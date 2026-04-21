Суд заочно арештував партнера Зеленського, ексзаступника глави ОП Шурму
21 квітня 2026 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику керівника Офісу Президента України і власнику мережі українських та іноземних компаній (близькому родичу колишнього заступника керівника Офісу Президента України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.
Про кого йдеться?
Прізвищ фігурантів НАБУ не називає, втім із матеріалів справи відомо, що йдеться про Ростислава Шурму та його брата Олега, яких нещодавно оголосили в розшук.
Після затримання підозрюваних та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.
НАБУ нагадує, що особи підозрюються у заволодінні грошовими коштами, призначеними для виплат за "зеленим" тарифом, у складі організованої групи, що діяла на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Що передувало?
- У 2023 році журналісти Bihus.Info випустили розслідування, в якому з’ясували, що Україна, ймовірно, заплатила понад 320 мільйонів гривень за електроенергію із сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.
- Деякі із цих компаній пов'язані із заступником керівника Офісу президента Ростиславом Шурмою, зокрема з його братом Олегом Шурмою та колишнім підлеглим.
- 25 липня 2025 року ЗМІ повідомили, що НАБУ провело обшуки у Шурми в Німеччині.
- Згодом цю інформацію підтвердили німецькі ЗМІ.
