Массированный обстрел: в Украине частично обесточены несколько областей

Из-за массированных обстрелов часть регионов Украины временно осталась без электроэнергии. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы восстановить энергоснабжение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.

В ночь на 16 апреля территория Украины подверглась массированной комбинированной атаке. Целью врага вновь стали объекты энергетики. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Несмотря на нанесенный ущерб, дефицита в системе не наблюдается, поэтому плановые ограничения не будут применяться. Для обеспечения надежной работы сети просим потребителей соблюдать режим экономного использования электроэнергии в вечернее время (18:00-22:00).

Массированный обстрел 16 апреля

В ночь на 16 апреля 2026 года российские войска осуществили комбинированную атаку на территорию Украины с применением ракет и ударных дронов. Под ударом оказались Киев, Одесса, Днепр, Харьков и другие регионы.

По состоянию на утро известно о по меньшей мере 15 погибших и более 100 пострадавших, данные уточняются.

В Киеве погибли 4 человека, среди них ребенок. Ранены более 50 человек. Наибольшие разрушения понесли Подольский и Оболонский районы.

В Одессе в результате двух волн атак погибли 8 человек, десятки пострадали. Повреждена портовая и жилая инфраструктура, частично разрушено многоэтажное здание.

В Днепре и области погибли по меньшей мере 3 человека, есть раненые, среди них дети. Повреждены жилые дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.

В Харькове в результате ударов дронов пострадали мирные жители, зафиксированы разрушения в жилых районах.

