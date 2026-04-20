Ситуація на Сумщині стабільна, загроз оточення немає, - УВ "Курськ"

У зоні відповідальності угруповання військ "Курськ" ситуація залишається стабільною та контрольованою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Курськ".

Яка ситуація у прикордонні?

"Противник не здійснив жодних дій, які варто було б називати проривами й спробами взяти місто Суми у "напівоточення'. Будь-які підстави говорити про це відсутні. Адже скрізь, де росіяни намагалися проводити штурмові дії в районі відповідальності УВ "Курськ", вони отримували й продовжують отримувати гідну відсіч, не маючи жодних успіхів", - йдеться у повідомленні.

Тож, як наголошують в УВ "Курськ", поширена деякими медіа інформація не має нічого спільного з дійсністю.

"Укотре звертаємося до журналістів користуватися лише офіційною інформацією Сил оборони України й ретельно перевіряти відомості, отримані із сумнівних джерел. Бо неперевірені чутки й плітки про нібито небезпеку для обласного центру сприяють дестабілізації нашого суспільства й виникненню паніки серед цивільного населення", - додали в відомстві.

Росіяни ативізували наступальні дії на Сумщині

Нагадаємо, що напередодні речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявляв, що російські війська посилили наступ на Сумському напрямку та намагаються розширити зони контролю поблизу кордону.

Своєю чергою 14-й армійський корпус повідомляв, що через перевагу противника в силах і засобах підрозділи Сил оборони України перемістилися на нові підготовлені рубежі в районі населеного пункту Миропільське Сумської області.

Відповідне рішення ухвалене задля збереження життя особового складу.

DeepState повідомляв, що російські окупаційні війська мають просування на Сумщині.

