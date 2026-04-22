231 боевое столкновение произошло на передовой: больше всего - на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки силы обороны провели 231 боевое столкновение с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес 78 авиационных ударов, сбросив 287 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 7067 дронов-камикадзе и осуществил 2810 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 65 – из реактивных систем залпового огня.



Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов в Сумской области – Яструбщина, Павловка; в Днепропетровской области – Маломихайловка, Коломийцы, Гавриловка, Новоалександровка; в Запорожской области от авиаударов пострадали Воздвижовка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Долинка, Пологи, Копани, Святопетровка, Лесное, Новоселовка, Чаривное, Юрковка и Орехов.

Поражение врага

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения живой силы и пункт управления БПЛА противника.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес четыре авиационных удара с применением девяти КАБ, осуществил 94 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции наших подразделений в районе Прилипки и в сторону Бочкового, Охримовки и Старицы.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал в районе Новоосинового и в сторону Куриловки, Петропавловки, Глушковки.

На Лиманском направлении противник 10 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман, Диброва, Новосергиевка и Заречное.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили две попытки оккупантов продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки и Резниковки.

На Краматорском направлении, по уточненной информации, оккупанты семь раз атаковали в районах Никифоровки, Голубовки, Бондарного, Майского, Васютинского, Удачного и Марково.

На Константиновском направлении, по уточненной информации, враг совершил 29 атак в районах населенных пунктов Плещиевка, Яблоневка, Иванополье и в сторону Константиновки, Ильиновки, Софиевки, Новопавловки, Кучерова Яра и Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовую операцию агрессора в сторону населенных пунктов Белицкое, Никоноровка, Родинское, Шевченко, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Муравка, Молодецкое, Новоподогороднее, Новопавловка, Васильевка и Гришино.

На Александровском направлении противник атаковал 15 раз в районах населенных пунктов Александроград, Сичневое, Злагода, Андреевка-Клевцово и в сторону Калиновского.

На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов в районах Зализнычного, Святопетровки, Горного, Гуляйпольского, Староукраинки и Зеленого.

На Ореховском направлении наши защитники остановили шесть попыток противника продвинуться вперед в сторону Щербаков, Плавней, Степногорска и Приморска.

На Приднепровском направлении противник совершил четыре штурмовые действия в сторону Антоновского моста, о. Белогрудый, о. Круглик.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

