Суд заочно арештував партнера Зеленського, ексзаступника глави ОП Шурму

шурма заочно заарештований

21 квітня 2026 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику керівника Офісу Президента України і власнику мережі українських та іноземних компаній (близькому родичу колишнього заступника керівника Офісу Президента України).

Про кого йдеться?

Прізвищ фігурантів НАБУ не називає, втім із матеріалів справи відомо, що йдеться про Ростислава Шурму та його брата Олега, яких нещодавно оголосили в розшук.

Після затримання підозрюваних та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

НАБУ нагадує, що особи підозрюються у заволодінні грошовими коштами, призначеними для виплат за "зеленим" тарифом, у складі організованої групи, що діяла на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Що передувало?

  • У 2023 році журналісти Bihus.Info випустили розслідування, в якому з’ясували, що Україна, ймовірно, заплатила понад 320 мільйонів гривень за електроенергію із сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.
  • Деякі із цих компаній пов'язані із заступником керівника Офісу президента Ростиславом Шурмою, зокрема з його братом Олегом Шурмою та колишнім підлеглим.
  • 25 липня 2025 року ЗМІ повідомили, що НАБУ провело обшуки у Шурми в Німеччині.
  • Згодом цю інформацію підтвердили німецькі ЗМІ.

Топ коментарі
Країна мрій де крадуть реально, а судять і садять заочно
21.04.2026 12:01 Відповісти
Як вчасно.
21.04.2026 11:40 Відповісти
Зеленський і Єрмак нічого не знали, а то дали б наказ Татарову арештувати злодія !
Як вам така версія ?
21.04.2026 11:52 Відповісти
Та да. Чувакм із Ізраїльськими паспортами мешкають у Німеччині. А їх ЗОЧНО під варту..
21.04.2026 18:55 Відповісти
Мало заносив зеленим згідно тарифу?
21.04.2026 11:42 Відповісти
навпаки … зейло , дахував , шурму демонстративно , коли навіть , придворний журналіст , вказав на конфлікт інтересів після викриття Шурми , " найвеличніший" повіз ойго до США , як і кума Чернишова , відмазував нахабно до останнього Омерта Зе-мафія , вважає себе безсмертною Д'Ерьмак і ляльки вуду , ойбнуті покидьки
21.04.2026 12:58 Відповісти
Зеленський з татаровим, мабуть особисто складають і керують графіком «ЗАОЧНОГО арешту» і затягуванням накладання САНКЦІЙ на своїх поплічників та їх родичів!! Верещук забезпечує їх шатлами до «зеленого коридору» на кордоні з кєровніками з ДПСУ і УДО!!
21.04.2026 11:49 Відповісти
Та що тут гадати, так і було! 😂
21.04.2026 13:28 Відповісти
👍💯👏👏👏
21.04.2026 12:59 Відповісти
Їх же треба в першу чергу повернути в Україну як і міндіча ,цукермана,шефіра ,новінського та десятки інших виродків.
21.04.2026 12:02 Відповісти
Ще один з потужних менеджерів.
21.04.2026 12:05 Відповісти
Розлитілися пташенята з зеленого гнізда по закордонам. Це ж ті самі дуже ефективні менеджери, що так були потрібні Володимиру Олександровичу. Будуть тепер співчувати українцям, жирувати на вкрадені гроші та біткатись (несильно)про заочні арешти.
21.04.2026 12:06 Відповісти
З такими траблами прибрали із ОПи Єрмака, який розвів у себе корупцію та допустив розкрадання бюджетних коштів кіндерсюрпризом Шурмою і його родичем.
Але доки знімали з посад ці одіозні особистості, Україна роками стікала кров'ю від ударів ворога зовнішнього і внутрішнього.
21.04.2026 12:36 Відповісти
Сёма, вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят!

- Ой, я вас умоляю. Передайте им, что, когда меня нет, они даже могут

меня бить.
21.04.2026 12:41 Відповісти
Опередили😁
21.04.2026 17:23 Відповісти
Та вони не винні.
прекрасні працівники- менеджери.
21.04.2026 12:44 Відповісти
Як посмів ВАКС заочно заарештувати дружбана Голобородька? Вони що, не читали Закон про антисемітизм?
21.04.2026 12:54 Відповісти
В публічному просторі стали щирими українцями. Навіть мову вивчили. Правда, для того, щоб безбожно грабувати. А поміж собою мутки рішають лише на московській.
21.04.2026 13:02 Відповісти
Всі потужні менеджери Гундосого. Які вміли тільки красти.
21.04.2026 13:08 Відповісти
Мене цікавить тільки одне питання - от цьому ВАКСу самому не соромно читати такі повідомлення? Просте питання - не соромно???
21.04.2026 13:45 Відповісти
а шо, імпотентна Зєля Найвеличнівшива не здатна доставити це тЄло до України?.. чи "шота нЄ хочЄцца"?..
21.04.2026 13:50 Відповісти
зелений кончений гундос ніколи не троне членів свого етнічного клану!!!
тим більше, "випердишів" властних регіоналів!!!
як я і казав, юдоклан захопив україну задовго до 2019 року!!!!
зе!поца поставили, щоб оформити продаж україни кегебе.
кляті українці вперлися!
21.04.2026 14:13 Відповісти
Ахметов купив у Монако 21-кімнатну квартиру за пів мільярда доларів https://epravda.com.ua/svit/rinat-ahmetov-kupiv-p-yatirivnevu-kvartiru-v-monako-za-554-mln-rekordna-ugoda-820652/ Дай ДВІ ГРИМНІ
21.04.2026 14:13 Відповісти
При усій неповазі до Ахмєтова, це його гроші, з яких він сплатив податки. На відміну від крадія Зеленьського і його шобли.
21.04.2026 19:00 Відповісти
Отработал, после его геройств на Запорожстали, ходили слухи что его хотели обнулить, но папа выплакал прощение...а пацаненок отработал.

Ахметов придбав квартиру в Монако за рекордні 554 млн доларів - ЗМІ
21.04.2026 14:45 Відповісти
"економічний націоналіст", ****.
21.04.2026 15:36 Відповісти
Шкода, що в його (шаурми) дружбанів марченків все гаразд. Найкращі ділянки під забудову. Вони мені все життя занапаскудили.
21.04.2026 17:36 Відповісти
Зелена клептократія. Жодного виключення. ЖОДНОГО!
21.04.2026 14:54 Відповісти
Єдино, на що хватає незламності - засудити заочно і тих, до кого ні дістати навіть у мріях.
Давайте вже "тряхньом" зелениси незламними бубенчиками і одразу вже й засудимо Путіна до довічного... А шо - гірше не буде! Тим у кого паспорти Ізраілю і куплений держкордон України...
21.04.2026 15:43 Відповісти
Зеленський запитував Порошенка про "відрубані руки"... коли "Свинарчуки" крали зі складів мо-рф...
21.04.2026 16:11 Відповісти
Крадуть реально, карають віртуально
21.04.2026 16:14 Відповісти
В хто з цих двох Шурм партнер Зеленського, як вказано в заголовку, і в чому полягає це партнерство? Парадоксально, але Україна видається вільнішою державою за США, де кримінальні справи щодо людей із команд президентів з'являються лише після того, як ті перестають бути президентами (та й то дуже-дуже рідко).
21.04.2026 16:44 Відповісти
Зачьот!
21.04.2026 17:27 Відповісти
як казав кучма .. це ж вже все було.. пашку лазаренка відвезли в аеропорт а потім об.явили в розшук --- точно так само міндіча і цукермана переправили за кордон . точно так сказали шаурмі пора тобі сйобувать . а тепер він ..громадянин єс.. а вони не видають громадян
21.04.2026 18:01 Відповісти
Виборів не буде, поки Президентом буде Зеленський. Зеленський буде Президентом, поки не буде виборів.
21.04.2026 18:51 Відповісти
Эти два брата акробата не Зе орлы. Там папашку этих надо было за жабры брать. Тот ещё комбинатор. Это эпоха шапкокрада. Прохиндеи ещё те. Всё поздно и очень давно. Все беды были и остались только внутри страны и общества у нас.
21.04.2026 20:26 Відповісти
Ахаха, просунулись. Эта схема ещё со времен Яныка)
21.04.2026 20:34 Відповісти
От він і буде заочником в СІЗО.
21.04.2026 20:58 Відповісти
Заочно арештував? Це вони вміють. Може, і міндича з шурмами і шефірами заочно арештують тепер?
22.04.2026 00:14 Відповісти
Чи хоча б крупу? Бо про тих тепер не можна по новому дискримінаційному нацистському закону, в якому йдеться тільки про євреїв
22.04.2026 00:57 Відповісти
Я в захваті від захватів і подвигів СБУ. Вражаючий авто -розстріл по периметру фігури! Заочний арешт... Даю підказку --застосуйте віртуальне побиття. І нє надо мені спасіба.
22.04.2026 05:36 Відповісти
 
 