Злоупотребления с "зеленым" тарифом: ВАКС заочно арестовал экс-заместителя главы ОП Шурму и его брата, - НАБУ

21 апреля 2026 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Украины и владельца сети украинских и иностранных компаний (близкого родственника бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Украины).

НАБУ

О ком идет речь?

Фамилий фигурантов НАБУ не называет, однако из материалов дела известно, что речь идет о Ростиславе Шурме и его брате Олеге, которых недавно объявили в розыск.

После задержания подозреваемых и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

НАБУ напоминает, что лица подозреваются в завладении денежными средствами, предназначенными для выплат по "зеленому" тарифу, в составе организованной группы, действовавшей в интересах ряда коммерческих энергогенерирующих предприятий, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.

Что предшествовало?

В 2023 году журналисты Bihus.Info выпустили расследование, в котором выяснили, что Украина, вероятно, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию с солнечных электростанций, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.

Некоторые из этих компаний связаны с заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурмой, в частности с его братом Олегом Шурмой и бывшим подчиненным.

25 июля 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ провело обыски у Шурмы в Германии.

Впоследствии эту информацию подтвердили германские СМИ.

