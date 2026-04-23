159 боевых столкновений произошло на передовой: 56 из них – на Покровском и Константиновском направлениях

В течение 22 апреля на фронте произошло 159 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес 73 авиаудара, сбросил 234 управляемые авиабомбы, задействовал 9096 дронов-камикадзе и осуществил 3231 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 52 – из реактивных систем залпового огня.



Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Чернацкое, Вольная Слобода Сумской области; Ивановка, Копани, Лесное Днепропетровской области; Андреевка-Клевцово Донецкой области; Верхняя Терса, Любицкое, Широкое, Гуляйполе, Староукраинка, Тимошевка, Цветковое, Долинка, Камышеваха, Новорозовка, Ясная Поляна, Юрковка, Орехов Запорожской области.

Поражение противника

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по шести районам сосредоточения живой силы и техники противника, трем пунктам управления и одной вражеской пушке.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг нанес четыре авиационных удара, применив 12 управляемых бомб, осуществил 121 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, пять из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Лиман и в направлении населенных пунктов Бочково и Охримовка.

На Купянском направлении агрессор семь раз атаковал в районах населенных пунктов Петропавловка и Кившаровка.

На Лиманском направлении противник пять раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Новосергиевка, Дробишево и Диброва.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили две попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Ямполя.

На Краматорском направлении захватчики дважды атаковали в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак вблизи Константиновки, Плещиевки, Александро-Шультино, Иванополья, Ильиновки и в сторону Новодмитровки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Софиевка, Новопавловка, Торецкое, Родинское, Филия, Шевченко, Мирноград, Гришино, Муравка, Котлино, Удачное и в сторону Кучерова Яра.

На Александровском направлении, по уточненной информации, противник атаковал восемь раз в районах населенных пунктов Сичневое, Терново, Александроград, Вороное и Калиновское.

На Гуляйпольском направлении произошло 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Горькое, Зализнычное, Зеленое, Староукраинка и Цветковое.

На Ореховском направлении противник наступал в направлении населенного пункта Новоандреевка.

На Приднепровском направлении враг проводил четыре штурмовые операции в сторону Антоновского моста, вблизи островов Белогрудый и Круглик.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

