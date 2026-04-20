Ситуація на Сумщині стабільна, загроз оточення немає, - УВ "Курськ"
У зоні відповідальності угруповання військ "Курськ" ситуація залишається стабільною та контрольованою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Курськ".
Яка ситуація у прикордонні?
"Противник не здійснив жодних дій, які варто було б називати проривами й спробами взяти місто Суми у "напівоточення'. Будь-які підстави говорити про це відсутні. Адже скрізь, де росіяни намагалися проводити штурмові дії в районі відповідальності УВ "Курськ", вони отримували й продовжують отримувати гідну відсіч, не маючи жодних успіхів", - йдеться у повідомленні.
Тож, як наголошують в УВ "Курськ", поширена деякими медіа інформація не має нічого спільного з дійсністю.
"Укотре звертаємося до журналістів користуватися лише офіційною інформацією Сил оборони України й ретельно перевіряти відомості, отримані із сумнівних джерел. Бо неперевірені чутки й плітки про нібито небезпеку для обласного центру сприяють дестабілізації нашого суспільства й виникненню паніки серед цивільного населення", - додали в відомстві.
Росіяни ативізували наступальні дії на Сумщині
- Нагадаємо, що напередодні речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявляв, що російські війська посилили наступ на Сумському напрямку та намагаються розширити зони контролю поблизу кордону.
- Своєю чергою 14-й армійський корпус повідомляв, що через перевагу противника в силах і засобах підрозділи Сил оборони України перемістилися на нові підготовлені рубежі в районі населеного пункту Миропільське Сумської області.
- Відповідне рішення ухвалене задля збереження життя особового складу.
- DeepState повідомляв, що російські окупаційні війська мають просування на Сумщині.
