демократії.
- Лідери партії "Альтернатива для Німеччини" вважають віднесення її до правоекстремістів політично мотивованим. Вони збираються оскаржити це рішення.
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Німців накручують у напрямку "Адольф був у багатьох питаннях правий.", "Покарання за Другу Світову несправедливе!" І таке інше.
Але робиться це в рамках роботи за 3 *****