Злоупотребления с "зеленым" тарифом: ВАКС заочно арестовал экс-заместителя главы ОП Шурму и его брата, - НАБУ

21 апреля 2026 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Украины и владельца сети украинских и иностранных компаний (близкого родственника бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

О ком идет речь?

Фамилий фигурантов НАБУ не называет, однако из материалов дела известно, что речь идет о Ростиславе Шурме и его брате Олеге, которых недавно объявили в розыск.

После задержания подозреваемых и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

НАБУ напоминает, что лица подозреваются в завладении денежными средствами, предназначенными для выплат по "зеленому" тарифу, в составе организованной группы, действовавшей в интересах ряда коммерческих энергогенерирующих предприятий, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.

Что предшествовало?

  • В 2023 году журналисты Bihus.Info выпустили расследование, в котором выяснили, что Украина, вероятно, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию с солнечных электростанций, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.
  • Некоторые из этих компаний связаны с заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурмой, в частности с его братом Олегом Шурмой и бывшим подчиненным.
  • 25 июля 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ провело обыски у Шурмы в Германии.
  • Впоследствии эту информацию подтвердили германские СМИ.

Як вчасно.
21.04.2026 11:40 Ответить
Мало заносив зеленим згідно тарифу?
21.04.2026 11:42 Ответить
Зеленський з татаровим, мабуть особисто складають і керують графіком «ЗАОЧНОГО арешту» і затягуванням накладання САНКЦІЙ на своїх поплічників та їх родичів!! Верещук забезпечує їх шатлами до «зеленого коридору» на кордоні з кєровніками з ДПСУ і УДО!!
21.04.2026 11:49 Ответить
Зеленський і Єрмак нічого не знали, а то дали б наказ Татарову арештувати злодія !
Як вам така версія ?
21.04.2026 11:52 Ответить
 
 