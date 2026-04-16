Масований обстріл: в Україні частково знеструмлені кілька областей

Через масований обстріл частина регіонів України тимчасово залишилася без електроенергії. Енергетики працюють у посиленому режимі для відновлення постачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго.

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У ніч на 16 квітня територія України зазнала масованої комбінованої атаки. Ціллю ворога знову стали об'єкти енергетики. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Попри завдану шкоду, дефіциту в системі не спостерігається, тому планові обмеження не застосовуватимуться. Для забезпечення надійної роботи мережі просимо споживачів дотримуватися режиму ощадливого використання електрики у вечірній час (18:00–22:00).

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Масований обстріл 16 квітня

У ніч на 16 квітня 2026 року російські війська здійснили комбіновану атаку по території України із застосуванням ракет і ударних дронів. Під ударом опинилися Київ, Одеса, Дніпро, Харків та інші регіони.

Станом на ранок відомо про щонайменше 15 загиблих та понад 100 постраждалих, дані уточнюються.

У Києві загинули 4 людини, серед них дитина. Поранено понад 50 осіб. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони.

В Одесі внаслідок двох хвиль атак загинули 8 людей, десятки постраждали. Пошкоджено портову та житлову інфраструктуру, частково зруйновано багатоповерхівку.

У Дніпрі та області загинули щонайменше 3 людини, є поранені, серед них діти. Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та об’єкти інфраструктури.

У Харкові через удари дронів постраждали цивільні, зафіксовані руйнування у житлових районах.

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