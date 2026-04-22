231 бойове зіткнення відбулося на передовій: найбільше на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб. МАПИ

Ситуація на передовій 22 квітня: зведення Генштабу

Сили оборони протягом минулої доби провели 231 бойове зіткнення із російськими окупантами.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Вчора противник завдав 78 авіаційних ударів, скинувши 287 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7067 дронів–камікадзе та здійснив 2810 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 65 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Сумській області – Яструбщина, Павлівка; в Дніпропетровській області – Маломихайлівка, Коломийці, Гаврилівка, Новоолександрівка; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Воздвижівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Долинка, Пологи, Копані, Святопетрівка, Лісне, Новоселівка, Чарівне, Юрківка та Оріхів.

 Ураження ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження живої сили і пункт управління БпЛА противника.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав чотирьох авіаційних ударів із застосуванням дев’яти КАБ, здійснив 94 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три - із застосуванням РСЗВ.

Ситуація на передовій 22 квітня: зведення Генштабу

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районі Приліпки та в бік Бочкового, Охрімівки та Стариці.

Ситуація на передовій 22 квітня: зведення Генштабу

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував у районі Новоосинового та в бік Курилівки, Петропавлівки, Глушківки.

Ситуація на передовій 22 квітня: зведення Генштабу

На Лиманському напрямку противник 10 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман, Діброва, Новосергіївка та Зарічне.

Ситуація на передовій 22 квітня: зведення Генштабу

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дві спроби окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки та Різниківки.

Ситуація на передовій 22 квітня: зведення Генштабу

На Краматорському напрямку, за уточненою інформацією, окупанти сім разів атакували в районах Никифорівки, Голубівки, Бондарного, Майського, Васютинського, Удачного та Маркового.

Ситуація на передовій 22 квітня: зведення Генштабу

На Костянтинівському напрямку, за уточненою інформацією, ворог здійснив 29 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Яблунівка, Іванопілля та в бік Костянтинівки, Іллінівки, Софіївки, Новопавлівки, Кучерового Яру та Степанівки.

Ситуація на передовій 22 квітня: зведення Генштабу

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора у бік населених пунктів Білицьке, Никонорівка, Родинське, Шевченко, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє, Новопавлівка, Василівка та Гришине.

Ситуація на передовій 22 квітня: зведення Генштабу

На Олександрівському напрямку противник атакував 15 разів у районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Злагода, Андріївка-Клевцове та у бік Калинівського

Ситуація на передовій 22 квітня: зведення Генштабу

На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак окупантів у районах Залізничного, Святопетрівки, Гіркого, Гуляйпільського, Староукраїнки та Зеленого.

Ситуація на передовій 22 квітня: зведення Генштабу

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили шість спроб противника просунутися вперед в бік в Щербаків, Плавнів, Степногірська та Проморська.

Ситуація на передовій 22 квітня: зведення Генштабу

На Придніпровському напрямку противник здійснив чотири штурмові дії в бік Антонівського мосту, о. Білогрудий, о. Круглик.

Ситуація на передовій 22 квітня: зведення Генштабу

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

@ "На Добропільському напрямку ситуація залишається напруженою. У районі Гришиного тривають бої за ферму на північно-західній околиці, водночас супротивник намагається просунутися у бік Василівки та Новоолександрівки.
Не менш активно бойові дії розгортаються у Родинському, де російські підрозділи ведуть штурм міської забудови та намагаються прорватися до прилеглих лісосмуг.

Противник не припиняє штурм околиць Костянтинівки та намагається покращити тактичне становище у районі Новодмитрівки. Незважаючи на часткове проникнення в селище, закріпитися російським військам не вдалося - по них активно працюють дрони ЗСУ.
Тиск на місто посилюється за рахунок введення у бій нових підрозділів.

На Слов'янському напрямку противник просунувся вздовж лісосмуги на північ від Резниківки.

На прикордонній ділянці Харківської області супротивник просунувся у західній частині Ветеринарного, встановивши прапор на даху багатоповерхового будинку.
У цьому секторі продовжуються активні бойові зіткнення.

На Сумському напрямку зберігається найвища інтенсивність бойових дій.
У районі Миропілля зафіксовано просування противника у західній частині селища та спроби прорватися до прилеглої лісопосадки.
Спроба прориву російської бронеколони у бік Миропілля була припинена ударами FPV-дронів: техніка знищена, атака захлинулась.
Також, відзначено спробу прориву противника з боку Яблунівки у напрямку лісопосадки на північ від Нової Січі. Змін в оперативній обстановці та конфігурації фронту тут не зафіксовано.
Враховуючи перекидання резервів противника, очікується продовження наступальних дій найближчим часом."
22.04.2026 09:43
 
 