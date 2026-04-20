Ситуация в Сумской области стабильная, угрозы окружения нет, - ГВ "Курск"

В зоне ответственности группировки войск "Курск" ситуация остается стабильной и контролируемой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Курск".

Какова ситуация на границе?

"Противник не совершил никаких действий, которые стоило бы называть прорывами и попытками взять город Сумы в "полуокружение". Каких-либо оснований говорить об этом нет. Ведь везде, где россияне пытались проводить штурмовые действия в районе ответственности ГВ "Курск", они получали и продолжают получать достойный отпор, не добиваясь никаких успехов", - говорится в сообщении.

Поэтому, как отмечают в ГВ "Курск", распространенная некоторыми СМИ информация не имеет ничего общего с реальностью.

"В очередной раз обращаемся к журналистам с просьбой пользоваться только официальной информацией Сил обороны Украины и тщательно проверять сведения, полученные из сомнительных источников. Потому что непроверенные слухи и сплетни о якобы опасности для областного центра способствуют дестабилизации нашего общества и возникновению паники среди гражданского населения", - добавили в ведомстве.

Россияне активизировали наступательные действия в Сумской области

Напомним, что накануне спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявлял, что российские войска усилили наступление на Сумском направлении и пытаются расширить зоны контроля вблизи границы.

В свою очередь, 14-й армейский корпус сообщал, что из-за превосходства противника в силах и средствах подразделения Сил обороны Украины переместились на новые подготовленные рубежи в районе населенного пункта Миропольское Сумской области.

Соответствующее решение принято для сохранения жизни личного состава.

DeepState сообщал, что российские оккупационные войска продвигаются в Сумской области.

